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Теплоход "Илья Муромец" сняли с мели на Волге в Городце
Теплоход "Илья Муромец" сняли с мели на Волге в Городце - РИА Новости, 07.05.2023
Теплоход "Илья Муромец" сняли с мели на Волге в Городце
Теплоход "Илья Муромец" с 113 пассажирами на борту сняли с мели на Волге в Городце, сообщает Приволжская транспортная прокуратура. РИА Новости, 07.05.2023
2023-05-07T19:34
2023-05-07T19:34
2023-05-07T19:34
происшествия
городец
илья муромец
волжское пароходство
россия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 мая - РИА Новости. Теплоход "Илья Муромец" с 113 пассажирами на борту сняли с мели на Волге в Городце, сообщает Приволжская транспортная прокуратура. Ранее сообщалось, что 7 мая около 14.00 на реке Волге в городе Городец между шлюзами село на мель пассажирское судно "Илья Муромец". На судне находятся 113 пассажиров и 42 члена экипажа. К месту происшествия направили буксир Волжского пароходства. "Судно сняли с мели", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230507/pozhar-1870342634.html
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происшествия, городец, илья муромец, волжское пароходство, россия
Происшествия, Городец, Илья Муромец, Волжское пароходство, Россия
Теплоход "Илья Муромец" сняли с мели на Волге в Городце
Теплоход "Илья Муромец" с 113 пассажирами на борту сняли с мели на Волге в Городце