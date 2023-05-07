https://ria.ru/20230507/vagner-1870263980.html

Группа "Вагнер" захватила в Артемовске американский бронеавтомобиль

Группа "Вагнер" захватила в Артемовске американский бронеавтомобиль - РИА Новости, 07.05.2023

Группа "Вагнер" захватила в Артемовске американский бронеавтомобиль

Группа "Вагнер" получила в качестве трофея американский бронеавтомобиль Humvee, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 07.05.2023

2023-05-07T06:09

2023-05-07T06:09

2023-05-07T09:43

специальная военная операция на украине

артемовск

америка

украина

безопасность

чвк "вагнер"

вооруженные силы украины

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АРТЕМОВСК, 7 мая — РИА Новости. Группа "Вагнер" получила в качестве трофея американский бронеавтомобиль Humvee, передает корреспондент РИА Новости. Киевские силовики бросили машину недалеко от железнодорожного вокзала, когда отступали в западные кварталы Артемовска. Автомобиль пыталась уничтожить артиллерия ВСУ, в результате он получил незначительные повреждения. Чтобы не вывести из строя исправный двигатель, "вагнеровцы" отбуксировали бронеавтомобиль на тракторе в безопасную зону. Колеса Humvee повредили осколки, но поскольку у покрышек есть внутри специальные резиновые вставки, трофей удалось успешно эвакуировать. "У машины пробег — 1809 миль, даже четырех тысяч километров нет. Аккумуляторы работают, они из нее просто вышли и бросили, оставив нам новый автомобиль. Двигатель у него 190 лошадиных сил, восьмицилиндровый — идеальнейший мотор. Коробка передач работает в идеале. Прекрасный подарок Америки для России", — пошутил боец "Вагнера". Артемовск расположен к северу от Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки в Донбассе. За него уже многие месяцы идут ожесточенные бои. По словам основателя "Вагнера" Евгения Пригожина, под контролем группы сейчас находится практически 95 процентов территории города.

https://ria.ru/20230507/prigozhin-1870252863.html

артемовск

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"Единственный изъян – пробит радиатор". Боец "Вагнера" о трофейном бронеавтомобиле Humvee Группа "Вагнер" получила в качестве трофея американский бронеавтомобиль Humvee, передает корреспондент РИА Новости. Киевские силовики бросили машину недалеко от железнодорожного вокзала, когда отступали в западные кварталы Артемовска. Автомобиль пыталась уничтожить артиллерия ВСУ, в результате он получил незначительные повреждения. 2023-05-07T06:09 true PT3M01S

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артемовск, америка, украина, безопасность, чвк "вагнер", вооруженные силы украины