https://ria.ru/20230507/strelba-1870262746.html

При стрельбе в Техасе погибли девять человек

При стрельбе в Техасе погибли девять человек - РИА Новости, 07.05.2023

При стрельбе в Техасе погибли девять человек

Жертвами стрельбы в торговом центре в техасском городе Аллен стали девять человек, сообщил CBS со ссылкой на местную полицию. РИА Новости, 07.05.2023

2023-05-07T05:42

2023-05-07T05:42

2023-05-07T09:58

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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Жертвами стрельбы в торговом центре в техасском городе Аллен стали девять человек, сообщил CBS со ссылкой на местную полицию."Девять человек погибли и семь получили ранения в результате стрельбы в торговом центре Allen Premium Outlets в субботу днем. Стрелок также признан погибшим", — передает телеканал.Первоначально сообщалось о девяти пострадавших, число погибших не называлось. Как уточнили в пожарной службе, на месте происшествия погибли семь человек, девять пострадавших доставили в больницу, двое из них позже скончались. При этом трое сейчас находятся в критическом состоянии, а четверо — в стабильном.О произошедшем доложили президенту Джо Байдену.

https://ria.ru/20230503/strelba-1869513579.html

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техас, в мире, сша, джо байден