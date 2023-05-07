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Российские штурмовики освободили еще два квартала в Артемовске - РИА Новости, 07.05.2023
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14:38 07.05.2023 (обновлено: 15:51 07.05.2023)
https://ria.ru/20230507/spetsoperatsiya-1870318534.html
Российские штурмовики освободили еще два квартала в Артемовске
Российские штурмовики освободили еще два квартала в Артемовске - РИА Новости, 07.05.2023
Российские штурмовики освободили еще два квартала в Артемовске
Штурмовые отряды при поддержке ВДВ освободили еще два квартала в Артемовске, сообщило Министерство обороны России в Telegram-канале. РИА Новости, 07.05.2023
2023-05-07T14:38
2023-05-07T15:51
специальная военная операция на украине
артемовск
россия
воздушно-десантные войска россии
вооруженные силы украины
безопасность
горловка
донбасс
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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Штурмовые отряды при поддержке ВДВ освободили еще два квартала в Артемовске, сообщило Министерство обороны России в Telegram-канале."На Донецком направлении штурмовые отряды овладели двумя кварталами в северо-западной и западной частях города Артемовск. Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии Южной группировки войск нанесено поражение подразделениям 57-й мотопехотной и 80-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Богдановка и Ступочки", — говорится в заявлении.В свою очередь, подразделения воздушно-десантных войск оказывали поддержку штурмовым отрядам, удерживая украинские войска на флангах, отметили в ведомстве.Артемовск расположен к северу от Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки в Донбассе. За него уже многие месяцы идут ожесточенные бои.Накануне глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что бойцы группы заняли 95,7 тысячи квадратных метров города, под контролем противника остается 2,42 квадратного километра.В пятницу Минобороны сообщило, что российские военные уничтожили мост, по которому ВСУ пытались перебросить резервы в Артемовск.
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артемовск
россия
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Минобороны об освобождении российскими штурмовиками двух кварталов в Артемовске
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артемовск, россия, воздушно-десантные войска россии, вооруженные силы украины, безопасность, горловка, донбасс, евгений пригожин
Специальная военная операция на Украине, Артемовск, Россия, Воздушно-десантные войска России, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Горловка, Донбасс, Евгений Пригожин
Российские штурмовики освободили еще два квартала в Артемовске

Минобороны заявило об освобождении российскими штурмовиками еще двух кварталов Артемовска

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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Штурмовые отряды при поддержке ВДВ освободили еще два квартала в Артемовске, сообщило Министерство обороны России в Telegram-канале.
"На Донецком направлении штурмовые отряды овладели двумя кварталами в северо-западной и западной частях города Артемовск. Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии Южной группировки войск нанесено поражение подразделениям 57-й мотопехотной и 80-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Богдановка и Ступочки", — говорится в заявлении.
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В свою очередь, подразделения воздушно-десантных войск оказывали поддержку штурмовым отрядам, удерживая украинские войска на флангах, отметили в ведомстве.
Артемовск расположен к северу от Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки в Донбассе. За него уже многие месяцы идут ожесточенные бои.
Накануне глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что бойцы группы заняли 95,7 тысячи квадратных метров города, под контролем противника остается 2,42 квадратного километра.
В пятницу Минобороны сообщило, что российские военные уничтожили мост, по которому ВСУ пытались перебросить резервы в Артемовск.
Артемовск: ключевые характеристики и линия соприкосновения сторонАртемовск: ключевые характеристики и линия соприкосновения сторон
Инфографика
 
Специальная военная операция на УкраинеАртемовскРоссияВоздушно-десантные войска РоссииВооруженные силы УкраиныБезопасностьГорловкаДонбассЕвгений Пригожин
 
 
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