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В Марьинке пять украинских военных погибли из-за собственной артиллерии - РИА Новости, 07.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:09 07.05.2023 (обновлено: 09:41 07.05.2023)
https://ria.ru/20230507/ukraina-1870259996.html
В Марьинке пять украинских военных погибли из-за собственной артиллерии
В Марьинке пять украинских военных погибли из-за собственной артиллерии - РИА Новости, 07.05.2023
В Марьинке пять украинских военных погибли из-за собственной артиллерии
В Марьинке пять украинских военных погибли из-за собственной артиллерии, когда им пытались оказать помощь после ранения, рассказал РИА Новости штурмовик с... РИА Новости, 07.05.2023
2023-05-07T04:09
2023-05-07T09:41
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
безопасность
россия
украина
марьинка (донецкая область)
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ДОНЕЦК, 7 мая — РИА Новости. В Марьинке пять украинских военных погибли из-за собственной артиллерии, когда им пытались оказать помощь после ранения, рассказал РИА Новости штурмовик с позывным "Гуд".Он уточнил, что украинских военных было пятеро."Они просили помощи, мы хотели помочь, но нам не давали их же сослуживцы подойти к ним, оказать помощь. Мы не смогли ничего сделать, и они там умерли", — добавил "Гуд".По его словам, противник намерен полностью уничтожить Марьинку.Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по освобождению Донбасса от киевских националистов. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
https://ria.ru/20230506/boeviki-1870116022.html
донецкая народная республика
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"Очень тяжелые бои за каждый дом, за каждую улицу" – российский военный о работе в Марьинке
Российские военнослужащие Южной группировки войск ведут штурмовые действия под плотным огнем украинской артиллерии в Марьинке в ДНР, рассказал РИА Новости военнослужащий мотострелкового подразделения на месте событий.
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донецкая народная республика, безопасность, россия, украина, марьинка (донецкая область)
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Безопасность, Россия, Украина, Марьинка (Донецкая область)
В Марьинке пять украинских военных погибли из-за собственной артиллерии

Штурмовик "Гуд": пять украинских военных погибли в Марьинке из-за собственной артиллерии

© AP Photo / Iryna RybakovaРаненые украинские военнослужащие
Раненые украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 07.05.2023
© AP Photo / Iryna Rybakova
Раненые украинские военнослужащие. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 7 мая — РИА Новости. В Марьинке пять украинских военных погибли из-за собственной артиллерии, когда им пытались оказать помощь после ранения, рассказал РИА Новости штурмовик с позывным "Гуд".
«
"Это здание мы частично забрали, с одной стороны были наши бойцы, с другой — противника. Начались обстрелы тяжелые со стороны противника, их (украинских военных. — Прим. ред.) здесь засыпало в подвальном помещении", — сообщил собеседник агентства.
Он уточнил, что украинских военных было пятеро.
"Они просили помощи, мы хотели помочь, но нам не давали их же сослуживцы подойти к ним, оказать помощь. Мы не смогли ничего сделать, и они там умерли", — добавил "Гуд".
По его словам, противник намерен полностью уничтожить Марьинку.
Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по освобождению Донбасса от киевских националистов. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаБезопасностьРоссияУкраинаМарьинка (Донецкая область)
 
 
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