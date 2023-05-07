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Умер боливийский генерал Гари Прадо Сальмон, чей отряд схватил Че Гевару

Умер боливийский генерал Гари Прадо Сальмон, чей отряд схватил Че Гевару - РИА Новости, 07.05.2023

Умер боливийский генерал Гари Прадо Сальмон, чей отряд схватил Че Гевару

Боливийский генерал Гари Прадо Сальмон, командовавший операцией по поимке революционера Эрнесто Че Гевары, умер в возрасте 85 лет, сообщил его сын в Twitter. РИА Новости, 07.05.2023

2023-05-07T20:50

2023-05-07T20:50

2023-05-07T21:47

в мире

боливия

куба

санта-клара

центральное разведывательное управление (цру)

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БУЭНОС-АЙРЕС, 7 мая — РИА Новости. Боливийский генерал Гари Прадо Сальмон, командовавший операцией по поимке революционера Эрнесто Че Гевары, умер в возрасте 85 лет, сообщил его сын в Twitter. Латиноамериканский революционер Че Гевара приехал в Боливию в ноябре 1966 года для организации партизанского движения. Восьмого октября 1967 года его отряд попал в засаду в ущелье Эль-Юро на юго-востоке страны. На следующий день после скоротечного боя раненый Че Гевара попал в плен, и боливийский сержант Марио Теран застрелил команданте. По указанию боливийского военного руководства и ЦРУ с лица Че Гевары сняли восковую маску и отрубили кисти рук для идентификации отпечатков пальцев. В 1997 году прах Че Гевары перевезли из Боливии на Кубу и торжественно похоронили в мавзолее в городе Санта-Клара.

боливия

куба

санта-клара

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в мире, боливия, куба, санта-клара, центральное разведывательное управление (цру)