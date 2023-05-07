https://ria.ru/20230507/siriya-1870390440.html

МИД России прокомментировал возобновление участия Сирии в работе ЛАГ

МИД России прокомментировал возобновление участия Сирии в работе ЛАГ - РИА Новости, 07.05.2023

МИД России прокомментировал возобновление участия Сирии в работе ЛАГ

В Москве приветствуют возобновление участия Сирии в деятельности Лиги арабских государств (ЛАГ), это поспособствует оздоровлению атмосферы в регионе, заявила... РИА Новости, 07.05.2023

2023-05-07T22:12

2023-05-07T22:12

2023-05-07T22:16

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сирия

москва

лига арабских государств

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. В Москве приветствуют возобновление участия Сирии в деятельности Лиги арабских государств (ЛАГ), это поспособствует оздоровлению атмосферы в регионе, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.Главы МИД Лиги арабских государств в ходе своей внеочередной встречи в воскресенье одобрили возвращение Сирии в региональную организацию после 12-летнего перерыва.Она добавила, что возобновление участия Сирии в работе ЛАГ, одним из государств-основателей которой она является, будет способствовать оздоровлению атмосферы в регионе Ближнего Востока и скорейшему преодолению последствий сирийского кризиса."Ожидаем, что арабские страны увеличат поддержку САР в решении задач ее постконфликтного восстановления, которое осложняется действующими в отношении Дамаска нелегитимными односторонними санкциями", - подчеркнула Захарова.

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россия, сирия, москва, лига арабских государств, в мире