https://ria.ru/20230507/strelba-1870263071.html

При стрельбе на вечеринке в Калифорнии погиб один человек, пять пострадали

При стрельбе на вечеринке в Калифорнии погиб один человек, пять пострадали - РИА Новости, 07.05.2023

При стрельбе на вечеринке в Калифорнии погиб один человек, пять пострадали

Один человек погиб, пять пострадали в результате стрельбы на вечеринке в городе Чико в Калифорнии, сообщила местная полиция. РИА Новости, 07.05.2023

2023-05-07T05:56

2023-05-07T05:56

2023-05-07T05:56

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Один человек погиб, пять пострадали в результате стрельбы на вечеринке в городе Чико в Калифорнии, сообщила местная полиция. По данным главы местного отделения полиции Билли Алдриджа, полицейские изначально были направлены на большую вечеринку в квартале Колумбус-авеню в субботу после того, как кто-то произвел несколько выстрелов из огнестрельного оружия. Как заявил Алдридж, по прибытии полиция выяснила, что на вечеринке произошла драка, и подозреваемого попросили уйти. "В 3 часа ночи (13.00 мск) полицейских вызвали на другую вечеринку в... квартале Колумбус-авеню, где кто-то размахивал пистолетом. Полицейские... арестовали человека, который подходил под описание стрелявшего ранее утром на вечеринке. Менее чем через полчаса полиция вернулась в тот же квартал, где огнестрельные ранения получили шесть человек. К сожалению, одна из жертв не выжила", - заявил Алдридж на брифиинге, запись которого опубликована в соцсетях полиции. По данным правоохранителей, погибшей оказалась 17-летняя девушка. Остальные пострадавшие были госпитализированы. Согласно полиции, расследование находится на начальной стадии. Согласно местному изданию Los Angeles Times, место происшествия находится в квартале от университета Калифорнии, где обучаются 14 тысяч студентов.

https://ria.ru/20230507/strelba-1870262746.html

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в мире, калифорния, сша