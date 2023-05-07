В Госдуме призвали готовить систему ПВО к получению Киевом самолетов F-16
Депутат Журавлев призвал готовить систему ПВО к тому, что Украина получит истребители F-16
© Фото : U.S. Air Force / Master Sgt. Tristan McIntireАмериканский истребитель F-16 Fighting Falcon
© Фото : U.S. Air Force / Master Sgt. Tristan McIntire
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon. Архивное фото
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Депутат Госдумы Алексей Журавлёв в своем Telegram-канале предложил заранее готовить к борьбе с американскими истребителями всю российскую систему противовоздушной обороны, так как Украина рано или поздно получит истребители F-16.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призывает передать Киеву истребители F-16, чтобы не подпускать российские корабли и самолеты к зерновому коридору в Черном море.
Ранее заместитель министра обороны США Колин Каль заявил, что США понадобится полтора года на поставку Киеву истребителей F-16 в случае, если такое решение будет принято администрацией.
«
"Нужно заранее готовить к борьбе с американскими истребителями всю российскую систему противовоздушной обороны - ранее она ведь с такими экземплярами не сталкивалась вовсе... Нет сомнений, что Украина рано или поздно получит F-16, а если не успеют натренировать украинских летчиков, хотя, в принципе, это несложная задача, то могут посадить за штурвалы и американских же пилотов", - написал депутат.
Также депутат отметил, что российские системы требуют обновления.
"Их спешно нужно модернизировать, чтобы соответствовали современным условиям ведения войны", - добавил депутат.