https://ria.ru/20230507/vizit-1870359032.html

Хоценко посетил город Стаханов и навестил омских военных в ЛНР

Хоценко посетил город Стаханов и навестил омских военных в ЛНР - РИА Новости, 07.05.2023

Хоценко посетил город Стаханов и навестил омских военных в ЛНР

Глава Омской области Виталий Хоценко рассказал в своем Telegram-канале, что во время визита в город Стаханов Луганской Народной Республики передал МЧС... РИА Новости, 07.05.2023

2023-05-07T18:46

2023-05-07T18:46

2023-05-07T18:46

омская область

стаханов

луганская народная республика

виталий хоценко

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

ульяновский автомобильный завод (уаз)

онф

россия

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ОМСК, 7 мая - РИА Новости. Глава Омской области Виталий Хоценко рассказал в своем Telegram-канале, что во время визита в город Стаханов Луганской Народной Республики передал МЧС бронированную пожарную машину, а также навестил омских военных. Город Стаханов в ЛНР является подшефным Омской области. Хоценко посетил его впервые. В прошлом году в городе уже выполнили большой объем работ - восстановили теплосети и заменили окна в домах. На 2023 год план уже расписан. Предстоит восстановить многоквартирные дома, объекты ИЖС, родильный дом. "Впервые приехал в подшефный Омской области город Стаханов Луганской Народной Республики. Передали МЧС бронированную пожарную машину. Самое главное — создадим с нуля в Стаханове два многофункциональных центра по предоставлению Госуслуг. Впереди у нас много работы", - написал глава Омской области. Он добавил, что также встретился с бойцами из Омской области. "Передали нашим парням весточки от родных, посылки из дома, продукты, медикаменты, беспилотники и другие необходимые им вещи. Вручили ключи от трех автомобилей УАЗ, один из которых передали активисты ОНФ", - добавил Хоценко. По его словам, бойцы бодры и настроены на победу. Омская область продолжит помощь подшефному городу и бойцам.

https://ria.ru/20230507/pomosch-1870350898.html

https://ria.ru/20230506/spetsoperatsiya-1870089841.html

омская область

стаханов

луганская народная республика

россия

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омская область, стаханов, луганская народная республика, виталий хоценко, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ульяновский автомобильный завод (уаз), онф, россия, надежные люди