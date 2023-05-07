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На Каховской ГЭС начали сброс воды из водохранилища - РИА Новости, 07.05.2023
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09:51 07.05.2023 (обновлено: 18:11 07.05.2023)
https://ria.ru/20230507/voda-1870279461.html
На Каховской ГЭС начали сброс воды из водохранилища
На Каховской ГЭС начали сброс воды из водохранилища - РИА Новости, 07.05.2023
На Каховской ГЭС начали сброс воды из водохранилища
На Каховской ГЭС приступили к сбросу воды, чтобы снизить резко поднявшийся уровень Каховского водохранилища, сообщила в Telegram-канале администрация... РИА Новости, 07.05.2023
2023-05-07T09:51
2023-05-07T18:11
специальная военная операция на украине
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херсонская область
запорожская аэс
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая — РИА Новости. На Каховской ГЭС приступили к сбросу воды, чтобы снизить резко поднявшийся уровень Каховского водохранилища, сообщила в Telegram-канале администрация Новокаховского городского округа. В администрации пояснили, что военным удалось частично решить проблему с шандором и поднять задвижку на головной станции Северо-Крымского канала в Таврийске. Часть воды направлена в уцелевшие трубопроводы Каховского магистрального канала в Любимовке. Уровень воды в Каховском водохранилище поднялся до критической отметки из-за половодья, сброса воды с подконтрольных киевским властям ГЭС выше по течению Днепра и из-за обстрелов Каховской ГЭС со стороны ВСУ. Дальнейшее повышение уровня воды могло привести к прорыву дамбы в районе города Каменка-Днепровская, подтоплению близлежащих городов и сел и Запорожской АЭС.
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днепр (город), херсонская область , запорожская аэс, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Днепр (город), Херсонская область , Запорожская АЭС, Безопасность
На Каховской ГЭС начали сброс воды из водохранилища

Администрация округа сообщила о начале регулируемого сброса воды на Каховской ГЭС

© РИА Новости | Перейти в медиабанкЗдание Каховской ГЭС в Новой Каховке
Здание Каховской ГЭС в Новой Каховке - РИА Новости, 1920, 07.05.2023
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Здание Каховской ГЭС в Новой Каховке. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая — РИА Новости. На Каховской ГЭС приступили к сбросу воды, чтобы снизить резко поднявшийся уровень Каховского водохранилища, сообщила в Telegram-канале администрация Новокаховского городского округа.
«

"С плотины Каховской ГЭС начался регулируемый сброс воды из водохранилища", — говорится в сообщении.

В администрации пояснили, что военным удалось частично решить проблему с шандором и поднять задвижку на головной станции Северо-Крымского канала в Таврийске. Часть воды направлена в уцелевшие трубопроводы Каховского магистрального канала в Любимовке.
«

"Уровень воды в Каховском водохранилище падает — информация об этом поступила поздно ночью", — отметили в администрации.

Уровень воды в Каховском водохранилище поднялся до критической отметки из-за половодья, сброса воды с подконтрольных киевским властям ГЭС выше по течению Днепра и из-за обстрелов Каховской ГЭС со стороны ВСУ. Дальнейшее повышение уровня воды могло привести к прорыву дамбы в районе города Каменка-Днепровская, подтоплению близлежащих городов и сел и Запорожской АЭС.
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Специальная военная операция на УкраинеДнепр (город)Херсонская областьЗапорожская АЭСБезопасность
 
 
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