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В Днепропетровской области Украины объявили воздушную тревогу

В Днепропетровской области Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 07.05.2023

В Днепропетровской области Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Днепропетровской области Украины и подконтрольной Киеву части Запорожской, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского... РИА Новости, 07.05.2023

2023-05-07T22:40

2023-05-07T22:40

2023-05-07T22:40

специальная военная операция на украине

в мире

днепропетровская область

украина

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вооруженные силы рф

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Днепропетровской области Украины и подконтрольной Киеву части Запорожской, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Ранее в воскресенье тревога объявлялась в Черниговской и Сумской областях Украины, позже ее отменили. Сигнал тревоги в подконтрольной Киеву части Запорожской области прозвучал в 22.08 (совпадает с мск), в 22.24 тревогу объявили в Днепропетровской области. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.

днепропетровская область

украина

киев

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в мире, днепропетровская область, украина, киев, вооруженные силы рф