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В Госдуме призвали готовить систему ПВО к получению Киевом самолетов F-16 - РИА Новости, 07.05.2023
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19:51 07.05.2023
https://ria.ru/20230507/pvo-1870368311.html
В Госдуме призвали готовить систему ПВО к получению Киевом самолетов F-16
В Госдуме призвали готовить систему ПВО к получению Киевом самолетов F-16 - РИА Новости, 07.05.2023
В Госдуме призвали готовить систему ПВО к получению Киевом самолетов F-16
Депутат Госдумы Алексей Журавлёв в своем Telegram-канале предложил заранее готовить к борьбе с американскими истребителями всю российскую систему... РИА Новости, 07.05.2023
2023-05-07T19:51
2023-05-07T19:51
технологии
украина
киев
сша
алексей журавлев
дмитрий кулеба
госдума рф
f-16
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Депутат Госдумы Алексей Журавлёв в своем Telegram-канале предложил заранее готовить к борьбе с американскими истребителями всю российскую систему противовоздушной обороны, так как Украина рано или поздно получит истребители F-16. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призывает передать Киеву истребители F-16, чтобы не подпускать российские корабли и самолеты к зерновому коридору в Черном море. Ранее заместитель министра обороны США Колин Каль заявил, что США понадобится полтора года на поставку Киеву истребителей F-16 в случае, если такое решение будет принято администрацией. Также депутат отметил, что российские системы требуют обновления. "Их спешно нужно модернизировать, чтобы соответствовали современным условиям ведения войны", - добавил депутат.
https://ria.ru/20230503/ataka-1869504117.html
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технологии, украина, киев, сша, алексей журавлев , дмитрий кулеба, госдума рф, f-16
Технологии, Украина, Киев, США, Алексей Журавлев , Дмитрий Кулеба, Госдума РФ, F-16
В Госдуме призвали готовить систему ПВО к получению Киевом самолетов F-16

Депутат Журавлев призвал готовить систему ПВО к тому, что Украина получит истребители F-16

© Фото : U.S. Air Force / Master Sgt. Tristan McIntireАмериканский истребитель F-16 Fighting Falcon
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon - РИА Новости, 1920, 07.05.2023
© Фото : U.S. Air Force / Master Sgt. Tristan McIntire
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Депутат Госдумы Алексей Журавлёв в своем Telegram-канале предложил заранее готовить к борьбе с американскими истребителями всю российскую систему противовоздушной обороны, так как Украина рано или поздно получит истребители F-16.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призывает передать Киеву истребители F-16, чтобы не подпускать российские корабли и самолеты к зерновому коридору в Черном море.
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Ранее заместитель министра обороны США Колин Каль заявил, что США понадобится полтора года на поставку Киеву истребителей F-16 в случае, если такое решение будет принято администрацией.
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"Нужно заранее готовить к борьбе с американскими истребителями всю российскую систему противовоздушной обороны - ранее она ведь с такими экземплярами не сталкивалась вовсе... Нет сомнений, что Украина рано или поздно получит F-16, а если не успеют натренировать украинских летчиков, хотя, в принципе, это несложная задача, то могут посадить за штурвалы и американских же пилотов", - написал депутат.
Также депутат отметил, что российские системы требуют обновления.
"Их спешно нужно модернизировать, чтобы соответствовали современным условиям ведения войны", - добавил депутат.
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