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В США назвали способ быстро завершить конфликт на Украине - РИА Новости, 07.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:57 07.05.2023 (обновлено: 14:20 07.05.2023)
https://ria.ru/20230507/ukraina-1870312120.html
В США назвали способ быстро завершить конфликт на Украине
В США назвали способ быстро завершить конфликт на Украине - РИА Новости, 07.05.2023
В США назвали способ быстро завершить конфликт на Украине
Если США перестанут переводить средства киевским властям, то конфликт на Украине закончится, цитирует издание Newsweek экс-кандидата в губернаторы штата... РИА Новости, 07.05.2023
2023-05-07T13:57
2023-05-07T14:20
в мире
сша
киев
украина
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
владимир путин
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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Если США перестанут переводить средства киевским властям, то конфликт на Украине закончится, цитирует издание Newsweek экс-кандидата в губернаторы штата Аризона, американского политика Кари Лейк."Я считаю, что Америка должна перестать выделять деньги на этот конфликт и свести вместе Зеленского и Путина. &lt;…&gt; Усадите их за стол и скажите: придите к миру, он нам нужен. Матери требуют мира для наших детей", — сказала она. Как подчеркивал президент Владимир Путин, Россия стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. Но западные страны постоянно говорят о необходимости продолжения боевых действий, наращивают поставки вооружений и готовят бойцов ВСУ на своей территории.
https://ria.ru/20230507/ukraina-1870300211.html
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в мире, сша, киев, украина, вооруженные силы украины, владимир путин
В мире, США, Киев, Украина, Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Владимир Путин
В США назвали способ быстро завершить конфликт на Украине

Американский политик Лейк призвала США не давать деньги Киеву ради завершения конфликта

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЭкипаж танка Т-90М "Прорыв"
Экипаж танка Т-90М Прорыв - РИА Новости, 1920, 07.05.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Экипаж танка Т-90М "Прорыв". Архивное фото
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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Если США перестанут переводить средства киевским властям, то конфликт на Украине закончится, цитирует издание Newsweek экс-кандидата в губернаторы штата Аризона, американского политика Кари Лейк.
"Я считаю, что Америка должна перестать выделять деньги на этот конфликт и свести вместе Зеленского и Путина. <…> Усадите их за стол и скажите: придите к миру, он нам нужен. Матери требуют мира для наших детей", — сказала она.
Как подчеркивал президент Владимир Путин, Россия стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. Но западные страны постоянно говорят о необходимости продолжения боевых действий, наращивают поставки вооружений и готовят бойцов ВСУ на своей территории.
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