https://ria.ru/20230507/vodokhranilische-1870307955.html

Сальдо опроверг данные о подъеме уровня воды в Каховском водохранилище

Сальдо опроверг данные о подъеме уровня воды в Каховском водохранилище - РИА Новости, 07.05.2023

Сальдо опроверг данные о подъеме уровня воды в Каховском водохранилище

Ситуация на Каховской ГЭС под контролем, начался сброс воды, особого подъема воды в Каховском водохранилище нет, написал в телеграм-канале врио губернатора... РИА Новости, 07.05.2023

2023-05-07T13:32

2023-05-07T13:32

2023-05-07T13:32

херсонская область

владимир сальдо

безопасность

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Ситуация на Каховской ГЭС под контролем, начался сброс воды, особого подъема воды в Каховском водохранилище нет, написал в телеграм-канале врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. "На самом деле никакого особого подъема воды в Каховском водохранилище нет. Да, дует сильный ветер и бьет волна. Это обычные сезонные явления - так бывает весной. Каховская ГЭС начала сброс воды - ситуация полностью контролируемая", - написал он в своем Telegram-канале. Сальдо опубликовал видеозапись, где сам находится на берегу Каковского водохранилища. По его словам, сильный ветер и волна - обычные явления весной. "Сказки, которые рассказывает киевский режим о "затоплении левобережья", направлены на то, чтобы запугать наших людей и посеять панику", - подчеркнул врио губернатора.

https://ria.ru/20230507/voda-1870279461.html

херсонская область

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Екатерина Зайцева

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Екатерина Зайцева

херсонская область , владимир сальдо, безопасность