https://ria.ru/20230507/vagner-1870304016.html
Пригожин сообщил, что "Вагнер" получит боеприпасы и вооружение
Пригожин сообщил, что "Вагнер" получит боеприпасы и вооружение - РИА Новости, 07.05.2023
Пригожин сообщил, что "Вагнер" получит боеприпасы и вооружение
Бойцы "Вагнера" получат боеприпасы и вооружение, необходимые для продолжения боевых действий, следует из заявления главы группы Евгения Пригожина в... РИА Новости, 07.05.2023
2023-05-07T12:55
2023-05-07T12:55
2023-05-07T15:11
специальная военная операция на украине
безопасность
чвк "вагнер"
евгений пригожин
министерство обороны рф (минобороны рф)
сергей суровикин
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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Бойцы "Вагнера" получат боеприпасы и вооружение, необходимые для продолжения боевых действий, следует из заявления главы группы Евгения Пригожина в Telegram-канале его пресс-службы.На днях основатель "Вагнера" пожаловался на нехватку боеприпасов и сообщил, что 10 мая выведет группу из Артемовска. Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил готовность направить им на смену бойцов спецотряда "Ахмат".По словам Пригожина, сейчас 95 процентов территории Артемовска находится под контролем российских сил, а остальные пять процентов роли не играют. Таким образом, утверждает он, операция "Бахмутская мясорубка" выполнила свою задачу, заключавшуюся в том, чтобы перемалывать подразделения ВСУ и дать передышку российской армии для восстановления боеспособности. Артемовск расположен в ДНР к северу от Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город уже много месяцев ведутся ожесточенные бои.
https://ria.ru/20230507/artemovsk-1870253618.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, чвк "вагнер", евгений пригожин, министерство обороны рф (минобороны рф), сергей суровикин
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, ЧВК "Вагнер", Евгений Пригожин, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Сергей Суровикин
Пригожин сообщил, что "Вагнер" получит боеприпасы и вооружение
Пригожин заявил, что бойцам ЧВК "Вагнер" предоставят необходимое количество боеприпасов