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Фото губернатора Ставрополья незаконно использовали для рекламы - РИА Новости, 07.05.2023
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21:04 07.05.2023
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Фото губернатора Ставрополья незаконно использовали для рекламы
Фото губернатора Ставрополья незаконно использовали для рекламы - РИА Новости, 07.05.2023
Фото губернатора Ставрополья незаконно использовали для рекламы
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров поручил разобраться с авторами сомнительной рекламы, в которой использовали его фотографию, о чем сообщил в... РИА Новости, 07.05.2023
2023-05-07T21:04
2023-05-07T21:04
общество
ставропольский край
владимир владимиров
россия
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НАЛЬЧИК, 7 мая – РИА Новости. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров поручил разобраться с авторами сомнительной рекламы, в которой использовали его фотографию, о чем сообщил в своем Telegram-канале.В воскресенье в соцсетях появилась информация о распространяемой в интернете рекламе некоей "кредитной амнистии" в Ставропольском крае. В ней предлагается списать долги "по госпрограмме через МФЦ", при этом акцию иллюстрирует фотография Владимирова. "Прислали сообщение – какие-то предприимчивые дельцы решили использовать мое фото для саморекламы. Конечно, никакого отношения к этой организации не имею, да и "государственных программ" списания долгов у нас нет. Поручил разобраться, что за гении маркетинга у нас появились", - написал Владимиров в своем Telegram-канале. Он также выразил уверенность, что правоохранительные органы присмотрятся к деятельности этой фирмы. "Это еще одно напоминание всем нам, как много ложной информации в интернете. Нужно быть бдительными, не доверяйте непроверенным организациям. Не позволяйте себя обмануть и помогайте родным разобраться, где правда", - заявил губернатор Ставрополья.
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общество, ставропольский край, владимир владимиров, россия
Общество, Ставропольский край, Владимир Владимиров, Россия
Фото губернатора Ставрополья незаконно использовали для рекламы

Губернатор Ставрополья Владимиров поручил разобраться с рекламой, использовавшей его фото

© РИА Новости / Владимир ТрефиловГубернатор Ставропольского края Владимир Владимиров
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров - РИА Новости, 1920, 07.05.2023
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. Архивное фото
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НАЛЬЧИК, 7 мая – РИА Новости. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров поручил разобраться с авторами сомнительной рекламы, в которой использовали его фотографию, о чем сообщил в своем Telegram-канале.
В воскресенье в соцсетях появилась информация о распространяемой в интернете рекламе некоей "кредитной амнистии" в Ставропольском крае. В ней предлагается списать долги "по госпрограмме через МФЦ", при этом акцию иллюстрирует фотография Владимирова.
© Фото : Официальная страницк Владимир Владимирова в TelegramФейковая реклама с губернатором Ставропольского края Владимиром Владимировым
Фейковая реклама с губернатором Ставропольского края Владимиром Владимировым - РИА Новости, 1920, 07.05.2023
© Фото : Официальная страницк Владимир Владимирова в Telegram
Фейковая реклама с губернатором Ставропольского края Владимиром Владимировым
"Прислали сообщение – какие-то предприимчивые дельцы решили использовать мое фото для саморекламы. Конечно, никакого отношения к этой организации не имею, да и "государственных программ" списания долгов у нас нет. Поручил разобраться, что за гении маркетинга у нас появились", - написал Владимиров в своем Telegram-канале.
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Он также выразил уверенность, что правоохранительные органы присмотрятся к деятельности этой фирмы.
"Это еще одно напоминание всем нам, как много ложной информации в интернете. Нужно быть бдительными, не доверяйте непроверенным организациям. Не позволяйте себя обмануть и помогайте родным разобраться, где правда", - заявил губернатор Ставрополья.
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ОбществоСтавропольский крайВладимир ВладимировРоссия
 
 
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