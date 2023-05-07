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Президент Киргизии вылетел в Москву с официальным визитом - РИА Новости, 07.05.2023
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08:54 07.05.2023
https://ria.ru/20230507/vizit-1870271891.html
Президент Киргизии вылетел в Москву с официальным визитом
Президент Киргизии вылетел в Москву с официальным визитом - РИА Новости, 07.05.2023
Президент Киргизии вылетел в Москву с официальным визитом
Президент Киргизии Садыр Жапаров вылетел в Москву с официальным визитом, сообщили РИА Новости в воскресенье в пресс-службе главы государства. РИА Новости, 07.05.2023
2023-05-07T08:54
2023-05-07T08:54
киргизия
россия
в мире
садыр жапаров
владимир путин
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БИШКЕК, 7 мая - РИА Новости. Президент Киргизии Садыр Жапаров вылетел в Москву с официальным визитом, сообщили РИА Новости в воскресенье в пресс-службе главы государства. По его словам, в ходе визита ожидаются двусторонние переговоры с президентом России Владимиром Путиным, где лидеры стран "обсудят актуальные вопросы двусторонней и многосторонней повестки, а также перспективы дальнейшего развития взаимовыгодного сотрудничества".
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киргизия, россия, в мире, садыр жапаров, владимир путин
Киргизия, Россия, В мире, Садыр Жапаров, Владимир Путин
Президент Киргизии вылетел в Москву с официальным визитом

Президент Киргизии Садыр Жапаров вылетел в Москву с официальным визитом

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкПрезидент Киргизии Садыр Жапаров
Президент Киргизии Садыр Жапаров - РИА Новости, 1920, 07.05.2023
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Президент Киргизии Садыр Жапаров. Архивное фото
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БИШКЕК, 7 мая - РИА Новости. Президент Киргизии Садыр Жапаров вылетел в Москву с официальным визитом, сообщили РИА Новости в воскресенье в пресс-службе главы государства.
«
"Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 7 мая, вылетел с официальным визитом в Москву, Российскую Федерацию", - заявил представитель пресс-службы.
По его словам, в ходе визита ожидаются двусторонние переговоры с президентом России Владимиром Путиным, где лидеры стран "обсудят актуальные вопросы двусторонней и многосторонней повестки, а также перспективы дальнейшего развития взаимовыгодного сотрудничества".
«
"Также в рамках официального визита запланированы встречи Садыра Жапарова с другими официальными лицами. Кроме этого, глава государства 9 мая в качестве почетного гостя посетит парад Победы в Москве", - уточнили в пресс-службе.
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КиргизияРоссияВ миреСадыр ЖапаровВладимир Путин
 
 
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