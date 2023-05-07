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Экс-аналитик ЦРУ указал на опасную ошибку Байдена в деле с атакой на Кремль - РИА Новости, 07.05.2023
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22:21 07.05.2023
https://ria.ru/20230507/ssha-1870391003.html
Экс-аналитик ЦРУ указал на опасную ошибку Байдена в деле с атакой на Кремль
Экс-аналитик ЦРУ указал на опасную ошибку Байдена в деле с атакой на Кремль - РИА Новости, 07.05.2023
Экс-аналитик ЦРУ указал на опасную ошибку Байдена в деле с атакой на Кремль
Весь мир уверен, что Соединенные Штаты стоят за атакой беспилотников на Кремль из-за скверного руководства президента США Джо Байдена, заявил бывший аналитик... РИА Новости, 07.05.2023
2023-05-07T22:21
2023-05-07T22:21
в мире
сша
джо байден
центральное разведывательное управление (цру)
россия
украина
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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Весь мир уверен, что Соединенные Штаты стоят за атакой беспилотников на Кремль из-за скверного руководства президента США Джо Байдена, заявил бывший аналитик ЦРУ Фред Флейц в интервью американскому телеканалу Newsmax."На прошлой неделе я давал интервью одной из ближневосточных телекомпаний, и во время интервью они провели опрос. Более 80 процентов зрителей посчитали, что за этим (атакой– прим.ред.) стоит Вашингтон", — сказал Флейц.По его мнению, Байден никогда не обладал качествами мирового лидера, и он ужасно подает информацию. Сочетание этих факторов делает ситуацию вокруг атаки в Москве крайне опасной.Эксперт заключил, что если цель этого теракта состояла в покушении на убийство президента России Владимира Путина, то его спланировали и совершили "настоящие дураки".В ночь на 3 мая киевский режим попытался двумя беспилотниками нанести удар по резиденции главы государства в Кремле. Аппараты вывели из строя при помощи систем радиолокационной борьбы, никто не пострадал. В Кремле расценили атаку как теракт и покушение, за которыми стоят США.
https://ria.ru/20230505/zelenskiy-1869946200.html
https://ria.ru/20230503/ataka-1869504117.html
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в мире, сша, джо байден, центральное разведывательное управление (цру), россия, украина
В мире, США, Джо Байден, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Россия, Украина
Экс-аналитик ЦРУ указал на опасную ошибку Байдена в деле с атакой на Кремль

Экс-аналитик ЦРУ Флейц: США обвиняют в атаке на Кремль из-за неумелого руководства Байдена

© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент США Джо Байден во время обращения по ситуации в американской банковской системе
Президент США Джо Байден во время обращения по ситуации в американской банковской системе - РИА Новости, 1920, 07.05.2023
© AP Photo / Andrew Harnik
Президент США Джо Байден во время обращения по ситуации в американской банковской системе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Весь мир уверен, что Соединенные Штаты стоят за атакой беспилотников на Кремль из-за скверного руководства президента США Джо Байдена, заявил бывший аналитик ЦРУ Фред Флейц в интервью американскому телеканалу Newsmax.
"На прошлой неделе я давал интервью одной из ближневосточных телекомпаний, и во время интервью они провели опрос. Более 80 процентов зрителей посчитали, что за этим (атакой– прим.ред.) стоит Вашингтон", — сказал Флейц.
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По его мнению, Байден никогда не обладал качествами мирового лидера, и он ужасно подает информацию. Сочетание этих факторов делает ситуацию вокруг атаки в Москве крайне опасной.
Эксперт заключил, что если цель этого теракта состояла в покушении на убийство президента России Владимира Путина, то его спланировали и совершили "настоящие дураки".
В ночь на 3 мая киевский режим попытался двумя беспилотниками нанести удар по резиденции главы государства в Кремле. Аппараты вывели из строя при помощи систем радиолокационной борьбы, никто не пострадал. В Кремле расценили атаку как теракт и покушение, за которыми стоят США.
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В миреСШАДжо БайденЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)РоссияУкраина
 
 
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