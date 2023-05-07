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Визит в загробный мир. Ученые зафиксировали предсмертный всплеск сознания

Визит в загробный мир. Ученые зафиксировали предсмертный всплеск сознания - РИА Новости, 07.05.2023

Визит в загробный мир. Ученые зафиксировали предсмертный всплеск сознания

Многие люди, пережившие клиническую смерть, рассказывают об особых ощущениях, которые они испытали. Теперь ученые экспериментально доказали, что в последний... РИА Новости, 07.05.2023

2023-05-07T08:00

2023-05-07T08:00

2023-05-07T08:03

наука

здоровье

нейрофизиология

биология

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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости, Владислав Стрекопытов. Многие люди, пережившие клиническую смерть, рассказывают об особых ощущениях, которые они испытали. Теперь ученые экспериментально доказали, что в последний момент перед кончиной в мозге происходит вспышка активности. О биологическом механизме этого эффекта — в материале РИА Новости.Рассказы с того светаПервым всерьез занялся исследованием околосмертных переживаний американский философ, психолог и врач Реймонд Моуди. В книге "Жизнь после жизни", вышедшей в 1975-м, он описал ощущения тех, у кого была клиническая смерть.Книга стала международным бестселлером, ее перевели на десятки языков, тираж превысил 13 миллионов. А околосмертные переживания объявили доказательством реальности загробной жизни.Истории, собранные в книге (там их около 150), на удивление близки в деталях. Рассказывая о "переходе в иной мир", люди говорят о чувстве отстраненности, невесомости, безболезненности, на миг возникает "вся жизнь перед глазами", они видят умерших родственников, реже — светящихся бесплотных существ.Часто упоминали звук, похожий на гудение. Одновременно возникало ощущение движения с большой скоростью через какое-то темное пространство, похожее на туннель, в конце которого — свет.Свет в конце туннеляС медицинской точки зрения смерть наступает в момент необратимой остановки сердца. Однако мозг сохраняет активность еще некоторое время — от нескольких секунд до десятков минут.Известен случай, когда женщина в течение 27 минут находилась без сознания и не дышала. Ее реанимировали родственники, потом врачи. Очнувшись, она попросила ручку, лист бумаги и написала: "Это реально", указав на небо.Ее околосмертные переживания были очень насыщенными. Женщина видела свет и фигуру у каких-то ярко-желтых ворот. По ее мнению, это были врата в рай, а у входа стоял Иисус.В 2013-м ученые Медицинской школы Мичиганского университета под руководством доцента кафедры молекулярной и интегративной физиологии и кафедры неврологии Джимо Борджигин продемонстрировали, что мозг крыс не умирает как минимум еще 30 секунд после того, как сердце перестает биться. Парадокс в том, что предсмертная нейрофизиологическая активность превышала уровни, фиксируемые при жизни. По мнению физиологов, это указывает на то, что мозг в последние моменты запускает механизмы ускоренной обработки информации.Мозговые волныСогласно новым данным, полученным этой командой, — так же и у человека. Исследования проводили на пациентах отделения интенсивной терапии, находящихся в коматозном состоянии после остановки сердца. С разрешения родственников их отключили от системы жизнеобеспечения, но продолжали снимать электрокардиограммы (ЭКГ) и электроэнцефалограммы (ЭЭГ).У двух пациентов из четырех выявили всплеск мозговых сигналов в виде высокочастотных гамма-волн и учащение пульса через несколько минут после прекращения поддержки ИВЛ и наступления кислородного голодания (гипоксии) мозга.Объемное прохождение гамма-волн свидетельствовало о том, что в околосмертный период — от остановки сердца до прекращения всех физиологических процессов — различные области мозга продолжают согласованно работать, объединяя разрозненные ощущения в осознанные образы.Наибольшая активность наблюдалась в так называемой горячей зоне нейронных коррелятов сознания, находящейся на пересечении затылочной, теменной и височной долей в задней части мозга. Эта область связана со сновидениями, зрительными галлюцинациями и измененными состояниями сознания. Также она активируется при эпилептических приступах.Впервые мозговые волны умирающего человека зафиксировали в 2022-м. Врачи использовали электроэнцефалографию для наблюдения за состоянием 87-летнего пациента, у которого после операции возникли судороги. Он скончался. В результате непрерывный ЭЭГ-мониторинг охватывал как сам момент физической смерти, так и некоторый период после нее."Мы измеряли активность мозга в течение 900 секунд и сосредоточились на изучении 30 секунд до и после остановки сердца", — говорит руководитель исследования Аджмал Земмар, нейрохирург из Университета Луисвилля в США. — Непосредственно перед тем, как сердце перестало биться, и сразу после этого мы наблюдали усиление нейронных колебаний определенных частот — прежде всего гамма-, а также дельта-, тета-, альфа- и бета-волн".По мнению Земмара, разные волновые диапазоны связаны с разными состояниями сознания.Воля к жизниУченые считают, что всплеск мозговой активности при гипоксии — это один из механизмов выживания, доставшийся нам от далеких предков, своего рода неврологическая реакция на остановку сердца. Исследования на животных показали, что при гипоксии мозг выделяет сигнальные молекулы и генерирует необычные волны, пытаясь пробудить сознание."То, что яркий опыт возникает из-за дисфункции умирающего мозга, представляет собой научный парадокс, — приводятся в пресс-релизе слова одного из авторов, директора Мичиганского центра изучения сознания, доктора Джорджа Машура. — Исследование дает ценную информацию о нейрофизиологических механизмах, лежащих в основе таких явлений".Авторы уточняют: они изучали только физическую сторону процессов в умирающем мозге и не знают, что видели или чувствовали пациенты."Мы не можем сопоставить наблюдаемые нейронные сигнатуры с соответствующим опытом у тех же людей, — подчеркивает доктор медицинских наук Теменужка Михайлова, входившая в команду исследователей. — Тем не менее полученные данные определенно интересны и обеспечивают основу для понимания скрытого сознания умирающих людей".Из-за малой выборки авторы считают результаты предварительными и предостерегают от каких-либо глобальных выводов. Особенно учитывая то, что у двух пациентов из четырех не было повышения нейрофизиологической активности после отключения от системы жизнеобеспечения."Мы не исключаем того, что всплеск гамма-мощности — признак патологического процесса, характерного лишь для стадии умирания и не связанного с сознательной обработкой", — пишут авторы статьи.В то же время ученые отмечают, что процессы в умирающем мозге заслуживают особого внимания, так как открытия в этой сфере потенциально могут привести к созданию новых стратегий продления жизни.

https://ria.ru/20230425/mozg-1866914146.html

https://ria.ru/20230428/kholod-1868167984.html

https://ria.ru/20230315/diffuziya-1857798685.html

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2023

Владислав Стрекопытов

Владислав Стрекопытов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владислав Стрекопытов

здоровье, нейрофизиология, биология