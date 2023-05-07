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В Марьинке идут тяжелые бои за каждый метр, заявил российский боец - РИА Новости, 07.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:23 07.05.2023 (обновлено: 09:40 07.05.2023)
https://ria.ru/20230507/spetsoperatsiya-1870262137.html
В Марьинке идут тяжелые бои за каждый метр, заявил российский боец
В Марьинке идут тяжелые бои за каждый метр, заявил российский боец - РИА Новости, 07.05.2023
В Марьинке идут тяжелые бои за каждый метр, заявил российский боец
Российские военнослужащие Южной группировки войск ведут штурмовые действия под плотным огнем украинской артиллерии в Марьинке в ДНР, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 07.05.2023
2023-05-07T05:23
2023-05-07T09:40
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
денис пушилин
безопасность
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ДОНЕЦК, 7 мая - РИА Новости. Российские военнослужащие Южной группировки войск ведут штурмовые действия под плотным огнем украинской артиллерии в Марьинке в ДНР, рассказал РИА Новости военнослужащий мотострелкового подразделения на месте событий. "Наши штурмовые действия проходят постепенно, медленно, но уверенно продвигаемся, идем во взаимодействии с нашей артиллерией. Тяжелые бои происходят за каждый дом, за каждую улицу, за каждый квадратный метр", - сказал мотострелок. Он уточнил, что все передвижения происходят в ночное время суток, так как днем двигаться невозможно из-за сильного артиллерийского обстрела. Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что в Марьинке освобождено подавляющее большинство кварталов.
https://ria.ru/20230507/artilleriya-1870261421.html
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"Очень тяжелые бои за каждый дом, за каждую улицу" – российский военный о работе в Марьинке
Российские военнослужащие Южной группировки войск ведут штурмовые действия под плотным огнем украинской артиллерии в Марьинке в ДНР, рассказал РИА Новости военнослужащий мотострелкового подразделения на месте событий.
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донецкая народная республика, денис пушилин, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Безопасность
В Марьинке идут тяжелые бои за каждый метр, заявил российский боец

Российский военнослужащий: в Марьинке идут тяжелые бои идут за каждый метр

Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 7 мая - РИА Новости. Российские военнослужащие Южной группировки войск ведут штурмовые действия под плотным огнем украинской артиллерии в Марьинке в ДНР, рассказал РИА Новости военнослужащий мотострелкового подразделения на месте событий.
"Наши штурмовые действия проходят постепенно, медленно, но уверенно продвигаемся, идем во взаимодействии с нашей артиллерией. Тяжелые бои происходят за каждый дом, за каждую улицу, за каждый квадратный метр", - сказал мотострелок.
Он уточнил, что все передвижения происходят в ночное время суток, так как днем двигаться невозможно из-за сильного артиллерийского обстрела.
Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что в Марьинке освобождено подавляющее большинство кварталов.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинБезопасность
 
 
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