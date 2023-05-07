https://ria.ru/20230507/shestvie-1870340701.html
Акцию "Бессмертный полк" провели на острове у берегов Стамбула
Акцию "Бессмертный полк" провели на острове у берегов Стамбула - РИА Новости, 07.05.2023
Акцию "Бессмертный полк" провели на острове у берегов Стамбула
Более ста человек приняли участие в шествии "Бессмертного полка" на живописном острове Хейбелиада у берегов Стамбула, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 07.05.2023
2023-05-07T16:51
2023-05-07T16:51
2023-05-07T16:51
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СТАМБУЛ, 7 мая - РИА Новости. Более ста человек приняли участие в шествии "Бессмертного полка" на живописном острове Хейбелиада у берегов Стамбула, передает корреспондент РИА Новости. Мероприятие прошло под охраной сотрудников турецких органов безопасности. В шествии приняли участие и представители стран СНГ, в том числе Казахстана и Молдавии. Остров Хейбелиада, один из Принцевых островов, был выбран неспроста - именно там установлен памятник российским солдатам, погибшим в плену в ходе российско-турецкой войны 1828-1829 годов. Участники шествия прошли по острову до памятника, после чего почтили минутой молчания память погибших в этой и других войнах, в том числе Великой Отечественной. Организатор шествия в Стамбуле Римма Ризаева рассказала РИА Новости, что разрешение на мероприятие от турецких властей было получить непросто ввиду скорых выборов 14 мая в стране. "Кто доверяет турецкой полиции, все, кто смог - все пришли. Не надо звать людей на марш, это сердце должно звать, и людям решать - идти или нет. Этот памятник - это наш символ, место, где мы можем собираться, потому что родители многих из собравшихся здесь, и дедушки-бабушки - они похоронены на Родине, и нет возможности поехать, возложить венки, прочитать молитву. Поэтому двери этого мемориального комплекса часто бывают открыты для молитв и возложений", - отметила Ризаева. "Бессмертный полк" - общенародная акция, которая проводится в России и ряде стран ближнего и дальнего зарубежья для увековечивания памяти участников и жертв Великой Отечественной войны. Впервые она прошла 9 мая 2012 года в Томске по инициативе местных журналистов, а в 2013 году стала всероссийской.
https://ria.ru/20230507/aktsiya-1870327373.html
https://ria.ru/20230507/polk-1870307695.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, стамбул, россия, день победы, турция
В мире, Стамбул, Россия, День Победы, Турция
Акцию "Бессмертный полк" провели на острове у берегов Стамбула
Свыше ста человек поучаствовали в шествии "Бессмертного полка" на острове у Стамбула
СТАМБУЛ, 7 мая - РИА Новости. Более ста человек приняли участие в шествии "Бессмертного полка" на живописном острове Хейбелиада у берегов Стамбула, передает корреспондент РИА Новости.
Мероприятие прошло под охраной сотрудников турецких органов безопасности. В шествии приняли участие и представители стран СНГ, в том числе Казахстана и Молдавии.
В тунисском Хаммамете прошла акция "Бессмертный полк"
Остров Хейбелиада, один из Принцевых островов, был выбран неспроста - именно там установлен памятник российским солдатам, погибшим в плену в ходе российско-турецкой войны 1828-1829 годов.
Участники шествия прошли по острову до памятника, после чего почтили минутой молчания память погибших в этой и других войнах, в том числе Великой Отечественной.
Организатор шествия в Стамбуле Римма Ризаева рассказала РИА Новости, что разрешение на мероприятие от турецких властей было получить непросто ввиду скорых выборов 14 мая в стране. "Кто доверяет турецкой полиции, все, кто смог - все пришли. Не надо звать людей на марш, это сердце должно звать, и людям решать - идти или нет. Этот памятник - это наш символ, место, где мы можем собираться, потому что родители многих из собравшихся здесь, и дедушки-бабушки - они похоронены на Родине, и нет возможности поехать, возложить венки, прочитать молитву. Поэтому двери этого мемориального комплекса часто бывают открыты для молитв и возложений", - отметила Ризаева.
"Бессмертный полк" - общенародная акция, которая проводится в России
и ряде стран ближнего и дальнего зарубежья для увековечивания памяти участников и жертв Великой Отечественной войны. Впервые она прошла 9 мая 2012 года в Томске
по инициативе местных журналистов, а в 2013 году стала всероссийской.
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