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Киев потерял 340 военных и наемников на Донецком направлении
Киев потерял 340 военных и наемников на Донецком направлении - РИА Новости, 07.05.2023
Киев потерял 340 военных и наемников на Донецком направлении
"Южная" группировка ВС РФ на донецком направлении за сутки уничтожила более 340 украинских военных и наемников, а также 13 единиц техники, включая две... РИА Новости, 07.05.2023
2023-05-07T14:29
2023-05-07T14:29
2023-05-07T14:37
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МОСКВА, 7 мая – РИА Новости. "Южная" группировка ВС РФ на донецком направлении за сутки уничтожила более 340 украинских военных и наемников, а также 13 единиц техники, включая две контрбатарейные РЛС из США, сообщили в воскресенье в Минобороны России."За прошедшие сутки авиацией в данном районе совершено четыре самолетовылета. Артиллерией группировки выполнены 64 огневые задачи... За сутки на данном направлении уничтожены более 340 украинских военнослужащих и наёмников, две боевые бронированные машины, восемь автомобилей, а также гаубица Д-20", - сообщили в Минобороны.Кроме того, в районе Новгородского и Артемова в ДНР уничтожены две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США.
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в мире, киев, россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Россия, Безопасность
Киев потерял 340 военных и наемников на Донецком направлении
Минобороны: Киев потерял 340 военных и наемников на Донецком направлении за сутки
МОСКВА, 7 мая – РИА Новости. "Южная" группировка ВС РФ на донецком направлении за сутки уничтожила более 340 украинских военных и наемников, а также 13 единиц техники, включая две контрбатарейные РЛС из США, сообщили в воскресенье в Минобороны России.
"За прошедшие сутки авиацией в данном районе совершено четыре самолетовылета. Артиллерией группировки выполнены 64 огневые задачи... За сутки на данном направлении уничтожены более 340 украинских военнослужащих и наёмников, две боевые бронированные машины, восемь автомобилей, а также гаубица Д-20", - сообщили в Минобороны.
Кроме того, в районе Новгородского и Артемова в ДНР уничтожены две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США.