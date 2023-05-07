Рейтинг@Mail.ru
МИД России прокомментировал возобновление участия Сирии в работе ЛАГ - РИА Новости, 07.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:12 07.05.2023 (обновлено: 22:16 07.05.2023)
https://ria.ru/20230507/siriya-1870390440.html
МИД России прокомментировал возобновление участия Сирии в работе ЛАГ
МИД России прокомментировал возобновление участия Сирии в работе ЛАГ - РИА Новости, 07.05.2023
МИД России прокомментировал возобновление участия Сирии в работе ЛАГ
В Москве приветствуют возобновление участия Сирии в деятельности Лиги арабских государств (ЛАГ), это поспособствует оздоровлению атмосферы в регионе, заявила... РИА Новости, 07.05.2023
2023-05-07T22:12
2023-05-07T22:16
россия
сирия
москва
лига арабских государств
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/04/1781763864_0:166:3036:1874_1920x0_80_0_0_b35478189d19f274af3e670a10a8170a.jpg
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. В Москве приветствуют возобновление участия Сирии в деятельности Лиги арабских государств (ЛАГ), это поспособствует оздоровлению атмосферы в регионе, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.Главы МИД Лиги арабских государств в ходе своей внеочередной встречи в воскресенье одобрили возвращение Сирии в региональную организацию после 12-летнего перерыва.Она добавила, что возобновление участия Сирии в работе ЛАГ, одним из государств-основателей которой она является, будет способствовать оздоровлению атмосферы в регионе Ближнего Востока и скорейшему преодолению последствий сирийского кризиса."Ожидаем, что арабские страны увеличат поддержку САР в решении задач ее постконфликтного восстановления, которое осложняется действующими в отношении Дамаска нелегитимными односторонними санкциями", - подчеркнула Захарова.
https://ria.ru/20230316/asad-1858158216.html
россия
сирия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/04/1781763864_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_88fab9af5a48b10a258fb97ece8116cc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сирия, москва, лига арабских государств, в мире
Россия, Сирия, Москва, Лига арабских государств, В мире
МИД России прокомментировал возобновление участия Сирии в работе ЛАГ

МИД России поддержал возобновление участия Сирии в работе Лиги арабских государств

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров и делегаты Лиги арабских государств
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и делегаты Лиги арабских государств - РИА Новости, 1920, 07.05.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и делегаты Лиги арабских государств. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. В Москве приветствуют возобновление участия Сирии в деятельности Лиги арабских государств (ЛАГ), это поспособствует оздоровлению атмосферы в регионе, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Главы МИД Лиги арабских государств в ходе своей внеочередной встречи в воскресенье одобрили возвращение Сирии в региональную организацию после 12-летнего перерыва.
«
"В Москве приветствуют данный долгожданный шаг, который стал логичным результатом набравшего динамику процесса возвращения Сирии в "арабскую семью". Со своей стороны в контакте с арабскими столицами последовательно призывали их к восстановлению полноформатных отношений с Дамаском", - говорится в сообщении Захаровой, опубликованном на сайте ведомства.
Она добавила, что возобновление участия Сирии в работе ЛАГ, одним из государств-основателей которой она является, будет способствовать оздоровлению атмосферы в регионе Ближнего Востока и скорейшему преодолению последствий сирийского кризиса.
"Ожидаем, что арабские страны увеличат поддержку САР в решении задач ее постконфликтного восстановления, которое осложняется действующими в отношении Дамаска нелегитимными односторонними санкциями", - подчеркнула Захарова.
Президент России Владимир Путин и президент Сирии Башар Асад во время встречи - РИА Новости, 1920, 16.03.2023
Башар Асад дождался исторического поворота
16 марта, 08:00
 
РоссияСирияМоскваЛига арабских государствВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала