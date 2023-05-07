https://ria.ru/20230507/voda-1870279461.html

На Каховской ГЭС начали сброс воды из водохранилища

На Каховской ГЭС начали сброс воды из водохранилища - РИА Новости, 07.05.2023

На Каховской ГЭС начали сброс воды из водохранилища

На Каховской ГЭС приступили к сбросу воды, чтобы снизить резко поднявшийся уровень Каховского водохранилища, сообщила в Telegram-канале администрация... РИА Новости, 07.05.2023

2023-05-07T09:51

2023-05-07T09:51

2023-05-07T18:11

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая — РИА Новости. На Каховской ГЭС приступили к сбросу воды, чтобы снизить резко поднявшийся уровень Каховского водохранилища, сообщила в Telegram-канале администрация Новокаховского городского округа. В администрации пояснили, что военным удалось частично решить проблему с шандором и поднять задвижку на головной станции Северо-Крымского канала в Таврийске. Часть воды направлена в уцелевшие трубопроводы Каховского магистрального канала в Любимовке. Уровень воды в Каховском водохранилище поднялся до критической отметки из-за половодья, сброса воды с подконтрольных киевским властям ГЭС выше по течению Днепра и из-за обстрелов Каховской ГЭС со стороны ВСУ. Дальнейшее повышение уровня воды могло привести к прорыву дамбы в районе города Каменка-Днепровская, подтоплению близлежащих городов и сел и Запорожской АЭС.

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днепр (город), херсонская область , запорожская аэс, безопасность