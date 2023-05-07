https://ria.ru/20230507/spetsoperatsiya-1870262137.html
В Марьинке идут тяжелые бои за каждый метр, заявил российский боец
В Марьинке идут тяжелые бои за каждый метр, заявил российский боец - РИА Новости, 07.05.2023
В Марьинке идут тяжелые бои за каждый метр, заявил российский боец
Российские военнослужащие Южной группировки войск ведут штурмовые действия под плотным огнем украинской артиллерии в Марьинке в ДНР, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 07.05.2023
2023-05-07T05:23
2023-05-07T05:23
2023-05-07T09:40
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
денис пушилин
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/07/1870276568_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_3b52b992cc0eb73d4407043a0b2373a3.jpg
ДОНЕЦК, 7 мая - РИА Новости. Российские военнослужащие Южной группировки войск ведут штурмовые действия под плотным огнем украинской артиллерии в Марьинке в ДНР, рассказал РИА Новости военнослужащий мотострелкового подразделения на месте событий. "Наши штурмовые действия проходят постепенно, медленно, но уверенно продвигаемся, идем во взаимодействии с нашей артиллерией. Тяжелые бои происходят за каждый дом, за каждую улицу, за каждый квадратный метр", - сказал мотострелок. Он уточнил, что все передвижения происходят в ночное время суток, так как днем двигаться невозможно из-за сильного артиллерийского обстрела. Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что в Марьинке освобождено подавляющее большинство кварталов.
https://ria.ru/20230507/artilleriya-1870261421.html
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/07/1870276568_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_87ea5fa0781923deda999fdd59e60c30.jpg
"Очень тяжелые бои за каждый дом, за каждую улицу" – российский военный о работе в Марьинке
Российские военнослужащие Южной группировки войск ведут штурмовые действия под плотным огнем украинской артиллерии в Марьинке в ДНР, рассказал РИА Новости военнослужащий мотострелкового подразделения на месте событий.
2023-05-07T05:23
true
PT6M50S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, денис пушилин, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Безопасность
В Марьинке идут тяжелые бои за каждый метр, заявил российский боец
Российский военнослужащий: в Марьинке идут тяжелые бои идут за каждый метр