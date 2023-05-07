https://ria.ru/20230507/siriya-1870321680.html

Сирия возобновляет участие в работе Лиги арабских государств

Сирия возобновляет участие в работе Лиги арабских государств - РИА Новости, 07.05.2023

Сирия возобновляет участие в работе Лиги арабских государств

Сирия возобновляет участие в работе Лиги арабских государств (ЛАГ) с воскресенья, 7 мая, говорится в распространенном заявлении по итогам внеочередного... РИА Новости, 07.05.2023

2023-05-07T15:05

2023-05-07T15:05

2023-05-07T15:17

сирия

лига арабских государств

в мире

ирак

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/07/1870318069_0:0:3071:1727_1920x0_80_0_0_dc67ea9fb100282a9f1d8bba0e2c489d.jpg

КАИР, 7 мая - РИА Новости. Сирия возобновляет участие в работе Лиги арабских государств (ЛАГ) с воскресенья, 7 мая, говорится в распространенном заявлении по итогам внеочередного заседания Совета ЛАГ на уровне глав МИД.Ранее глава МИД Ирака Ахмед ас-Саххаф сообщил иракскому агентству INA, что главы МИД ЛАГ одобрили возвращение Сирии в организацию. Официальный представитель генсека ЛАГ Гамаль Рушди подтвердил РИА Новости эту информацию."Решено возобновить участие делегаций правительства Сирийской Арабской Республики в заседаниях Совета Лиги арабских государств и во всех ее органах и организациях начиная с 7 мая 2023 года", - сообщается в заявлении.

https://ria.ru/20230316/asad-1858158216.html

сирия

ирак

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сирия, лига арабских государств, в мире, ирак