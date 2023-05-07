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Володин назвал цель терактов, организованных киевским режимом - РИА Новости, 07.05.2023
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08:39 07.05.2023 (обновлено: 08:59 07.05.2023)
https://ria.ru/20230507/tsel-1870270025.html
Володин назвал цель терактов, организованных киевским режимом
Володин назвал цель терактов, организованных киевским режимом - РИА Новости, 07.05.2023
Володин назвал цель терактов, организованных киевским режимом
Цель терактов, организованных киевским режимом, запугать и уничтожить тех, кто говорит правду, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своём Telegram-канале. РИА Новости, 07.05.2023
2023-05-07T08:39
2023-05-07T08:59
специальная военная операция на украине
украина
вячеслав володин
владлен татарский
дарья дугина
госдума рф
захар прилепин
в мире
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Цель терактов, организованных киевским режимом, запугать и уничтожить тех, кто говорит правду, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своём Telegram-канале.Как отметил Володин, киевский режим стал инструментом Вашингтона в борьбе с Россией не только на поле боя, но и на идеологическом фронте.Как добавляет спикер ГД, Вашингтон и Брюссель делают всё, чтобы расправиться с лидерами общественного мнения, теми, кто "любит Россию, защищает историю, национальные ценности".Также он отметил, что ФСБ РФ смогла предотвратить многие покушения.
https://ria.ru/20230506/bastrykin-1870095832.html
https://ria.ru/20230506/prilepin-1870177578.html
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украина, вячеслав володин, владлен татарский, дарья дугина, госдума рф, захар прилепин, в мире, россия
Специальная военная операция на Украине, Украина, Вячеслав Володин, Владлен Татарский, Дарья Дугина, Госдума РФ, Захар Прилепин, В мире, Россия
Володин назвал цель терактов, организованных киевским режимом

Володин: целью организованных Киевом терактов является запугивание тех, кто говорит правду

© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы России | Перейти в медиабанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 07.05.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы России
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Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Цель терактов, организованных киевским режимом, запугать и уничтожить тех, кто говорит правду, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своём Telegram-канале.
«
"Кровавым киевским режимом организованы теракты: убийства военкора Владлена Татарского, политолога Дарьи Дугиной, покушение на Захара Прилепина... Эти теракты ставили целью запугать и уничтожить тех, кто говорит правду", - написал он.
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Как отметил Володин, киевский режим стал инструментом Вашингтона в борьбе с Россией не только на поле боя, но и на идеологическом фронте.
«
"Сила России — в консолидации общества", - отметил Володин.
Как добавляет спикер ГД, Вашингтон и Брюссель делают всё, чтобы расправиться с лидерами общественного мнения, теми, кто "любит Россию, защищает историю, национальные ценности".
Также он отметил, что ФСБ РФ смогла предотвратить многие покушения.
«
"Сегодня на Украине всё чаще звучат голоса с осуждением киевского террористического режима. Зеленский и его подручные борются с этим всеми способами", - отметил он.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаВячеслав ВолодинВладлен ТатарскийДарья ДугинаГосдума РФЗахар ПрилепинВ миреРоссия
 
 
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