МИД России прокомментировал возобновление участия Сирии в работе ЛАГ
МИД России поддержал возобновление участия Сирии в работе Лиги арабских государств
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров и делегаты Лиги арабских государств
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и делегаты Лиги арабских государств. Архивное фото
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. В Москве приветствуют возобновление участия Сирии в деятельности Лиги арабских государств (ЛАГ), это поспособствует оздоровлению атмосферы в регионе, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Главы МИД Лиги арабских государств в ходе своей внеочередной встречи в воскресенье одобрили возвращение Сирии в региональную организацию после 12-летнего перерыва.
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"В Москве приветствуют данный долгожданный шаг, который стал логичным результатом набравшего динамику процесса возвращения Сирии в "арабскую семью". Со своей стороны в контакте с арабскими столицами последовательно призывали их к восстановлению полноформатных отношений с Дамаском", - говорится в сообщении Захаровой, опубликованном на сайте ведомства.
Она добавила, что возобновление участия Сирии в работе ЛАГ, одним из государств-основателей которой она является, будет способствовать оздоровлению атмосферы в регионе Ближнего Востока и скорейшему преодолению последствий сирийского кризиса.
"Ожидаем, что арабские страны увеличат поддержку САР в решении задач ее постконфликтного восстановления, которое осложняется действующими в отношении Дамаска нелегитимными односторонними санкциями", - подчеркнула Захарова.