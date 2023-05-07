https://ria.ru/20230507/teplokhod-1870366444.html

Теплоход "Илья Муромец" сняли с мели на Волге в Городце

Теплоход "Илья Муромец" сняли с мели на Волге в Городце - РИА Новости, 07.05.2023

Теплоход "Илья Муромец" сняли с мели на Волге в Городце

Теплоход "Илья Муромец" с 113 пассажирами на борту сняли с мели на Волге в Городце, сообщает Приволжская транспортная прокуратура. РИА Новости, 07.05.2023

2023-05-07T19:34

2023-05-07T19:34

2023-05-07T19:34

происшествия

городец

илья муромец

волжское пароходство

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 мая - РИА Новости. Теплоход "Илья Муромец" с 113 пассажирами на борту сняли с мели на Волге в Городце, сообщает Приволжская транспортная прокуратура. Ранее сообщалось, что 7 мая около 14.00 на реке Волге в городе Городец между шлюзами село на мель пассажирское судно "Илья Муромец". На судне находятся 113 пассажиров и 42 члена экипажа. К месту происшествия направили буксир Волжского пароходства. "Судно сняли с мели", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230507/pozhar-1870342634.html

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происшествия, городец, илья муромец, волжское пароходство, россия