https://ria.ru/20230507/ukraina-1870300211.html
Зеленскому предсказали неожиданное будущее Украины
Зеленскому предсказали неожиданное будущее Украины - РИА Новости, 07.05.2023
Зеленскому предсказали неожиданное будущее Украины
Украина имеет шанс стать в будущем аналогом Австрии времен холодной войны или современной Мексики, заявил американский философ, историк и лингвист Ноам Хомский... РИА Новости, 07.05.2023
2023-05-07T12:19
2023-05-07T12:19
2023-05-07T13:44
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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Украина имеет шанс стать в будущем аналогом Австрии времен холодной войны или современной Мексики, заявил американский философ, историк и лингвист Ноам Хомский в интервью New Statesman."Прежде всего Украина не будет членом НАТО. Это красная линия, на которой настаивал каждый российский лидер со времен Ельцина и Горбачева. Мексика не может присоединиться к военному союзу, враждебному США. Об этом нет договора, но это совершенно очевидно", — сказал он. При этом Хомский считает, что Киев не самостоятелен в своей политике."Украина не свободна в своих действиях и решениях, она зависит от того, что определят США. Поэтому, когда были некоторые возможности для переговоров год назад, в марте и апреле прошлого года, и Великобритания, и Соединенные Штаты сообщили, что они не считают это хорошим временем для диалога", — отметил ученый.По его мнению, США и Великобритания отказались от мирных переговоров, чтобы продвигать собственные национальные интересы, даже когда Украина "разбита и опустошена". При этом Хомский подчеркнул, что Россия ведет себя на Украине более гуманно, чем Соединенные Штаты в Ираке."Когда США и Великобритания громили Багдад, посещали ли его какие-либо иностранные лидеры? Нет, потому что когда эти страны начинают войну, они разрушают все: связь, транспорт, энергию, — все, что заставляет общество функционировать", — сказал он. Как подчеркивал президент Владимир Путин, Россия стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. Но западные страны постоянно говорят о необходимости продолжения боевых действий, наращивают поставки вооружений и готовят бойцов ВСУ на своей территории.
https://ria.ru/20230507/zelenskiy-1870279866.html
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россия, сша, украина, ноам хомский, владимир путин, вооруженные силы украины, в мире
Россия, США, Украина, Ноам Хомский, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, В мире
Зеленскому предсказали неожиданное будущее Украины
Хомский: Украина в будущем приобретет статус Австрии времен холодной войны или Мексики
МОСКВА, 7 мая — РИА Новости.
Украина имеет шанс стать в будущем аналогом Австрии времен холодной войны или современной Мексики, заявил американский философ, историк и лингвист Ноам Хомский в интервью New Statesman
.
"Прежде всего Украина не будет членом НАТО. Это красная линия, на которой настаивал каждый российский лидер со времен Ельцина и Горбачева. Мексика не может присоединиться к военному союзу, враждебному США. Об этом нет договора, но это совершенно очевидно", — сказал он.
При этом Хомский считает, что Киев не самостоятелен в своей политике.
"Украина не свободна в своих действиях и решениях, она зависит от того, что определят США. Поэтому, когда были некоторые возможности для переговоров год назад, в марте и апреле прошлого года, и Великобритания, и Соединенные Штаты сообщили, что они не считают это хорошим временем для диалога", — отметил ученый.
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По его мнению, США и Великобритания отказались от мирных переговоров, чтобы продвигать собственные национальные интересы, даже когда Украина "разбита и опустошена".
При этом Хомский подчеркнул, что Россия ведет себя на Украине более гуманно, чем Соединенные Штаты в Ираке.
"Когда США и Великобритания громили Багдад, посещали ли его какие-либо иностранные лидеры? Нет, потому что когда эти страны начинают войну, они разрушают все: связь, транспорт, энергию, — все, что заставляет общество функционировать", — сказал он.
Как подчеркивал президент Владимир Путин, Россия стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. Но западные страны постоянно говорят о необходимости продолжения боевых действий, наращивают поставки вооружений и готовят бойцов ВСУ на своей территории.
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