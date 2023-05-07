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При стрельбе в Техасе погибли девять человек - РИА Новости, 07.05.2023
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05:42 07.05.2023 (обновлено: 09:58 07.05.2023)
https://ria.ru/20230507/strelba-1870262746.html
При стрельбе в Техасе погибли девять человек
При стрельбе в Техасе погибли девять человек - РИА Новости, 07.05.2023
При стрельбе в Техасе погибли девять человек
Жертвами стрельбы в торговом центре в техасском городе Аллен стали девять человек, сообщил CBS со ссылкой на местную полицию. РИА Новости, 07.05.2023
2023-05-07T05:42
2023-05-07T09:58
техас
в мире
сша
джо байден
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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Жертвами стрельбы в торговом центре в техасском городе Аллен стали девять человек, сообщил CBS со ссылкой на местную полицию."Девять человек погибли и семь получили ранения в результате стрельбы в торговом центре Allen Premium Outlets в субботу днем. Стрелок также признан погибшим", — передает телеканал.Первоначально сообщалось о девяти пострадавших, число погибших не называлось. Как уточнили в пожарной службе, на месте происшествия погибли семь человек, девять пострадавших доставили в больницу, двое из них позже скончались. При этом трое сейчас находятся в критическом состоянии, а четверо — в стабильном.О произошедшем доложили президенту Джо Байдену.
https://ria.ru/20230503/strelba-1869513579.html
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техас, в мире, сша, джо байден
Техас, В мире, США, Джо Байден
При стрельбе в Техасе погибли девять человек

CBS: при стрельбе в торговом центре в Техасе погибли девять человек, семь ранены

© AP Photo / LM OteroСотрудник правоохранительных органов на месте стрельбы в торговом центре в Аллене, штат Техас
Сотрудник правоохранительных органов на месте стрельбы в торговом центре в Аллене, штат Техас - РИА Новости, 1920, 07.05.2023
© AP Photo / LM Otero
Сотрудник правоохранительных органов на месте стрельбы в торговом центре в Аллене, штат Техас
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Жертвами стрельбы в торговом центре в техасском городе Аллен стали девять человек, сообщил CBS со ссылкой на местную полицию.
"Девять человек погибли и семь получили ранения в результате стрельбы в торговом центре Allen Premium Outlets в субботу днем. Стрелок также признан погибшим", — передает телеканал.
Первоначально сообщалось о девяти пострадавших, число погибших не называлось.
Как уточнили в пожарной службе, на месте происшествия погибли семь человек, девять пострадавших доставили в больницу, двое из них позже скончались. При этом трое сейчас находятся в критическом состоянии, а четверо — в стабильном.
О произошедшем доложили президенту Джо Байдену.
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