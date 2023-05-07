Экс-аналитик ЦРУ указал на опасную ошибку Байдена в деле с атакой на Кремль
Экс-аналитик ЦРУ Флейц: США обвиняют в атаке на Кремль из-за неумелого руководства Байдена
© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент США Джо Байден во время обращения по ситуации в американской банковской системе
© AP Photo / Andrew Harnik
Президент США Джо Байден во время обращения по ситуации в американской банковской системе. Архивное фото
МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Весь мир уверен, что Соединенные Штаты стоят за атакой беспилотников на Кремль из-за скверного руководства президента США Джо Байдена, заявил бывший аналитик ЦРУ Фред Флейц в интервью американскому телеканалу Newsmax.
"На прошлой неделе я давал интервью одной из ближневосточных телекомпаний, и во время интервью они провели опрос. Более 80 процентов зрителей посчитали, что за этим (атакой– прим.ред.) стоит Вашингтон", — сказал Флейц.
По его мнению, Байден никогда не обладал качествами мирового лидера, и он ужасно подает информацию. Сочетание этих факторов делает ситуацию вокруг атаки в Москве крайне опасной.
Эксперт заключил, что если цель этого теракта состояла в покушении на убийство президента России Владимира Путина, то его спланировали и совершили "настоящие дураки".
В ночь на 3 мая киевский режим попытался двумя беспилотниками нанести удар по резиденции главы государства в Кремле. Аппараты вывели из строя при помощи систем радиолокационной борьбы, никто не пострадал. В Кремле расценили атаку как теракт и покушение, за которыми стоят США.