https://ria.ru/20230507/spetsoperatsiya-1870260341.html

Силовики ВСУ разрушают каждое здание в Марьинке, заявил российский боец

Силовики ВСУ разрушают каждое здание в Марьинке, заявил российский боец - РИА Новости, 07.05.2023

Силовики ВСУ разрушают каждое здание в Марьинке, заявил российский боец

Украинская артиллерия ежедневно наносит удары по российским позициям в Марьинке (ДНР), пытаясь выбить закрепившиеся там подразделения РФ, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 07.05.2023

2023-05-07T04:39

2023-05-07T04:39

2023-05-07T09:40

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

россия

петровский район

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/19/1867671381_0:512:2730:2048_1920x0_80_0_0_243cccb37435068b4dac969b88b77b6a.jpg

ДОНЕЦК, 7 мая - РИА Новости. Украинская артиллерия ежедневно наносит удары по российским позициям в Марьинке (ДНР), пытаясь выбить закрепившиеся там подразделения РФ, рассказал РИА Новости военнослужащий Южной группы войск с позывным "Гуд". Он уточнил, что противник пытается полностью уничтожить город. Ранее мирный житель погиб в результате обстрела Александровки, совершенного украинскими войсками. Поселок относится к Петровскому району Донецка и находится в километре от Марьинки, за которую в настоящее время идут бои. В поселке отключено водоснабжение, а электричество из-за постоянных обстрелов бывает редко.

https://ria.ru/20230506/boeviki-1870116022.html

донецкая народная республика

россия

петровский район

2023

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

"Очень тяжелые бои за каждый дом, за каждую улицу" – российский военный о работе в Марьинке

Российские военнослужащие Южной группировки войск ведут штурмовые действия под плотным огнем украинской артиллерии в Марьинке в ДНР, рассказал РИА Новости военнослужащий мотострелкового подразделения на месте событий.

2023-05-07T04:39

true

PT6M50S