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Российская артиллерия и авиация уничтожили узел связи бригады ВСУ

Российская артиллерия и авиация уничтожили узел связи бригады ВСУ - РИА Новости, 07.05.2023

Российская артиллерия и авиация уничтожили узел связи бригады ВСУ

Российские ракетные войска, артиллерия и авиация уничтожили узел связи 81-й аэромобильной бригады противника и поразили командно-наблюдательные пункты Центра... РИА Новости, 07.05.2023

2023-05-07T14:47

2023-05-07T14:47

2023-05-07T14:48

специальная военная операция на украине

безопасность

донецкая народная республика

россия

херсон

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Российские ракетные войска, артиллерия и авиация уничтожили узел связи 81-й аэромобильной бригады противника и поразили командно-наблюдательные пункты Центра сил специальных операций украинских войск "Юг", сообщили в сводке Минобороны РФ. По данным министерства, оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации за сутки поражены 98 артиллерийских подразделений украинских войск на огневых позициях, живая сила и техника в 119-ти районах.

донецкая народная республика

россия

херсон

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, донецкая народная республика, россия, херсон, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)