https://ria.ru/20230507/reklama-1870380355.html
Фото губернатора Ставрополья незаконно использовали для рекламы
Фото губернатора Ставрополья незаконно использовали для рекламы - РИА Новости, 07.05.2023
Фото губернатора Ставрополья незаконно использовали для рекламы
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров поручил разобраться с авторами сомнительной рекламы, в которой использовали его фотографию, о чем сообщил в... РИА Новости, 07.05.2023
2023-05-07T21:04
2023-05-07T21:04
2023-05-07T21:04
общество
ставропольский край
владимир владимиров
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0a/1763068778_0:63:3072:1791_1920x0_80_0_0_0c6f4503624864847bf4ad9720c7acf3.jpg
НАЛЬЧИК, 7 мая – РИА Новости. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров поручил разобраться с авторами сомнительной рекламы, в которой использовали его фотографию, о чем сообщил в своем Telegram-канале.В воскресенье в соцсетях появилась информация о распространяемой в интернете рекламе некоей "кредитной амнистии" в Ставропольском крае. В ней предлагается списать долги "по госпрограмме через МФЦ", при этом акцию иллюстрирует фотография Владимирова. "Прислали сообщение – какие-то предприимчивые дельцы решили использовать мое фото для саморекламы. Конечно, никакого отношения к этой организации не имею, да и "государственных программ" списания долгов у нас нет. Поручил разобраться, что за гении маркетинга у нас появились", - написал Владимиров в своем Telegram-канале. Он также выразил уверенность, что правоохранительные органы присмотрятся к деятельности этой фирмы. "Это еще одно напоминание всем нам, как много ложной информации в интернете. Нужно быть бдительными, не доверяйте непроверенным организациям. Не позволяйте себя обмануть и помогайте родным разобраться, где правда", - заявил губернатор Ставрополья.
https://ria.ru/20230201/kredit-1848839116.html
https://ria.ru/20230327/tigr-1860806747.html
ставропольский край
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0a/1763068778_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_03d7c426293d19ac970a172cb9ae1d3b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, ставропольский край, владимир владимиров, россия
Общество, Ставропольский край, Владимир Владимиров, Россия
Фото губернатора Ставрополья незаконно использовали для рекламы
Губернатор Ставрополья Владимиров поручил разобраться с рекламой, использовавшей его фото
НАЛЬЧИК, 7 мая – РИА Новости.
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров поручил разобраться с авторами сомнительной рекламы, в которой использовали его фотографию, о чем сообщил в своем Telegram-канале
.
В воскресенье в соцсетях появилась информация о распространяемой в интернете рекламе некоей "кредитной амнистии" в Ставропольском крае. В ней предлагается списать долги "по госпрограмме через МФЦ", при этом акцию иллюстрирует фотография Владимирова.
"Прислали сообщение – какие-то предприимчивые дельцы решили использовать мое фото для саморекламы. Конечно, никакого отношения к этой организации не имею, да и "государственных программ" списания долгов у нас нет. Поручил разобраться, что за гении маркетинга у нас появились", - написал Владимиров в своем Telegram-канале.
Эксперт рассказал, какой кредит могут получить россияне в МФО
Он также выразил уверенность, что правоохранительные органы присмотрятся к деятельности этой фирмы.
"Это еще одно напоминание всем нам, как много ложной информации в интернете. Нужно быть бдительными, не доверяйте непроверенным организациям. Не позволяйте себя обмануть и помогайте родным разобраться, где правда", - заявил губернатор Ставрополья.
В Приморье мужчину признали виновным в распространении фейков о тиграх