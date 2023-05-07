https://ria.ru/20230507/vagner-1870304016.html

Пригожин сообщил, что "Вагнер" получит боеприпасы и вооружение

Пригожин сообщил, что "Вагнер" получит боеприпасы и вооружение - РИА Новости, 07.05.2023

Пригожин сообщил, что "Вагнер" получит боеприпасы и вооружение

Бойцы "Вагнера" получат боеприпасы и вооружение, необходимые для продолжения боевых действий, следует из заявления главы группы Евгения Пригожина в... РИА Новости, 07.05.2023

2023-05-07T12:55

2023-05-07T12:55

2023-05-07T15:11

специальная военная операция на украине

безопасность

чвк "вагнер"

евгений пригожин

министерство обороны рф (минобороны рф)

сергей суровикин

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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Бойцы "Вагнера" получат боеприпасы и вооружение, необходимые для продолжения боевых действий, следует из заявления главы группы Евгения Пригожина в Telegram-канале его пресс-службы.На днях основатель "Вагнера" пожаловался на нехватку боеприпасов и сообщил, что 10 мая выведет группу из Артемовска. Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил готовность направить им на смену бойцов спецотряда "Ахмат".По словам Пригожина, сейчас 95 процентов территории Артемовска находится под контролем российских сил, а остальные пять процентов роли не играют. Таким образом, утверждает он, операция "Бахмутская мясорубка" выполнила свою задачу, заключавшуюся в том, чтобы перемалывать подразделения ВСУ и дать передышку российской армии для восстановления боеспособности. Артемовск расположен в ДНР к северу от Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город уже много месяцев ведутся ожесточенные бои.

https://ria.ru/20230507/artemovsk-1870253618.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, чвк "вагнер", евгений пригожин, министерство обороны рф (минобороны рф), сергей суровикин