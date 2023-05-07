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На месте взрыва машины Прилепина работают саперы - РИА Новости, 07.05.2023
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14:01 07.05.2023 (обновлено: 14:05 07.05.2023)
https://ria.ru/20230507/sapery-1870312708.html
На месте взрыва машины Прилепина работают саперы
На месте взрыва машины Прилепина работают саперы - РИА Новости, 07.05.2023
На месте взрыва машины Прилепина работают саперы
Саперы работают на месте взрыва автомобиля писателя Захара Прилепина возле нижегородского поселка Пионерский, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального... РИА Новости, 07.05.2023
2023-05-07T14:01
2023-05-07T14:05
подрыв автомобиля захара прилепина
происшествия
нижегородская область
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
захар прилепин
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 мая - РИА Новости. Саперы работают на месте взрыва автомобиля писателя Захара Прилепина возле нижегородского поселка Пионерский, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления Росгвардии.В субботу машину Прилепина взорвали на дороге в Нижегородской области. Водитель погиб, Прилепин был ранен. Его прооперировали нижегородские врачи. Губернатор региона Глеб Никитин сообщил, что утром в воскресенье писатель был выведен из медикаментозного сна, находится в сознании, его состояние стабильное. В субботу в области полицейские по горячим следам задержали мужчину, который может быть причастен к подрыву автомобиля с Прилепиным, сообщало МВД. Позднее ведомство уточнило, что продолжает розыск возможных соучастников. Задержанный Александр Пермяков на допросе признался, что действовал по заданию украинских спецслужб. СК РФ возбудил уголовное дело по статье "теракт".
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подрыв автомобиля захара прилепина, происшествия, нижегородская область, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), захар прилепин
Подрыв автомобиля Захара Прилепина, Происшествия, Нижегородская область, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Захар Прилепин
На месте взрыва машины Прилепина работают саперы

Росгвардия: на месте взрыва машины Прилепина в Нижегородской области работают саперы

© РИА Новости / Елизавета Семина | Перейти в медиабанкФото с места подрыва автомобиля, в котором передвигался Захар Прилепин
Фото с места подрыва автомобиля, в котором передвигался Захар Прилепин - РИА Новости, 1920, 07.05.2023
© РИА Новости / Елизавета Семина
Перейти в медиабанк
Фото с места подрыва автомобиля, в котором передвигался Захар Прилепин
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 мая - РИА Новости. Саперы работают на месте взрыва автомобиля писателя Захара Прилепина возле нижегородского поселка Пионерский, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления Росгвардии.
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"Взрывотехники группы разминирования ОМОН "Буревестник" управления Росгвардии по Нижегородской области обследуют место происшествия на наличие взрывоопасных предметов и взрывчатых веществ", - сообщили в пресс-службе ведомства.
В субботу машину Прилепина взорвали на дороге в Нижегородской области. Водитель погиб, Прилепин был ранен. Его прооперировали нижегородские врачи. Губернатор региона Глеб Никитин сообщил, что утром в воскресенье писатель был выведен из медикаментозного сна, находится в сознании, его состояние стабильное. В субботу в области полицейские по горячим следам задержали мужчину, который может быть причастен к подрыву автомобиля с Прилепиным, сообщало МВД. Позднее ведомство уточнило, что продолжает розыск возможных соучастников. Задержанный Александр Пермяков на допросе признался, что действовал по заданию украинских спецслужб. СК РФ возбудил уголовное дело по статье "теракт".
Захар Прилепин - РИА Новости, 1920, 06.05.2023
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Подрыв автомобиля Захара ПрилепинаПроисшествияНижегородская областьФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Захар Прилепин
 
 
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