https://ria.ru/20230507/reklama-1870380355.html

Фото губернатора Ставрополья незаконно использовали для рекламы

Фото губернатора Ставрополья незаконно использовали для рекламы - РИА Новости, 07.05.2023

Фото губернатора Ставрополья незаконно использовали для рекламы

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров поручил разобраться с авторами сомнительной рекламы, в которой использовали его фотографию, о чем сообщил в... РИА Новости, 07.05.2023

2023-05-07T21:04

2023-05-07T21:04

2023-05-07T21:04

общество

ставропольский край

владимир владимиров

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0a/1763068778_0:63:3072:1791_1920x0_80_0_0_0c6f4503624864847bf4ad9720c7acf3.jpg

НАЛЬЧИК, 7 мая – РИА Новости. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров поручил разобраться с авторами сомнительной рекламы, в которой использовали его фотографию, о чем сообщил в своем Telegram-канале.В воскресенье в соцсетях появилась информация о распространяемой в интернете рекламе некоей "кредитной амнистии" в Ставропольском крае. В ней предлагается списать долги "по госпрограмме через МФЦ", при этом акцию иллюстрирует фотография Владимирова. "Прислали сообщение – какие-то предприимчивые дельцы решили использовать мое фото для саморекламы. Конечно, никакого отношения к этой организации не имею, да и "государственных программ" списания долгов у нас нет. Поручил разобраться, что за гении маркетинга у нас появились", - написал Владимиров в своем Telegram-канале. Он также выразил уверенность, что правоохранительные органы присмотрятся к деятельности этой фирмы. "Это еще одно напоминание всем нам, как много ложной информации в интернете. Нужно быть бдительными, не доверяйте непроверенным организациям. Не позволяйте себя обмануть и помогайте родным разобраться, где правда", - заявил губернатор Ставрополья.

https://ria.ru/20230201/kredit-1848839116.html

https://ria.ru/20230327/tigr-1860806747.html

ставропольский край

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, ставропольский край, владимир владимиров, россия