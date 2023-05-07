https://ria.ru/20230507/teplokhod-1870337893.html

Теплоход "Илья Муромец" сел на мель на Волге в Городце

Теплоход "Илья Муромец" сел на мель на Волге в Городце - РИА Новости, 07.05.2023

Теплоход "Илья Муромец" сел на мель на Волге в Городце

Теплоход "Илья Муромец" сел на мель на Волге в городе Городце, никто не пострадал, сообщила Приволжская транспортная прокуратура. РИА Новости, 07.05.2023

2023-05-07T16:32

2023-05-07T16:32

2023-05-07T19:10

городец

происшествия

илья муромец

волжское пароходство

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 мая — РИА Новости. Теплоход "Илья Муромец" сел на мель на Волге в городе Городце, никто не пострадал, сообщила Приволжская транспортная прокуратура.По информации ведомства, ЧП произошло около 14:00 в районе Галанинского причала между шлюзами. На судне находятся 113 пассажиров и 42 члена экипажа."Угрозы жизни и здоровью пассажиров судна не имеется. К месту происшествия выдвинулся буксир Волжского пароходства", — говорится в релизе.Нижегородская транспортная прокуратура начала проверку соблюдения законодательства о безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, а также прав пассажиров.

https://ria.ru/20230422/sakhalin-1867044791.html

городец

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

городец, происшествия, илья муромец, волжское пароходство