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Киев потерял 340 военных и наемников на Донецком направлении - РИА Новости, 07.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:29 07.05.2023 (обновлено: 14:37 07.05.2023)
https://ria.ru/20230507/spetsoperatsiya-1870316470.html
Киев потерял 340 военных и наемников на Донецком направлении
Киев потерял 340 военных и наемников на Донецком направлении - РИА Новости, 07.05.2023
Киев потерял 340 военных и наемников на Донецком направлении
"Южная" группировка ВС РФ на донецком направлении за сутки уничтожила более 340 украинских военных и наемников, а также 13 единиц техники, включая две... РИА Новости, 07.05.2023
2023-05-07T14:29
2023-05-07T14:37
специальная военная операция на украине
в мире
киев
россия
безопасность
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МОСКВА, 7 мая – РИА Новости. "Южная" группировка ВС РФ на донецком направлении за сутки уничтожила более 340 украинских военных и наемников, а также 13 единиц техники, включая две контрбатарейные РЛС из США, сообщили в воскресенье в Минобороны России."За прошедшие сутки авиацией в данном районе совершено четыре самолетовылета. Артиллерией группировки выполнены 64 огневые задачи... За сутки на данном направлении уничтожены более 340 украинских военнослужащих и наёмников, две боевые бронированные машины, восемь автомобилей, а также гаубица Д-20", - сообщили в Минобороны.Кроме того, в районе Новгородского и Артемова в ДНР уничтожены две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США.
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в мире, киев, россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Россия, Безопасность
Киев потерял 340 военных и наемников на Донецком направлении

Минобороны: Киев потерял 340 военных и наемников на Донецком направлении за сутки

© AP Photo / LIBKOSУкраинские военные на улице Артемовска
Украинские военные на улице Артемовска - РИА Новости, 1920, 07.05.2023
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военные на улице Артемовска. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мая – РИА Новости. "Южная" группировка ВС РФ на донецком направлении за сутки уничтожила более 340 украинских военных и наемников, а также 13 единиц техники, включая две контрбатарейные РЛС из США, сообщили в воскресенье в Минобороны России.
"За прошедшие сутки авиацией в данном районе совершено четыре самолетовылета. Артиллерией группировки выполнены 64 огневые задачи... За сутки на данном направлении уничтожены более 340 украинских военнослужащих и наёмников, две боевые бронированные машины, восемь автомобилей, а также гаубица Д-20", - сообщили в Минобороны.
Кроме того, в районе Новгородского и Артемова в ДНР уничтожены две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
6 мая, 17:17
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 06.05.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевРоссияБезопасность
 
 
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