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В Каховском водохранилище уровень воды начал снижаться, заявил Рогов - РИА Новости, 07.05.2023
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08:00 07.05.2023
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В Каховском водохранилище уровень воды начал снижаться, заявил Рогов
В Каховском водохранилище уровень воды начал снижаться, заявил Рогов - РИА Новости, 07.05.2023
В Каховском водохранилище уровень воды начал снижаться, заявил Рогов
Уровень воды, ранее поднявшийся до критической отметки, начал снижаться в Каховском водохранилище, сообщил РИА Новости глава запорожского движения "Мы вместе с... РИА Новости, 07.05.2023
2023-05-07T08:00
2023-05-07T08:00
херсонская область
запорожская область
владимир рогов
запорожская аэс
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая – РИА Новости. Уровень воды, ранее поднявшийся до критической отметки, начал снижаться в Каховском водохранилище, сообщил РИА Новости глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. Ранее сообщалось, что уровень воды в Каховском водохранилище поднялся до критической отметки. Причина - половодье и неконтролируемый сброс воды с подконтрольных киевским властям ГЭС выше по течению, а также обстрелы украинской стороной Каховской ГЭС, которая находится ниже по течению Днепра в Херсонской области. Дальнейшее повышение уровня воды могло привести к прорыву дамбы в районе города Каменка-Днепровская, подтоплению близлежащих населенных пунктов и Запорожской АЭС. "Достигнув пиковой нагрузки 17 метров 14 сантиметров, вода в водохранилище перестала пребывать. Уровень воды начал снижаться и уже упал на 6 сантиметров. Это облегчает ситуацию, главное, что нет прироста. Был бы еще приток воды, то прорыв дамбы был бы неминуем. Теперь опасность снижается, и даже с такими темпами мы в считанные дни можем сказать, что проблема с возможным подтоплением Запорожской области исчерпана", - сказал Рогов. По его словам, снижение уровня воды в водохранилище стало возможно благодаря администрации Херсонской области и российским военным, которые, несмотря на угрозу обстрелов, провели ремонтные работы на находящейся ниже по течению Днепра Каховской ГЭС. "Начался сброс воды с водохранилища на Каховской ГЭС", - сказал Рогов.
https://ria.ru/20230506/kontrnastuplenie-1870188405.html
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херсонская область , запорожская область, владимир рогов, запорожская аэс, происшествия
Херсонская область , Запорожская область, Владимир Рогов, Запорожская АЭС, Происшествия
В Каховском водохранилище уровень воды начал снижаться, заявил Рогов

Рогов: поднявшийся до критической отметки уровень воды в Каховском водохранилище снижается

© РИА Новости /  | Перейти в медиабанкЧлен главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов
Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов - РИА Новости, 1920, 07.05.2023
© РИА Новости /
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Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая – РИА Новости. Уровень воды, ранее поднявшийся до критической отметки, начал снижаться в Каховском водохранилище, сообщил РИА Новости глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
Ранее сообщалось, что уровень воды в Каховском водохранилище поднялся до критической отметки. Причина - половодье и неконтролируемый сброс воды с подконтрольных киевским властям ГЭС выше по течению, а также обстрелы украинской стороной Каховской ГЭС, которая находится ниже по течению Днепра в Херсонской области. Дальнейшее повышение уровня воды могло привести к прорыву дамбы в районе города Каменка-Днепровская, подтоплению близлежащих населенных пунктов и Запорожской АЭС.
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"Достигнув пиковой нагрузки 17 метров 14 сантиметров, вода в водохранилище перестала пребывать. Уровень воды начал снижаться и уже упал на 6 сантиметров. Это облегчает ситуацию, главное, что нет прироста. Был бы еще приток воды, то прорыв дамбы был бы неминуем. Теперь опасность снижается, и даже с такими темпами мы в считанные дни можем сказать, что проблема с возможным подтоплением Запорожской области исчерпана", - сказал Рогов.
По его словам, снижение уровня воды в водохранилище стало возможно благодаря администрации Херсонской области и российским военным, которые, несмотря на угрозу обстрелов, провели ремонтные работы на находящейся ниже по течению Днепра Каховской ГЭС.
"Начался сброс воды с водохранилища на Каховской ГЭС", - сказал Рогов.
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