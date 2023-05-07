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Киев потерял 340 военных и наемников на Донецком направлении

Киев потерял 340 военных и наемников на Донецком направлении - РИА Новости, 07.05.2023

Киев потерял 340 военных и наемников на Донецком направлении

"Южная" группировка ВС РФ на донецком направлении за сутки уничтожила более 340 украинских военных и наемников, а также 13 единиц техники, включая две... РИА Новости, 07.05.2023

2023-05-07T14:29

2023-05-07T14:29

2023-05-07T14:37

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МОСКВА, 7 мая – РИА Новости. "Южная" группировка ВС РФ на донецком направлении за сутки уничтожила более 340 украинских военных и наемников, а также 13 единиц техники, включая две контрбатарейные РЛС из США, сообщили в воскресенье в Минобороны России."За прошедшие сутки авиацией в данном районе совершено четыре самолетовылета. Артиллерией группировки выполнены 64 огневые задачи... За сутки на данном направлении уничтожены более 340 украинских военнослужащих и наёмников, две боевые бронированные машины, восемь автомобилей, а также гаубица Д-20", - сообщили в Минобороны.Кроме того, в районе Новгородского и Артемова в ДНР уничтожены две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США.

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