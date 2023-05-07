https://ria.ru/20230507/ssha-1870391003.html

Экс-аналитик ЦРУ указал на опасную ошибку Байдена в деле с атакой на Кремль

Экс-аналитик ЦРУ указал на опасную ошибку Байдена в деле с атакой на Кремль - РИА Новости, 07.05.2023

Экс-аналитик ЦРУ указал на опасную ошибку Байдена в деле с атакой на Кремль

Весь мир уверен, что Соединенные Штаты стоят за атакой беспилотников на Кремль из-за скверного руководства президента США Джо Байдена, заявил бывший аналитик... РИА Новости, 07.05.2023

2023-05-07T22:21

2023-05-07T22:21

2023-05-07T22:21

в мире

сша

джо байден

центральное разведывательное управление (цру)

россия

украина

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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Весь мир уверен, что Соединенные Штаты стоят за атакой беспилотников на Кремль из-за скверного руководства президента США Джо Байдена, заявил бывший аналитик ЦРУ Фред Флейц в интервью американскому телеканалу Newsmax."На прошлой неделе я давал интервью одной из ближневосточных телекомпаний, и во время интервью они провели опрос. Более 80 процентов зрителей посчитали, что за этим (атакой– прим.ред.) стоит Вашингтон", — сказал Флейц.По его мнению, Байден никогда не обладал качествами мирового лидера, и он ужасно подает информацию. Сочетание этих факторов делает ситуацию вокруг атаки в Москве крайне опасной.Эксперт заключил, что если цель этого теракта состояла в покушении на убийство президента России Владимира Путина, то его спланировали и совершили "настоящие дураки".В ночь на 3 мая киевский режим попытался двумя беспилотниками нанести удар по резиденции главы государства в Кремле. Аппараты вывели из строя при помощи систем радиолокационной борьбы, никто не пострадал. В Кремле расценили атаку как теракт и покушение, за которыми стоят США.

https://ria.ru/20230505/zelenskiy-1869946200.html

https://ria.ru/20230503/ataka-1869504117.html

сша

россия

украина

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2023

Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, сша, джо байден, центральное разведывательное управление (цру), россия, украина