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Хоценко посетил город Стаханов и навестил омских военных в ЛНР
Хоценко посетил город Стаханов и навестил омских военных в ЛНР - РИА Новости, 07.05.2023
Хоценко посетил город Стаханов и навестил омских военных в ЛНР
Глава Омской области Виталий Хоценко рассказал в своем Telegram-канале, что во время визита в город Стаханов Луганской Народной Республики передал МЧС... РИА Новости, 07.05.2023
2023-05-07T18:46
2023-05-07T18:46
2023-05-07T18:46
омская область
стаханов
луганская народная республика
виталий хоценко
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ульяновский автомобильный завод (уаз)
онф
россия
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ОМСК, 7 мая - РИА Новости. Глава Омской области Виталий Хоценко рассказал в своем Telegram-канале, что во время визита в город Стаханов Луганской Народной Республики передал МЧС бронированную пожарную машину, а также навестил омских военных. Город Стаханов в ЛНР является подшефным Омской области. Хоценко посетил его впервые. В прошлом году в городе уже выполнили большой объем работ - восстановили теплосети и заменили окна в домах. На 2023 год план уже расписан. Предстоит восстановить многоквартирные дома, объекты ИЖС, родильный дом. "Впервые приехал в подшефный Омской области город Стаханов Луганской Народной Республики. Передали МЧС бронированную пожарную машину. Самое главное — создадим с нуля в Стаханове два многофункциональных центра по предоставлению Госуслуг. Впереди у нас много работы", - написал глава Омской области. Он добавил, что также встретился с бойцами из Омской области. "Передали нашим парням весточки от родных, посылки из дома, продукты, медикаменты, беспилотники и другие необходимые им вещи. Вручили ключи от трех автомобилей УАЗ, один из которых передали активисты ОНФ", - добавил Хоценко. По его словам, бойцы бодры и настроены на победу. Омская область продолжит помощь подшефному городу и бойцам.
https://ria.ru/20230507/pomosch-1870350898.html
https://ria.ru/20230506/spetsoperatsiya-1870089841.html
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омская область, стаханов, луганская народная республика, виталий хоценко, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ульяновский автомобильный завод (уаз), онф, россия, надежные люди
Омская область, Стаханов, Луганская Народная Республика, Виталий Хоценко, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Ульяновский автомобильный завод (УАЗ), ОНФ, Россия, Надежные люди
Хоценко посетил город Стаханов и навестил омских военных в ЛНР
Хоценко передал Стаханову бронированный пожарный автомобиль и навестил омских военных