https://ria.ru/20230507/vodokhranilische-1870307955.html
Сальдо опроверг данные о подъеме уровня воды в Каховском водохранилище
Сальдо опроверг данные о подъеме уровня воды в Каховском водохранилище - РИА Новости, 07.05.2023
Сальдо опроверг данные о подъеме уровня воды в Каховском водохранилище
Ситуация на Каховской ГЭС под контролем, начался сброс воды, особого подъема воды в Каховском водохранилище нет, написал в телеграм-канале врио губернатора... РИА Новости, 07.05.2023
2023-05-07T13:32
2023-05-07T13:32
2023-05-07T13:32
херсонская область
владимир сальдо
безопасность
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Ситуация на Каховской ГЭС под контролем, начался сброс воды, особого подъема воды в Каховском водохранилище нет, написал в телеграм-канале врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. "На самом деле никакого особого подъема воды в Каховском водохранилище нет. Да, дует сильный ветер и бьет волна. Это обычные сезонные явления - так бывает весной. Каховская ГЭС начала сброс воды - ситуация полностью контролируемая", - написал он в своем Telegram-канале. Сальдо опубликовал видеозапись, где сам находится на берегу Каковского водохранилища. По его словам, сильный ветер и волна - обычные явления весной. "Сказки, которые рассказывает киевский режим о "затоплении левобережья", направлены на то, чтобы запугать наших людей и посеять панику", - подчеркнул врио губернатора.
https://ria.ru/20230507/voda-1870279461.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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херсонская область , владимир сальдо, безопасность
Херсонская область , Владимир Сальдо, Безопасность
Сальдо опроверг данные о подъеме уровня воды в Каховском водохранилище
Врио губернатора Сальдо: ситуация с уровнем воды на Каховской ГЭС под контролем
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости.
Ситуация на Каховской ГЭС под контролем, начался сброс воды, особого подъема воды в Каховском водохранилище нет, написал в телеграм-канале
врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.
"На самом деле никакого особого подъема воды в Каховском водохранилище нет. Да, дует сильный ветер и бьет волна. Это обычные сезонные явления - так бывает весной. Каховская ГЭС начала сброс воды - ситуация полностью контролируемая", - написал он в своем Telegram-канале.
Сальдо опубликовал видеозапись, где сам находится на берегу Каковского водохранилища. По его словам, сильный ветер и волна - обычные явления весной.
"Сказки, которые рассказывает киевский режим о "затоплении левобережья", направлены на то, чтобы запугать наших людей и посеять панику", - подчеркнул врио губернатора.
На Каховской ГЭС начали сброс воды из водохранилища