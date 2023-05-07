Российская артиллерия и авиация уничтожили узел связи бригады ВСУ
Минобороны: ракетчики, артиллерия и авиация уничтожили узел связи 81-й бригады ВСУ
Артиллеристы вооруженных сил РФ ведут огонь по позициям ВСУ. Архивное фото
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Российские ракетные войска, артиллерия и авиация уничтожили узел связи 81-й аэромобильной бригады противника и поразили командно-наблюдательные пункты Центра сил специальных операций украинских войск "Юг", сообщили в сводке Минобороны РФ.
По данным министерства, оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации за сутки поражены 98 артиллерийских подразделений украинских войск на огневых позициях, живая сила и техника в 119-ти районах.
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"В районе города Херсон поражен пункт управления 124-й бригады территориальной обороны ВСУ. В районе населенного пункта Серебрянка Донецкой народной республики уничтожен узел связи 81-й аэромобильной бригады ВСУ. Кроме того, поражены командно-наблюдательные пункты батальона 110-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Авдеевка Донецкой народной республики, а также Центра сил специальных операций ВСУ "Юг" на острове Великий Херсонской области", - говорится в сводке Минобороны.