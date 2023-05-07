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Пригожин сообщил, что "Вагнер" получит боеприпасы и вооружение - РИА Новости, 07.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:55 07.05.2023 (обновлено: 15:11 07.05.2023)
https://ria.ru/20230507/vagner-1870304016.html
Пригожин сообщил, что "Вагнер" получит боеприпасы и вооружение
Пригожин сообщил, что "Вагнер" получит боеприпасы и вооружение - РИА Новости, 07.05.2023
Пригожин сообщил, что "Вагнер" получит боеприпасы и вооружение
Бойцы "Вагнера" получат боеприпасы и вооружение, необходимые для продолжения боевых действий, следует из заявления главы группы Евгения Пригожина в... РИА Новости, 07.05.2023
2023-05-07T12:55
2023-05-07T15:11
специальная военная операция на украине
безопасность
чвк "вагнер"
евгений пригожин
министерство обороны рф (минобороны рф)
сергей суровикин
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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Бойцы "Вагнера" получат боеприпасы и вооружение, необходимые для продолжения боевых действий, следует из заявления главы группы Евгения Пригожина в Telegram-канале его пресс-службы.На днях основатель "Вагнера" пожаловался на нехватку боеприпасов и сообщил, что 10 мая выведет группу из Артемовска. Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил готовность направить им на смену бойцов спецотряда "Ахмат".По словам Пригожина, сейчас 95 процентов территории Артемовска находится под контролем российских сил, а остальные пять процентов роли не играют. Таким образом, утверждает он, операция "Бахмутская мясорубка" выполнила свою задачу, заключавшуюся в том, чтобы перемалывать подразделения ВСУ и дать передышку российской армии для восстановления боеспособности. Артемовск расположен в ДНР к северу от Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город уже много месяцев ведутся ожесточенные бои.
https://ria.ru/20230507/artemovsk-1870253618.html
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безопасность, чвк "вагнер", евгений пригожин, министерство обороны рф (минобороны рф), сергей суровикин
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, ЧВК "Вагнер", Евгений Пригожин, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Сергей Суровикин
Пригожин сообщил, что "Вагнер" получит боеприпасы и вооружение

Пригожин заявил, что бойцам ЧВК "Вагнер" предоставят необходимое количество боеприпасов

© РИА Новости | Перейти в медиабанкЕвгений Пригожин
Евгений Пригожин - РИА Новости, 1920, 07.05.2023
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Евгений Пригожин. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Бойцы "Вагнера" получат боеприпасы и вооружение, необходимые для продолжения боевых действий, следует из заявления главы группы Евгения Пригожина в Telegram-канале его пресс-службы.
«

"Нам обещают дать боеприпасы и вооружения столько, сколько нам требуется для продолжения дальнейших действий <...> Нам дают Суровикина как человека, который будет принимать все решения в рамках боевых действий "Вагнера" во взаимодействии с Минобороны", — сказал Пригожин.

На днях основатель "Вагнера" пожаловался на нехватку боеприпасов и сообщил, что 10 мая выведет группу из Артемовска. Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил готовность направить им на смену бойцов спецотряда "Ахмат".
По словам Пригожина, сейчас 95 процентов территории Артемовска находится под контролем российских сил, а остальные пять процентов роли не играют. Таким образом, утверждает он, операция "Бахмутская мясорубка" выполнила свою задачу, заключавшуюся в том, чтобы перемалывать подразделения ВСУ и дать передышку российской армии для восстановления боеспособности.
Артемовск расположен в ДНР к северу от Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город уже много месяцев ведутся ожесточенные бои.
Боец ЧВК Вагнер в Артемовске - РИА Новости, 1920, 07.05.2023
Пригожин заявил, что группа "Вагнер" выполнила свою задачу в Артемовске
Вчера, 01:16
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьЧВК "Вагнер"Евгений ПригожинМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Сергей Суровикин
 
 
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