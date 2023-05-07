https://ria.ru/20230507/samolet-1870306301.html
В Польше заявили о перехвате российским Су-35 их самолета над Черным морем
В Польше заявили о перехвате российским Су-35 их самолета над Черным морем - РИА Новости, 07.05.2023
В Польше заявили о перехвате российским Су-35 их самолета над Черным морем
Российский истребитель перехватил самолет Пограничной стражи Польши над Черным морем, утверждают польские пограничники. РИА Новости, 07.05.2023
2023-05-07T13:20
2023-05-07T13:20
2023-05-07T16:34
безопасность
польша
черное море
су-35
l-410
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ВАРШАВА, 7 мая — РИА Новости. Российский истребитель перехватил самолет Пограничной стражи Польши над Черным морем, утверждают польские пограничники. В МО России неоднократно заявляли, что все полеты самолетов выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами, не нарушая границ других государств. По утверждению пограничников Польши, "опасное событие" произошло "в пятницу, 5 мая, во время патрульного полета самолета польской Пограничной стражи Turbolet L-410 над Черным морем в ходе операции Frontex под командованием Румынии в оперативном районе, обозначенном Румынией". По их заявлению, в результате маневров российского истребителя произошла "сильная турбулентность польского самолета". "Экипаж из пяти сотрудников Пограничной стражи Польши утратил контроль над самолетом и потерял высоту", — говорится в сообщении, где добавлено, что "после третьего подхода российский истребитель отдалился от польского самолета". Пограничники Польши заявляют, что их самолет безопасно приземлился. Экипаж польского самолета Turbolet L 410 в составе пяти человек со 2 мая участвует в миссии Frontex — JO MMO Black Sea 2023.
https://ria.ru/20230426/germaniya-1867802902.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, польша, черное море, су-35, l-410
Безопасность, Польша, Черное море, Су-35, L-410
В Польше заявили о перехвате российским Су-35 их самолета над Черным морем
Погранстража Польши заявила о перехвате российским Су-35 самолета L-410 над Черным морем
ВАРШАВА, 7 мая — РИА Новости.
Российский истребитель перехватил самолет Пограничной стражи Польши над Черным морем, утверждают польские пограничники
.
В МО России неоднократно заявляли, что все полеты самолетов выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами, не нарушая границ других государств.
По утверждению пограничников Польши, "опасное событие" произошло "в пятницу, 5 мая, во время патрульного полета самолета польской Пограничной стражи Turbolet L-410 над Черным морем в ходе операции Frontex под командованием Румынии в оперативном районе, обозначенном Румынией".
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"Двухмоторный российский истребитель Су-35 без какого-либо радиоконтакта влетел в оперативную зону, обозначенную Румынией, после чего совершил агрессивные и опасные маневры — три подхода к польскому самолету без соблюдения безопасной дистанции", — утверждает Погранстража Польши.
По их заявлению, в результате маневров российского истребителя произошла "сильная турбулентность польского самолета". "Экипаж из пяти сотрудников Пограничной стражи Польши утратил контроль над самолетом и потерял высоту", — говорится в сообщении, где добавлено, что "после третьего подхода российский истребитель отдалился от польского самолета".
Пограничники Польши заявляют, что их самолет безопасно приземлился.
Экипаж польского самолета Turbolet L 410 в составе пяти человек со 2 мая участвует в миссии Frontex — JO MMO Black Sea 2023.
В Германии заявили о "перехвате" российских самолетов над Балтийским морем