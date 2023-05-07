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Французский политик рассказал о судьбе ЕС из-за новых санкций против России - РИА Новости, 07.05.2023
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15:28 07.05.2023
https://ria.ru/20230507/sanktsii-1870326977.html
Французский политик рассказал о судьбе ЕС из-за новых санкций против России
Французский политик рассказал о судьбе ЕС из-за новых санкций против России - РИА Новости, 07.05.2023
Французский политик рассказал о судьбе ЕС из-за новых санкций против России
ЕС введением нового пакета санкций против России спровоцирует конфликт со всем миром, считает лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо. Об... РИА Новости, 07.05.2023
2023-05-07T15:28
2023-05-07T15:28
россия
евросоюз
в мире
санкции в отношении россии
франция
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ПАРИЖ, 7 мая - РИА Новости. ЕС введением нового пакета санкций против России спровоцирует конфликт со всем миром, считает лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо. Об этом он написал в своём Twitter.Французский политик добавил, что необходимо "остановить это безумие". Ранее СМИ сообщили, что Еврокомиссия может предложить новый пакет санкций против России в ближайшие дни, послы стран ЕС намерены обсудить его в следующую среду. Евросоюз уже ввел десять пакетов санкций против России. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20230506/sanktsii-1870147716.html
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россия, евросоюз, в мире, санкции в отношении россии, франция
Россия, Евросоюз, В мире, Санкции в отношении России, Франция
Французский политик рассказал о судьбе ЕС из-за новых санкций против России

Политик Филиппо: ЕС новыми санкциями против России втянет себя в конфликт со всем миром

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 07.05.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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ПАРИЖ, 7 мая - РИА Новости. ЕС введением нового пакета санкций против России спровоцирует конфликт со всем миром, считает лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо. Об этом он написал в своём Twitter.
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"Своим будущим "11-м пакетом антироссийских санкций" ЕС хочет отыграться на не входящих в Евросоюз странах, которые не вводят ограничений в отношении России… То есть ЕС хочет, чтобы мы воевали со всем миром! Изолировать нас еще больше!" - написал Филиппо.
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Французский политик добавил, что необходимо "остановить это безумие".
Ранее СМИ сообщили, что Еврокомиссия может предложить новый пакет санкций против России в ближайшие дни, послы стран ЕС намерены обсудить его в следующую среду.
Евросоюз уже ввел десять пакетов санкций против России. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
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