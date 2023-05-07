Володин назвал цель терактов, организованных киевским режимом
Володин: целью организованных Киевом терактов является запугивание тех, кто говорит правду
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы России | Перейти в медиабанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Цель терактов, организованных киевским режимом, запугать и уничтожить тех, кто говорит правду, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своём Telegram-канале.
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"Кровавым киевским режимом организованы теракты: убийства военкора Владлена Татарского, политолога Дарьи Дугиной, покушение на Захара Прилепина... Эти теракты ставили целью запугать и уничтожить тех, кто говорит правду", - написал он.
Как отметил Володин, киевский режим стал инструментом Вашингтона в борьбе с Россией не только на поле боя, но и на идеологическом фронте.
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"Сила России — в консолидации общества", - отметил Володин.
Как добавляет спикер ГД, Вашингтон и Брюссель делают всё, чтобы расправиться с лидерами общественного мнения, теми, кто "любит Россию, защищает историю, национальные ценности".
Также он отметил, что ФСБ РФ смогла предотвратить многие покушения.
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"Сегодня на Украине всё чаще звучат голоса с осуждением киевского террористического режима. Зеленский и его подручные борются с этим всеми способами", - отметил он.