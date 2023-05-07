https://ria.ru/20230507/ukraina-1870282847.html
В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу
В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 07.05.2023
В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской и Днепропетровской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты... РИА Новости, 07.05.2023
2023-05-07T10:14
2023-05-07T10:14
2023-05-07T10:43
специальная военная операция на украине
в мире
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МОСКВА, 7 мая – РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской и Днепропетровской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.Согласно данным онлайн-карты, тревога была объявлена в регионах в промежутке с 10.00 до 10.15 (совпадает с мск).Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20221127/ukraina-1834501903.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, днепропетровская область, сумская область, полтавская область, харьковская область, черниговская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Днепропетровская область, Сумская область, Полтавская область, Харьковская область, Черниговская область
В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу
Власти сообщили о воздушной тревоге в Сумской, Черниговской и еще трех областях Украины