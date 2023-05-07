https://ria.ru/20230507/ukraina-1870312120.html
В США назвали способ быстро завершить конфликт на Украине
В США назвали способ быстро завершить конфликт на Украине - РИА Новости, 07.05.2023
В США назвали способ быстро завершить конфликт на Украине
Если США перестанут переводить средства киевским властям, то конфликт на Украине закончится, цитирует издание Newsweek экс-кандидата в губернаторы штата... РИА Новости, 07.05.2023
2023-05-07T13:57
2023-05-07T13:57
2023-05-07T14:20
в мире
сша
киев
украина
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0d/1857464370_0:57:3071:1785_1920x0_80_0_0_667acc23433820f5f3357cb8e3ce5eab.jpg
МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Если США перестанут переводить средства киевским властям, то конфликт на Украине закончится, цитирует издание Newsweek экс-кандидата в губернаторы штата Аризона, американского политика Кари Лейк."Я считаю, что Америка должна перестать выделять деньги на этот конфликт и свести вместе Зеленского и Путина. <…> Усадите их за стол и скажите: придите к миру, он нам нужен. Матери требуют мира для наших детей", — сказала она. Как подчеркивал президент Владимир Путин, Россия стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. Но западные страны постоянно говорят о необходимости продолжения боевых действий, наращивают поставки вооружений и готовят бойцов ВСУ на своей территории.
https://ria.ru/20230507/ukraina-1870300211.html
сша
киев
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0d/1857464370_244:0:2975:2048_1920x0_80_0_0_dc7f791d6854d23331bbe19a0b3e20bf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, киев, украина, вооруженные силы украины, владимир путин
В мире, США, Киев, Украина, Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Владимир Путин
В США назвали способ быстро завершить конфликт на Украине
Американский политик Лейк призвала США не давать деньги Киеву ради завершения конфликта