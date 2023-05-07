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Умер боливийский генерал Гари Прадо Сальмон, чей отряд схватил Че Гевару - РИА Новости, 07.05.2023
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20:50 07.05.2023 (обновлено: 21:47 07.05.2023)
https://ria.ru/20230507/salmon-1870377587.html
Умер боливийский генерал Гари Прадо Сальмон, чей отряд схватил Че Гевару
Умер боливийский генерал Гари Прадо Сальмон, чей отряд схватил Че Гевару - РИА Новости, 07.05.2023
Умер боливийский генерал Гари Прадо Сальмон, чей отряд схватил Че Гевару
Боливийский генерал Гари Прадо Сальмон, командовавший операцией по поимке революционера Эрнесто Че Гевары, умер в возрасте 85 лет, сообщил его сын в Twitter. РИА Новости, 07.05.2023
2023-05-07T20:50
2023-05-07T21:47
в мире
боливия
куба
санта-клара
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БУЭНОС-АЙРЕС, 7 мая — РИА Новости. Боливийский генерал Гари Прадо Сальмон, командовавший операцией по поимке революционера Эрнесто Че Гевары, умер в возрасте 85 лет, сообщил его сын в Twitter. Латиноамериканский революционер Че Гевара приехал в Боливию в ноябре 1966 года для организации партизанского движения. Восьмого октября 1967 года его отряд попал в засаду в ущелье Эль-Юро на юго-востоке страны. На следующий день после скоротечного боя раненый Че Гевара попал в плен, и боливийский сержант Марио Теран застрелил команданте. По указанию боливийского военного руководства и ЦРУ с лица Че Гевары сняли восковую маску и отрубили кисти рук для идентификации отпечатков пальцев. В 1997 году прах Че Гевары перевезли из Боливии на Кубу и торжественно похоронили в мавзолее в городе Санта-Клара.
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в мире, боливия, куба, санта-клара, центральное разведывательное управление (цру)
В мире, Боливия, Куба, Санта-Клара, Центральное разведывательное управление (ЦРУ)
Умер боливийский генерал Гари Прадо Сальмон, чей отряд схватил Че Гевару

Умер боливийский генерал Гари Прадо Сальмон, чей отряд схватил Че Гевару

© AFP 2023 / AIZAR RALDESБоливийский генерал Гари Прадо Сальмон
Боливийский генерал Гари Прадо Сальмон - РИА Новости, 1920, 07.05.2023
© AFP 2023 / AIZAR RALDES
Боливийский генерал Гари Прадо Сальмон. Архивное фото
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БУЭНОС-АЙРЕС, 7 мая — РИА Новости. Боливийский генерал Гари Прадо Сальмон, командовавший операцией по поимке революционера Эрнесто Че Гевары, умер в возрасте 85 лет, сообщил его сын в Twitter.
«

"Господь призвал моего отца — генерала Гари Аугусто Прадо Сальмона. <...> Он был необыкновенным человеком", — написал он.

Латиноамериканский революционер Че Гевара приехал в Боливию в ноябре 1966 года для организации партизанского движения. Восьмого октября 1967 года его отряд попал в засаду в ущелье Эль-Юро на юго-востоке страны. На следующий день после скоротечного боя раненый Че Гевара попал в плен, и боливийский сержант Марио Теран застрелил команданте.
По указанию боливийского военного руководства и ЦРУ с лица Че Гевары сняли восковую маску и отрубили кисти рук для идентификации отпечатков пальцев. В 1997 году прах Че Гевары перевезли из Боливии на Кубу и торжественно похоронили в мавзолее в городе Санта-Клара.
 
В миреБоливияКубаСанта-КлараЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)
 
 
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