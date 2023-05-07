https://ria.ru/20230507/spetsoperatsiya-1870260341.html
Силовики ВСУ разрушают каждое здание в Марьинке, заявил российский боец
Силовики ВСУ разрушают каждое здание в Марьинке, заявил российский боец - РИА Новости, 07.05.2023
Силовики ВСУ разрушают каждое здание в Марьинке, заявил российский боец
Украинская артиллерия ежедневно наносит удары по российским позициям в Марьинке (ДНР), пытаясь выбить закрепившиеся там подразделения РФ, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 07.05.2023
2023-05-07T04:39
2023-05-07T04:39
2023-05-07T09:40
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
россия
петровский район
безопасность
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ДОНЕЦК, 7 мая - РИА Новости. Украинская артиллерия ежедневно наносит удары по российским позициям в Марьинке (ДНР), пытаясь выбить закрепившиеся там подразделения РФ, рассказал РИА Новости военнослужащий Южной группы войск с позывным "Гуд". Он уточнил, что противник пытается полностью уничтожить город. Ранее мирный житель погиб в результате обстрела Александровки, совершенного украинскими войсками. Поселок относится к Петровскому району Донецка и находится в километре от Марьинки, за которую в настоящее время идут бои. В поселке отключено водоснабжение, а электричество из-за постоянных обстрелов бывает редко.
https://ria.ru/20230506/boeviki-1870116022.html
донецкая народная республика
россия
петровский район
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"Очень тяжелые бои за каждый дом, за каждую улицу" – российский военный о работе в Марьинке
Российские военнослужащие Южной группировки войск ведут штурмовые действия под плотным огнем украинской артиллерии в Марьинке в ДНР, рассказал РИА Новости военнослужащий мотострелкового подразделения на месте событий.
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донецкая народная республика, россия, петровский район, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Россия, Петровский район, Безопасность
Силовики ВСУ разрушают каждое здание в Марьинке, заявил российский боец
Российский боец: украинские силовики разрушают каждое здание в Марьинке