https://ria.ru/20230507/samolet-1870306301.html

В Польше заявили о перехвате российским Су-35 их самолета над Черным морем

В Польше заявили о перехвате российским Су-35 их самолета над Черным морем - РИА Новости, 07.05.2023

В Польше заявили о перехвате российским Су-35 их самолета над Черным морем

Российский истребитель перехватил самолет Пограничной стражи Польши над Черным морем, утверждают польские пограничники. РИА Новости, 07.05.2023

2023-05-07T13:20

2023-05-07T13:20

2023-05-07T16:34

безопасность

польша

черное море

су-35

l-410

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ВАРШАВА, 7 мая — РИА Новости. Российский истребитель перехватил самолет Пограничной стражи Польши над Черным морем, утверждают польские пограничники. В МО России неоднократно заявляли, что все полеты самолетов выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами, не нарушая границ других государств. По утверждению пограничников Польши, "опасное событие" произошло "в пятницу, 5 мая, во время патрульного полета самолета польской Пограничной стражи Turbolet L-410 над Черным морем в ходе операции Frontex под командованием Румынии в оперативном районе, обозначенном Румынией". По их заявлению, в результате маневров российского истребителя произошла "сильная турбулентность польского самолета". "Экипаж из пяти сотрудников Пограничной стражи Польши утратил контроль над самолетом и потерял высоту", — говорится в сообщении, где добавлено, что "после третьего подхода российский истребитель отдалился от польского самолета". Пограничники Польши заявляют, что их самолет безопасно приземлился. Экипаж польского самолета Turbolet L 410 в составе пяти человек со 2 мая участвует в миссии Frontex — JO MMO Black Sea 2023.

https://ria.ru/20230426/germaniya-1867802902.html

польша

черное море

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, польша, черное море, су-35, l-410