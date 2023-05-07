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Володин назвал цель терактов, организованных киевским режимом

Володин назвал цель терактов, организованных киевским режимом - РИА Новости, 07.05.2023

Володин назвал цель терактов, организованных киевским режимом

Цель терактов, организованных киевским режимом, запугать и уничтожить тех, кто говорит правду, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своём Telegram-канале. РИА Новости, 07.05.2023

2023-05-07T08:39

2023-05-07T08:39

2023-05-07T08:59

специальная военная операция на украине

украина

вячеслав володин

владлен татарский

дарья дугина

госдума рф

захар прилепин

в мире

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Цель терактов, организованных киевским режимом, запугать и уничтожить тех, кто говорит правду, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своём Telegram-канале.Как отметил Володин, киевский режим стал инструментом Вашингтона в борьбе с Россией не только на поле боя, но и на идеологическом фронте.Как добавляет спикер ГД, Вашингтон и Брюссель делают всё, чтобы расправиться с лидерами общественного мнения, теми, кто "любит Россию, защищает историю, национальные ценности".Также он отметил, что ФСБ РФ смогла предотвратить многие покушения.

https://ria.ru/20230506/bastrykin-1870095832.html

https://ria.ru/20230506/prilepin-1870177578.html

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россия

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украина, вячеслав володин, владлен татарский, дарья дугина, госдума рф, захар прилепин, в мире, россия