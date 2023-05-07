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Сирия возобновляет участие в работе Лиги арабских государств - РИА Новости, 07.05.2023
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15:05 07.05.2023 (обновлено: 15:17 07.05.2023)
https://ria.ru/20230507/siriya-1870321680.html
Сирия возобновляет участие в работе Лиги арабских государств
Сирия возобновляет участие в работе Лиги арабских государств - РИА Новости, 07.05.2023
Сирия возобновляет участие в работе Лиги арабских государств
Сирия возобновляет участие в работе Лиги арабских государств (ЛАГ) с воскресенья, 7 мая, говорится в распространенном заявлении по итогам внеочередного... РИА Новости, 07.05.2023
2023-05-07T15:05
2023-05-07T15:17
сирия
лига арабских государств
в мире
ирак
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КАИР, 7 мая - РИА Новости. Сирия возобновляет участие в работе Лиги арабских государств (ЛАГ) с воскресенья, 7 мая, говорится в распространенном заявлении по итогам внеочередного заседания Совета ЛАГ на уровне глав МИД.Ранее глава МИД Ирака Ахмед ас-Саххаф сообщил иракскому агентству INA, что главы МИД ЛАГ одобрили возвращение Сирии в организацию. Официальный представитель генсека ЛАГ Гамаль Рушди подтвердил РИА Новости эту информацию."Решено возобновить участие делегаций правительства Сирийской Арабской Республики в заседаниях Совета Лиги арабских государств и во всех ее органах и организациях начиная с 7 мая 2023 года", - сообщается в заявлении.
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сирия, лига арабских государств, в мире, ирак
Сирия, Лига арабских государств, В мире, Ирак
Сирия возобновляет участие в работе Лиги арабских государств

Совет ЛАГ: Сирия возобновит участие в работе организации

© AFP 2023 / AHMAD HASSANЭмблема Лиги арабских государств
Эмблема Лиги арабских государств - РИА Новости, 1920, 07.05.2023
© AFP 2023 / AHMAD HASSAN
Эмблема Лиги арабских государств. Архивное фото
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КАИР, 7 мая - РИА Новости. Сирия возобновляет участие в работе Лиги арабских государств (ЛАГ) с воскресенья, 7 мая, говорится в распространенном заявлении по итогам внеочередного заседания Совета ЛАГ на уровне глав МИД.
Ранее глава МИД Ирака Ахмед ас-Саххаф сообщил иракскому агентству INA, что главы МИД ЛАГ одобрили возвращение Сирии в организацию. Официальный представитель генсека ЛАГ Гамаль Рушди подтвердил РИА Новости эту информацию.
"Решено возобновить участие делегаций правительства Сирийской Арабской Республики в заседаниях Совета Лиги арабских государств и во всех ее органах и организациях начиная с 7 мая 2023 года", - сообщается в заявлении.
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