https://ria.ru/20230507/svet-1870351194.html

В Свердловской области жителям подали электроэнергию после аварии на ГРЭС

В Свердловской области жителям подали электроэнергию после аварии на ГРЭС - РИА Новости, 07.05.2023

В Свердловской области жителям подали электроэнергию после аварии на ГРЭС

Энергетики восстановили электроснабжение в нескольких муниципалитетах Свердловской области, нарушенное из-за аварии, сообщает департамент информационной... РИА Новости, 07.05.2023

2023-05-07T17:48

2023-05-07T17:48

2023-05-07T17:48

происшествия

свердловская область

евгений куйвашев

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

асбест

жкх

россия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 мая – РИА Новости. Энергетики восстановили электроснабжение в нескольких муниципалитетах Свердловской области, нарушенное из-за аварии, сообщает департамент информационной политики региона. Ранее сообщалось, что из-за аварии на ГРЭС без электричества остались город Асбест, часть Малышевского, Рефтинского, Березовского городских округов и Сухого Лога. "Электроэнергия подана, идет проверка по потребителям", – приводятся в сообщении слова руководителя регионального штаба энергобезопасности, министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Николая Смирнова. В субботу, 6 мая, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев назвал критической ситуацию из-за природных пожаров в регионе. По данным МЧС, в настоящее время продолжают действовать 53 лесных пожара, огнем охвачены более 33 тысяч гектаров леса. Сразу в нескольких поселках и деревнях разных муниципалитетов в субботу началась эвакуация жителей. Борьбу с природным пожарами в регионе ведут более 2,5 тысячи специалистов.

https://ria.ru/20230507/teplokhod-1870337893.html

свердловская область

асбест

россия

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происшествия, свердловская область, евгений куйвашев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), асбест, жкх, россия