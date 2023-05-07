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Число пострадавших в ДТП в Техасе возросло до 12 человек - РИА Новости, 07.05.2023
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23:18 07.05.2023
https://ria.ru/20230507/texas-1870395865.html
Число пострадавших в ДТП в Техасе возросло до 12 человек
Число пострадавших в ДТП в Техасе возросло до 12 человек - РИА Новости, 07.05.2023
Число пострадавших в ДТП в Техасе возросло до 12 человек
Число пострадавших в результате наезда автомобиля на группу людей в американском городе Браунсвилл, в штате Техас, увеличилось до 12-ти, сообщили в пожарном... РИА Новости, 07.05.2023
2023-05-07T23:18
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ВАШИНГТОН, 7 мая - РИА Новости. Число пострадавших в результате наезда автомобиля на группу людей в американском городе Браунсвилл, в штате Техас, увеличилось до 12-ти, сообщили в пожарном департаменте города, подтвердив данные о семерых погибших. "Семь человек погибли на месте, а 11 были транспортированы в местные больницы. Один человек был воздухом перевезен в (больницу - ред.) Valley Baptist Harlingen", - указано в сообщении пожарной службы в Facebook*.Также отмечается, что движение транспорта в районе места происшествия остается закрытым. По данным телеканала CNN, водитель врезался в группу людей, находившихся рядом с приютом для мигрантов, часть погибших также являются иностранцами. Виновник происшествия находится под стражей.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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в мире, техас, россия
В мире, Техас, Россия
Число пострадавших в ДТП в Техасе возросло до 12 человек

Число пострадавших при наезде машины на пешеходов в Техасе выросло до 12 человек

© AP Photo / LM OteroЛюди покидают торговый центр после сообщений о стрельбе. Аллен, штат Техас
Люди покидают торговый центр после сообщений о стрельбе. Аллен, штат Техас - РИА Новости, 1920, 07.05.2023
© AP Photo / LM Otero
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ВАШИНГТОН, 7 мая - РИА Новости. Число пострадавших в результате наезда автомобиля на группу людей в американском городе Браунсвилл, в штате Техас, увеличилось до 12-ти, сообщили в пожарном департаменте города, подтвердив данные о семерых погибших.
"Семь человек погибли на месте, а 11 были транспортированы в местные больницы. Один человек был воздухом перевезен в (больницу - ред.) Valley Baptist Harlingen", - указано в сообщении пожарной службы в Facebook*.
Также отмечается, что движение транспорта в районе места происшествия остается закрытым.
По данным телеканала CNN, водитель врезался в группу людей, находившихся рядом с приютом для мигрантов, часть погибших также являются иностранцами. Виновник происшествия находится под стражей.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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