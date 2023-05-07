https://ria.ru/20230507/sanktsii-1870326977.html

Французский политик рассказал о судьбе ЕС из-за новых санкций против России

Французский политик рассказал о судьбе ЕС из-за новых санкций против России - РИА Новости, 07.05.2023

Французский политик рассказал о судьбе ЕС из-за новых санкций против России

ЕС введением нового пакета санкций против России спровоцирует конфликт со всем миром, считает лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо. Об... РИА Новости, 07.05.2023

2023-05-07T15:28

2023-05-07T15:28

2023-05-07T15:28

россия

евросоюз

в мире

санкции в отношении россии

франция

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ПАРИЖ, 7 мая - РИА Новости. ЕС введением нового пакета санкций против России спровоцирует конфликт со всем миром, считает лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо. Об этом он написал в своём Twitter.Французский политик добавил, что необходимо "остановить это безумие". Ранее СМИ сообщили, что Еврокомиссия может предложить новый пакет санкций против России в ближайшие дни, послы стран ЕС намерены обсудить его в следующую среду. Евросоюз уже ввел десять пакетов санкций против России. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20230506/sanktsii-1870147716.html

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россия, евросоюз, в мире, санкции в отношении россии, франция