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Силовики ВСУ разрушают каждое здание в Марьинке, заявил российский боец - РИА Новости, 07.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:39 07.05.2023 (обновлено: 09:40 07.05.2023)
https://ria.ru/20230507/spetsoperatsiya-1870260341.html
Силовики ВСУ разрушают каждое здание в Марьинке, заявил российский боец
Силовики ВСУ разрушают каждое здание в Марьинке, заявил российский боец - РИА Новости, 07.05.2023
Силовики ВСУ разрушают каждое здание в Марьинке, заявил российский боец
Украинская артиллерия ежедневно наносит удары по российским позициям в Марьинке (ДНР), пытаясь выбить закрепившиеся там подразделения РФ, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 07.05.2023
2023-05-07T04:39
2023-05-07T09:40
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
россия
петровский район
безопасность
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ДОНЕЦК, 7 мая - РИА Новости. Украинская артиллерия ежедневно наносит удары по российским позициям в Марьинке (ДНР), пытаясь выбить закрепившиеся там подразделения РФ, рассказал РИА Новости военнослужащий Южной группы войск с позывным "Гуд". Он уточнил, что противник пытается полностью уничтожить город. Ранее мирный житель погиб в результате обстрела Александровки, совершенного украинскими войсками. Поселок относится к Петровскому району Донецка и находится в километре от Марьинки, за которую в настоящее время идут бои. В поселке отключено водоснабжение, а электричество из-за постоянных обстрелов бывает редко.
https://ria.ru/20230506/boeviki-1870116022.html
донецкая народная республика
россия
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"Очень тяжелые бои за каждый дом, за каждую улицу" – российский военный о работе в Марьинке
Российские военнослужащие Южной группировки войск ведут штурмовые действия под плотным огнем украинской артиллерии в Марьинке в ДНР, рассказал РИА Новости военнослужащий мотострелкового подразделения на месте событий.
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донецкая народная республика, россия, петровский район, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Россия, Петровский район, Безопасность
Силовики ВСУ разрушают каждое здание в Марьинке, заявил российский боец

Российский боец: украинские силовики разрушают каждое здание в Марьинке

© РИА Новости / Михаил КевхиевБоец на фоне разрушенного здания
Боец на фоне разрушенного здания - РИА Новости, 1920, 07.05.2023
© РИА Новости / Михаил Кевхиев
Боец на фоне разрушенного здания. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 7 мая - РИА Новости. Украинская артиллерия ежедневно наносит удары по российским позициям в Марьинке (ДНР), пытаясь выбить закрепившиеся там подразделения РФ, рассказал РИА Новости военнослужащий Южной группы войск с позывным "Гуд".
«
"Украинская артиллерия очень часто наносит удары, полностью может боекомплект с танка выпустить, каждые 15 минут может тяжелыми минометами накрывать. Пытается (каждое здание) разрушить, пытается нас выбить", - сказал штурмовик.
Он уточнил, что противник пытается полностью уничтожить город.
Ранее мирный житель погиб в результате обстрела Александровки, совершенного украинскими войсками. Поселок относится к Петровскому району Донецка и находится в километре от Марьинки, за которую в настоящее время идут бои. В поселке отключено водоснабжение, а электричество из-за постоянных обстрелов бывает редко.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 06.05.2023
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаРоссияПетровский районБезопасность
 
 
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