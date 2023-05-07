https://ria.ru/20230507/shtrafy-1870087824.html
Юрист объяснил, за какие растения на участке дачника могут оштрафовать
Юрист объяснил, за какие растения на участке дачника могут оштрафовать - РИА Новости, 07.05.2023
Юрист объяснил, за какие растения на участке дачника могут оштрафовать
Какие растения запрещено выращивать на дачном участке и на каком расстоянии от забора можно сажать плодовые деревья, рассказал в интервью радио Sputnik юрист... РИА Новости, 07.05.2023
2023-05-07T02:15
2023-05-07T02:15
2023-05-07T02:15
общество
россия
владимир комсолев
штрафы
дача
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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Какие растения запрещено выращивать на дачном участке и на каком расстоянии от забора можно сажать плодовые деревья, рассказал в интервью радио Sputnik юрист Владимир Комсолев.В России не разрешается культивировать мак и коноплю без лицензии, поскольку они могут служить сырьем для изготовления наркотических средств, отметил он. Владельца садового или огородного участка, где будут обнаружены эти травы, могут привлечь к ответственности, добавил юрист.Дачникам также следует знать, что их могут оштрафовать за выращивание любых сельскохозяйственных культур на продажу, продолжил юрист."Если вы выращиваете урожай в личных целях, ответственности не будет. Но если вы планируете его продавать, то это запрещено правилами производства, заготовки, обработки, хранения, реализации, транспортировки и использования семян сельскохозяйственных растений. Нарушение влечет за собой предупреждение и наложение штрафа от 300 до 500 рублей", — уточнил Комсолев.По его словам, в отдельных регионах России дачников обязали истреблять борщевик. Нарушителю, который позволяет опасному сорняку расти на участке, грозит штраф. В Подмосковье это денежное взыскание может составить до пяти тысяч рублей, предупредил юрист.Посадка деревьев тоже регламентируется определенными правилами, напомнил он.Крупностволовые растения, плодовые деревья, например, яблони или груши, должны высаживаться на расстоянии не менее одного метра от забора, чтобы исключить затемнение соседнего участка и попадание туда веток, заключил Комсолев.
https://ria.ru/20230429/shtraf-1868638826.html
https://ria.ru/20230427/dacha-1868006285.html
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общество, россия, владимир комсолев, штрафы, дача
Общество, Россия, Владимир Комсолев, Штрафы, Дача
Юрист объяснил, за какие растения на участке дачника могут оштрафовать
Юрист Комсолев предупредил о штрафах за выращивание мака и конопли на даче без лицензии
МОСКВА, 7 мая — РИА Новости.
Какие растения запрещено выращивать на дачном участке и на каком расстоянии от забора можно сажать плодовые деревья, рассказал в интервью
радио Sputnik юрист Владимир Комсолев.
В России
не разрешается культивировать мак и коноплю без лицензии, поскольку они могут служить сырьем для изготовления наркотических средств, отметил он. Владельца садового или огородного участка, где будут обнаружены эти травы, могут привлечь к ответственности, добавил юрист.
«
"Законодательство напрямую запрещает оборот наркотических средств, это разрешено только медицинским организациям, имеющим соответствующую лицензию", — подчеркнул Комсолев.
Дачникам также следует знать, что их могут оштрафовать за выращивание любых сельскохозяйственных культур на продажу, продолжил юрист.
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"Если вы выращиваете урожай в личных целях, ответственности не будет. Но если вы планируете его продавать, то это запрещено правилами производства, заготовки, обработки, хранения, реализации, транспортировки и использования семян сельскохозяйственных растений. Нарушение влечет за собой предупреждение и наложение штрафа от 300 до 500 рублей", — уточнил Комсолев.
По его словам, в отдельных регионах России дачников обязали истреблять борщевик. Нарушителю, который позволяет опасному сорняку расти на участке, грозит штраф. В Подмосковье
это денежное взыскание может составить до пяти тысяч рублей, предупредил юрист.
Посадка деревьев тоже регламентируется определенными правилами, напомнил он.
Крупностволовые растения, плодовые деревья, например, яблони или груши, должны высаживаться на расстоянии не менее одного метра от забора, чтобы исключить затемнение соседнего участка и попадание туда веток, заключил Комсолев.
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