https://ria.ru/20230507/teplokhod-1870337893.html
Теплоход "Илья Муромец" сел на мель на Волге в Городце
Теплоход "Илья Муромец" сел на мель на Волге в Городце - РИА Новости, 07.05.2023
Теплоход "Илья Муромец" сел на мель на Волге в Городце
Теплоход "Илья Муромец" сел на мель на Волге в городе Городце, никто не пострадал, сообщила Приволжская транспортная прокуратура. РИА Новости, 07.05.2023
2023-05-07T16:32
2023-05-07T16:32
2023-05-07T19:10
городец
происшествия
илья муромец
волжское пароходство
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 мая — РИА Новости. Теплоход "Илья Муромец" сел на мель на Волге в городе Городце, никто не пострадал, сообщила Приволжская транспортная прокуратура.По информации ведомства, ЧП произошло около 14:00 в районе Галанинского причала между шлюзами. На судне находятся 113 пассажиров и 42 члена экипажа."Угрозы жизни и здоровью пассажиров судна не имеется. К месту происшествия выдвинулся буксир Волжского пароходства", — говорится в релизе.Нижегородская транспортная прокуратура начала проверку соблюдения законодательства о безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, а также прав пассажиров.
https://ria.ru/20230422/sakhalin-1867044791.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
городец, происшествия, илья муромец, волжское пароходство
Городец, Происшествия, Илья Муромец, Волжское пароходство
Теплоход "Илья Муромец" сел на мель на Волге в Городце
Теплоход "Илья Муромец" с сотней пассажиров на борту сел на мель на Волге в Городце