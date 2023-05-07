https://ria.ru/20230507/tsveta-1870253757.html
На коронации Карла III заметили странную деталь
На коронации Карла III заметили странную деталь - РИА Новости, 07.05.2023
На коронации Карла III заметили странную деталь
Пользователи Twitter высмеяли ковер в цветах флага Украины на коронации Карла III. РИА Новости, 07.05.2023
2023-05-07T01:24
2023-05-07T01:24
2023-05-07T01:32
в мире
украина
карл iii
великобритания
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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Пользователи Twitter высмеяли ковер в цветах флага Украины на коронации Карла III.Во время торжественного мероприятия многие обратили внимание на ковер в Вестминстерском аббатстве, который напоминал украинский флаг. Так, посол Британии на Украине Мелинда Симмонс написала в своем микроблоге, что "увидела там Украину и на минуту потеряла сознание". Мнение пользователей Twitter под ее постом разделилось, но многие заметили сходство."Повсюду есть коды и символические сообщения, если вы знаете, где искать и на что обращать внимание", — написал один из комментаторов."Это могло бы стать данью уважения Барбадосу", — сыронизировал другой."Совпадение или замысел?" — спросил третий."Довольно иронично, что Королю приходится ходить по цветам Украины", — отметил юзер."Это просто не может быть совпадением", — заявил еще один пользователь.Позднее газета Telegraph сообщила, что британские власти назвали схожесть коронационного ковра с украинским флагом "удачным совпадением".Коронация британского короля Карла III и его супруги — королевы-консорта Камиллы состоялась в субботу. Букингемский дворец пригласил более двух тысяч гостей, среди которых представители 203 стран и территорий, в том числе примерно 100 глав государств. От Украины на церемонию прибыли жена Владимира Зеленского Елена и премьер Денис Шмыгаль.
https://ria.ru/20230506/ssha-1870220224.html
https://ria.ru/20230506/koronatsiya-1870219382.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, карл iii, великобритания
В мире, Украина, Карл III, Великобритания
На коронации Карла III заметили странную деталь
Пользователи Twitter заметили, что ковер на коронации Карла III напоминает флаг Украины
МОСКВА, 7 мая — РИА Новости.
Пользователи Twitter
высмеяли ковер в цветах флага Украины на коронации Карла III.
Во время торжественного мероприятия многие обратили внимание на ковер в Вестминстерском аббатстве, который напоминал украинский флаг. Так, посол Британии на Украине Мелинда Симмонс написала в своем микроблоге, что "увидела там Украину и на минуту потеряла сознание". Мнение пользователей Twitter под ее постом разделилось, но многие заметили сходство.
"Повсюду есть коды и символические сообщения, если вы знаете, где искать и на что обращать внимание", — написал один из комментаторов.
"Это могло бы стать данью уважения Барбадосу", — сыронизировал другой.
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"Совпадение или замысел?" — спросил третий.
"Довольно иронично, что Королю приходится ходить по цветам Украины", — отметил юзер.
"Это просто не может быть совпадением", — заявил еще один пользователь.
«
"Что это значит? Флаг Украины используют в качестве грязного коврика", — добавил комментатор.
Позднее газета Telegraph сообщила
, что британские власти назвали схожесть коронационного ковра с украинским флагом "удачным совпадением".
Коронация британского короля Карла III и его супруги — королевы-консорта Камиллы состоялась в субботу. Букингемский дворец пригласил более двух тысяч гостей, среди которых представители 203 стран и территорий, в том числе примерно 100 глав государств. От Украины на церемонию прибыли жена Владимира Зеленского
Елена и премьер Денис Шмыгаль
.
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