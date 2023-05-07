https://ria.ru/20230507/ukraina-1870282847.html

В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу

В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 07.05.2023

В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской и Днепропетровской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты... РИА Новости, 07.05.2023

2023-05-07T10:14

2023-05-07T10:14

2023-05-07T10:43

специальная военная операция на украине

в мире

украина

днепропетровская область

сумская область

полтавская область

харьковская область

черниговская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/10/1858261127_1:0:3640:2047_1920x0_80_0_0_7c5175ff1c38c94264ac2048a47c775c.jpg

МОСКВА, 7 мая – РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской и Днепропетровской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.Согласно данным онлайн-карты, тревога была объявлена в регионах в промежутке с 10.00 до 10.15 (совпадает с мск).Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20221127/ukraina-1834501903.html

украина

днепропетровская область

сумская область

полтавская область

харьковская область

черниговская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, днепропетровская область, сумская область, полтавская область, харьковская область, черниговская область