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Число пострадавших в ДТП в Техасе возросло до 12 человек

Число пострадавших в ДТП в Техасе возросло до 12 человек - РИА Новости, 07.05.2023

Число пострадавших в ДТП в Техасе возросло до 12 человек

Число пострадавших в результате наезда автомобиля на группу людей в американском городе Браунсвилл, в штате Техас, увеличилось до 12-ти, сообщили в пожарном... РИА Новости, 07.05.2023

2023-05-07T23:18

2023-05-07T23:18

2023-05-07T23:18

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ВАШИНГТОН, 7 мая - РИА Новости. Число пострадавших в результате наезда автомобиля на группу людей в американском городе Браунсвилл, в штате Техас, увеличилось до 12-ти, сообщили в пожарном департаменте города, подтвердив данные о семерых погибших. "Семь человек погибли на месте, а 11 были транспортированы в местные больницы. Один человек был воздухом перевезен в (больницу - ред.) Valley Baptist Harlingen", - указано в сообщении пожарной службы в Facebook*.Также отмечается, что движение транспорта в районе места происшествия остается закрытым. По данным телеканала CNN, водитель врезался в группу людей, находившихся рядом с приютом для мигрантов, часть погибших также являются иностранцами. Виновник происшествия находится под стражей.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.

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