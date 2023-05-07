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В Днепропетровской области Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 07.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
22:40 07.05.2023
https://ria.ru/20230507/trevoga-1870392932.html
В Днепропетровской области Украины объявили воздушную тревогу
В Днепропетровской области Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 07.05.2023
В Днепропетровской области Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Днепропетровской области Украины и подконтрольной Киеву части Запорожской, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского... РИА Новости, 07.05.2023
2023-05-07T22:40
2023-05-07T22:40
специальная военная операция на украине
в мире
днепропетровская область
украина
киев
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Днепропетровской области Украины и подконтрольной Киеву части Запорожской, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Ранее в воскресенье тревога объявлялась в Черниговской и Сумской областях Украины, позже ее отменили. Сигнал тревоги в подконтрольной Киеву части Запорожской области прозвучал в 22.08 (совпадает с мск), в 22.24 тревогу объявили в Днепропетровской области. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.
днепропетровская область
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в мире, днепропетровская область, украина, киев, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Днепропетровская область, Украина, Киев, Вооруженные силы РФ
В Днепропетровской области Украины объявили воздушную тревогу

Украинские власти объявили тревогу в Днепропетровской области

© iStock.com / AlleksanderГород Днепропетровск
Город Днепропетровск - РИА Новости, 1920, 07.05.2023
© iStock.com / Alleksander
Город Днепропетровск. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Днепропетровской области Украины и подконтрольной Киеву части Запорожской, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Ранее в воскресенье тревога объявлялась в Черниговской и Сумской областях Украины, позже ее отменили.
Сигнал тревоги в подконтрольной Киеву части Запорожской области прозвучал в 22.08 (совпадает с мск), в 22.24 тревогу объявили в Днепропетровской области.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 16:13
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 07.05.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДнепропетровская областьУкраинаКиевВооруженные силы РФ
 
 
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