https://ria.ru/20230507/ukraina-1870259996.html

В Марьинке пять украинских военных погибли из-за собственной артиллерии

В Марьинке пять украинских военных погибли из-за собственной артиллерии - РИА Новости, 07.05.2023

В Марьинке пять украинских военных погибли из-за собственной артиллерии

В Марьинке пять украинских военных погибли из-за собственной артиллерии, когда им пытались оказать помощь после ранения, рассказал РИА Новости штурмовик с... РИА Новости, 07.05.2023

2023-05-07T04:09

2023-05-07T04:09

2023-05-07T09:41

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

безопасность

россия

украина

марьинка (донецкая область)

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ДОНЕЦК, 7 мая — РИА Новости. В Марьинке пять украинских военных погибли из-за собственной артиллерии, когда им пытались оказать помощь после ранения, рассказал РИА Новости штурмовик с позывным "Гуд".Он уточнил, что украинских военных было пятеро."Они просили помощи, мы хотели помочь, но нам не давали их же сослуживцы подойти к ним, оказать помощь. Мы не смогли ничего сделать, и они там умерли", — добавил "Гуд".По его словам, противник намерен полностью уничтожить Марьинку.Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по освобождению Донбасса от киевских националистов. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".

https://ria.ru/20230506/boeviki-1870116022.html

донецкая народная республика

россия

украина

марьинка (донецкая область)

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"Очень тяжелые бои за каждый дом, за каждую улицу" – российский военный о работе в Марьинке Российские военнослужащие Южной группировки войск ведут штурмовые действия под плотным огнем украинской артиллерии в Марьинке в ДНР, рассказал РИА Новости военнослужащий мотострелкового подразделения на месте событий. 2023-05-07T04:09 true PT6M50S

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донецкая народная республика, безопасность, россия, украина, марьинка (донецкая область)