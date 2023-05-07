https://ria.ru/20230507/ukraina-1870312120.html

В США назвали способ быстро завершить конфликт на Украине

В США назвали способ быстро завершить конфликт на Украине - РИА Новости, 07.05.2023

В США назвали способ быстро завершить конфликт на Украине

Если США перестанут переводить средства киевским властям, то конфликт на Украине закончится, цитирует издание Newsweek экс-кандидата в губернаторы штата... РИА Новости, 07.05.2023

2023-05-07T13:57

2023-05-07T13:57

2023-05-07T14:20

в мире

сша

киев

украина

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

владимир путин

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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Если США перестанут переводить средства киевским властям, то конфликт на Украине закончится, цитирует издание Newsweek экс-кандидата в губернаторы штата Аризона, американского политика Кари Лейк."Я считаю, что Америка должна перестать выделять деньги на этот конфликт и свести вместе Зеленского и Путина. <…> Усадите их за стол и скажите: придите к миру, он нам нужен. Матери требуют мира для наших детей", — сказала она. Как подчеркивал президент Владимир Путин, Россия стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. Но западные страны постоянно говорят о необходимости продолжения боевых действий, наращивают поставки вооружений и готовят бойцов ВСУ на своей территории.

https://ria.ru/20230507/ukraina-1870300211.html

сша

киев

украина

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в мире, сша, киев, украина, вооруженные силы украины, владимир путин