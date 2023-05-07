https://ria.ru/20230507/sapery-1870312708.html

На месте взрыва машины Прилепина работают саперы

На месте взрыва машины Прилепина работают саперы - РИА Новости, 07.05.2023

На месте взрыва машины Прилепина работают саперы

Саперы работают на месте взрыва автомобиля писателя Захара Прилепина возле нижегородского поселка Пионерский, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального... РИА Новости, 07.05.2023

2023-05-07T14:01

2023-05-07T14:01

2023-05-07T14:05

подрыв автомобиля захара прилепина

происшествия

нижегородская область

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

захар прилепин

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 мая - РИА Новости. Саперы работают на месте взрыва автомобиля писателя Захара Прилепина возле нижегородского поселка Пионерский, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления Росгвардии.В субботу машину Прилепина взорвали на дороге в Нижегородской области. Водитель погиб, Прилепин был ранен. Его прооперировали нижегородские врачи. Губернатор региона Глеб Никитин сообщил, что утром в воскресенье писатель был выведен из медикаментозного сна, находится в сознании, его состояние стабильное. В субботу в области полицейские по горячим следам задержали мужчину, который может быть причастен к подрыву автомобиля с Прилепиным, сообщало МВД. Позднее ведомство уточнило, что продолжает розыск возможных соучастников. Задержанный Александр Пермяков на допросе признался, что действовал по заданию украинских спецслужб. СК РФ возбудил уголовное дело по статье "теракт".

https://ria.ru/20230506/prilepin-1870177578.html

нижегородская область

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подрыв автомобиля захара прилепина, происшествия, нижегородская область, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), захар прилепин