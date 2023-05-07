https://ria.ru/20230507/tsveta-1870253757.html

На коронации Карла III заметили странную деталь

На коронации Карла III заметили странную деталь - РИА Новости, 07.05.2023

На коронации Карла III заметили странную деталь

Пользователи Twitter высмеяли ковер в цветах флага Украины на коронации Карла III. РИА Новости, 07.05.2023

2023-05-07T01:24

2023-05-07T01:24

2023-05-07T01:32

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карл iii

великобритания

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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Пользователи Twitter высмеяли ковер в цветах флага Украины на коронации Карла III.Во время торжественного мероприятия многие обратили внимание на ковер в Вестминстерском аббатстве, который напоминал украинский флаг. Так, посол Британии на Украине Мелинда Симмонс написала в своем микроблоге, что "увидела там Украину и на минуту потеряла сознание". Мнение пользователей Twitter под ее постом разделилось, но многие заметили сходство."Повсюду есть коды и символические сообщения, если вы знаете, где искать и на что обращать внимание", — написал один из комментаторов."Это могло бы стать данью уважения Барбадосу", — сыронизировал другой."Совпадение или замысел?" — спросил третий."Довольно иронично, что Королю приходится ходить по цветам Украины", — отметил юзер."Это просто не может быть совпадением", — заявил еще один пользователь.Позднее газета Telegraph сообщила, что британские власти назвали схожесть коронационного ковра с украинским флагом "удачным совпадением".Коронация британского короля Карла III и его супруги — королевы-консорта Камиллы состоялась в субботу. Букингемский дворец пригласил более двух тысяч гостей, среди которых представители 203 стран и территорий, в том числе примерно 100 глав государств. От Украины на церемонию прибыли жена Владимира Зеленского Елена и премьер Денис Шмыгаль.

https://ria.ru/20230506/ssha-1870220224.html

https://ria.ru/20230506/koronatsiya-1870219382.html

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, украина, карл iii, великобритания