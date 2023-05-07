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Президент Киргизии вылетел в Москву с официальным визитом
Президент Киргизии вылетел в Москву с официальным визитом - РИА Новости, 07.05.2023
Президент Киргизии вылетел в Москву с официальным визитом
Президент Киргизии Садыр Жапаров вылетел в Москву с официальным визитом, сообщили РИА Новости в воскресенье в пресс-службе главы государства. РИА Новости, 07.05.2023
2023-05-07T08:54
2023-05-07T08:54
2023-05-07T08:54
киргизия
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в мире
садыр жапаров
владимир путин
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БИШКЕК, 7 мая - РИА Новости. Президент Киргизии Садыр Жапаров вылетел в Москву с официальным визитом, сообщили РИА Новости в воскресенье в пресс-службе главы государства. По его словам, в ходе визита ожидаются двусторонние переговоры с президентом России Владимиром Путиным, где лидеры стран "обсудят актуальные вопросы двусторонней и многосторонней повестки, а также перспективы дальнейшего развития взаимовыгодного сотрудничества".
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киргизия, россия, в мире, садыр жапаров, владимир путин
Киргизия, Россия, В мире, Садыр Жапаров, Владимир Путин
Президент Киргизии вылетел в Москву с официальным визитом
Президент Киргизии Садыр Жапаров вылетел в Москву с официальным визитом