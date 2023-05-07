Французский политик рассказал о судьбе ЕС из-за новых санкций против России
Политик Филиппо: ЕС новыми санкциями против России втянет себя в конфликт со всем миром
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
ПАРИЖ, 7 мая - РИА Новости. ЕС введением нового пакета санкций против России спровоцирует конфликт со всем миром, считает лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо. Об этом он написал в своём Twitter.
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"Своим будущим "11-м пакетом антироссийских санкций" ЕС хочет отыграться на не входящих в Евросоюз странах, которые не вводят ограничений в отношении России… То есть ЕС хочет, чтобы мы воевали со всем миром! Изолировать нас еще больше!" - написал Филиппо.
Французский политик добавил, что необходимо "остановить это безумие".
Ранее СМИ сообщили, что Еврокомиссия может предложить новый пакет санкций против России в ближайшие дни, послы стран ЕС намерены обсудить его в следующую среду.
Евросоюз уже ввел десять пакетов санкций против России. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.