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Президент Киргизии вылетел в Москву с официальным визитом

Президент Киргизии вылетел в Москву с официальным визитом - РИА Новости, 07.05.2023

Президент Киргизии вылетел в Москву с официальным визитом

Президент Киргизии Садыр Жапаров вылетел в Москву с официальным визитом, сообщили РИА Новости в воскресенье в пресс-службе главы государства. РИА Новости, 07.05.2023

2023-05-07T08:54

2023-05-07T08:54

2023-05-07T08:54

киргизия

россия

в мире

садыр жапаров

владимир путин

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БИШКЕК, 7 мая - РИА Новости. Президент Киргизии Садыр Жапаров вылетел в Москву с официальным визитом, сообщили РИА Новости в воскресенье в пресс-службе главы государства. По его словам, в ходе визита ожидаются двусторонние переговоры с президентом России Владимиром Путиным, где лидеры стран "обсудят актуальные вопросы двусторонней и многосторонней повестки, а также перспективы дальнейшего развития взаимовыгодного сотрудничества".

https://ria.ru/20230427/kirgiziya-1868240457.html

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киргизия, россия, в мире, садыр жапаров, владимир путин