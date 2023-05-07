В Каховском водохранилище уровень воды начал снижаться, заявил Рогов
Рогов: поднявшийся до критической отметки уровень воды в Каховском водохранилище снижается
© РИА Новости / | Перейти в медиабанкЧлен главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов
Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая – РИА Новости. Уровень воды, ранее поднявшийся до критической отметки, начал снижаться в Каховском водохранилище, сообщил РИА Новости глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
Ранее сообщалось, что уровень воды в Каховском водохранилище поднялся до критической отметки. Причина - половодье и неконтролируемый сброс воды с подконтрольных киевским властям ГЭС выше по течению, а также обстрелы украинской стороной Каховской ГЭС, которая находится ниже по течению Днепра в Херсонской области. Дальнейшее повышение уровня воды могло привести к прорыву дамбы в районе города Каменка-Днепровская, подтоплению близлежащих населенных пунктов и Запорожской АЭС.
"Достигнув пиковой нагрузки 17 метров 14 сантиметров, вода в водохранилище перестала пребывать. Уровень воды начал снижаться и уже упал на 6 сантиметров. Это облегчает ситуацию, главное, что нет прироста. Был бы еще приток воды, то прорыв дамбы был бы неминуем. Теперь опасность снижается, и даже с такими темпами мы в считанные дни можем сказать, что проблема с возможным подтоплением Запорожской области исчерпана", - сказал Рогов.
По его словам, снижение уровня воды в водохранилище стало возможно благодаря администрации Херсонской области и российским военным, которые, несмотря на угрозу обстрелов, провели ремонтные работы на находящейся ниже по течению Днепра Каховской ГЭС.
"Начался сброс воды с водохранилища на Каховской ГЭС", - сказал Рогов.