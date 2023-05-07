https://ria.ru/20230507/pvo-1870368311.html

В Госдуме призвали готовить систему ПВО к получению Киевом самолетов F-16

В Госдуме призвали готовить систему ПВО к получению Киевом самолетов F-16 - РИА Новости, 07.05.2023

В Госдуме призвали готовить систему ПВО к получению Киевом самолетов F-16

Депутат Госдумы Алексей Журавлёв в своем Telegram-канале предложил заранее готовить к борьбе с американскими истребителями всю российскую систему... РИА Новости, 07.05.2023

2023-05-07T19:51

2023-05-07T19:51

2023-05-07T19:51

технологии

украина

киев

сша

алексей журавлев

дмитрий кулеба

госдума рф

f-16

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Депутат Госдумы Алексей Журавлёв в своем Telegram-канале предложил заранее готовить к борьбе с американскими истребителями всю российскую систему противовоздушной обороны, так как Украина рано или поздно получит истребители F-16. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призывает передать Киеву истребители F-16, чтобы не подпускать российские корабли и самолеты к зерновому коридору в Черном море. Ранее заместитель министра обороны США Колин Каль заявил, что США понадобится полтора года на поставку Киеву истребителей F-16 в случае, если такое решение будет принято администрацией. Также депутат отметил, что российские системы требуют обновления. "Их спешно нужно модернизировать, чтобы соответствовали современным условиям ведения войны", - добавил депутат.

https://ria.ru/20230503/ataka-1869504117.html

https://ria.ru/20230507/vsu-1870353208.html

украина

киев

сша

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технологии, украина, киев, сша, алексей журавлев , дмитрий кулеба, госдума рф, f-16