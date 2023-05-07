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Киев потерял 55 военных на двух направлениях - РИА Новости, 07.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:34 07.05.2023 (обновлено: 14:40 07.05.2023)
https://ria.ru/20230507/spetsoperatsiya-1870317795.html
Киев потерял 55 военных на двух направлениях
Киев потерял 55 военных на двух направлениях - РИА Новости, 07.05.2023
Киев потерял 55 военных на двух направлениях
Группировка войск ВС РФ "Восток" нанесла удары по позициям противника на Южно-Донецком и Запорожском направлениях, уничтожив за сутки до 55 украинских военных,... РИА Новости, 07.05.2023
2023-05-07T14:34
2023-05-07T14:40
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
в мире
запорожье
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МОСКВА, 7 мая – РИА Новости. Группировка войск ВС РФ "Восток" нанесла удары по позициям противника на Южно-Донецком и Запорожском направлениях, уничтожив за сутки до 55 украинских военных, 6 единиц техники, включая одну контрбатарейную РЛС производства США AN/TPQ-36, а также группу диверсантов на Запорожье, сообщили в воскресенье в Минобороны России.По данных ведомства, на Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами артиллерии, тяжелых огнеметных систем и авиации группировки войск "Восток" поражены подразделения украинской армии в районе Угледара, Павловки и Никольского в ДНР, а также возле Дорожнянки на Запорожье."В районе населенного пункта Леважное Запорожской области пресечены действия украинской диверсионно-разведывательной группы. За сутки на данных направлениях уничтожены до 55 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, один автомобиль, а также гаубицы "Мста-Б" и Д-30. Также в районе населенного пункта Максимильяновка Донецкой народной республики уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36", - сообщили в Минобороны.
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россия, безопасность, в мире, запорожье
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, В мире, Запорожье
Киев потерял 55 военных на двух направлениях

Минобороны: Киев потерял 55 военных на Запорожском и Южно-Донецком направлениях

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 07.05.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мая – РИА Новости. Группировка войск ВС РФ "Восток" нанесла удары по позициям противника на Южно-Донецком и Запорожском направлениях, уничтожив за сутки до 55 украинских военных, 6 единиц техники, включая одну контрбатарейную РЛС производства США AN/TPQ-36, а также группу диверсантов на Запорожье, сообщили в воскресенье в Минобороны России.
По данных ведомства, на Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами артиллерии, тяжелых огнеметных систем и авиации группировки войск "Восток" поражены подразделения украинской армии в районе Угледара, Павловки и Никольского в ДНР, а также возле Дорожнянки на Запорожье.
"В районе населенного пункта Леважное Запорожской области пресечены действия украинской диверсионно-разведывательной группы. За сутки на данных направлениях уничтожены до 55 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, один автомобиль, а также гаубицы "Мста-Б" и Д-30. Также в районе населенного пункта Максимильяновка Донецкой народной республики уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36", - сообщили в Минобороны.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
6 мая, 17:17
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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 06.05.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияБезопасностьВ миреЗапорожье
 
 
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