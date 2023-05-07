https://ria.ru/20230507/spetsoperatsiya-1870262137.html

В Марьинке идут тяжелые бои за каждый метр, заявил российский боец

В Марьинке идут тяжелые бои за каждый метр, заявил российский боец - РИА Новости, 07.05.2023

В Марьинке идут тяжелые бои за каждый метр, заявил российский боец

Российские военнослужащие Южной группировки войск ведут штурмовые действия под плотным огнем украинской артиллерии в Марьинке в ДНР, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 07.05.2023

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2023-05-07T05:23

2023-05-07T09:40

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

денис пушилин

безопасность

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ДОНЕЦК, 7 мая - РИА Новости. Российские военнослужащие Южной группировки войск ведут штурмовые действия под плотным огнем украинской артиллерии в Марьинке в ДНР, рассказал РИА Новости военнослужащий мотострелкового подразделения на месте событий. "Наши штурмовые действия проходят постепенно, медленно, но уверенно продвигаемся, идем во взаимодействии с нашей артиллерией. Тяжелые бои происходят за каждый дом, за каждую улицу, за каждый квадратный метр", - сказал мотострелок. Он уточнил, что все передвижения происходят в ночное время суток, так как днем двигаться невозможно из-за сильного артиллерийского обстрела. Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что в Марьинке освобождено подавляющее большинство кварталов.

https://ria.ru/20230507/artilleriya-1870261421.html

донецкая народная республика

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"Очень тяжелые бои за каждый дом, за каждую улицу" – российский военный о работе в Марьинке Российские военнослужащие Южной группировки войск ведут штурмовые действия под плотным огнем украинской артиллерии в Марьинке в ДНР, рассказал РИА Новости военнослужащий мотострелкового подразделения на месте событий. 2023-05-07T05:23 true PT6M50S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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донецкая народная республика, денис пушилин, безопасность