https://ria.ru/20230507/prilepin-1870328445.html

Депутат Кузнецов рассказал о состоянии Прилепина

Депутат Кузнецов рассказал о состоянии Прилепина - РИА Новости, 07.05.2023

Депутат Кузнецов рассказал о состоянии Прилепина

Сопредседатель "Справедливой России — За правду", писатель Захар Прилепин чувствует себя хорошо и уже шутит, прогноз по состоянию здоровья позитивный, сообщил в РИА Новости, 07.05.2023

2023-05-07T15:33

2023-05-07T15:33

2023-05-07T15:33

происшествия

нижегородская область

захар прилепин

подрыв автомобиля захара прилепина

госдума рф

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Сопредседатель "Справедливой России — За правду", писатель Захар Прилепин чувствует себя хорошо и уже шутит, прогноз по состоянию здоровья позитивный, сообщил в своём Telegram-канале депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов. В субботу машину Прилепина взорвали на дороге в Нижегородской области. Водитель погиб, Прилепин был ранен. Его прооперировали нижегородские врачи. Губернатор региона Глеб Никитин сообщил, что утром в воскресенье писатель был выведен из медикаментозного сна, находится в сознании, его состояние стабильное. В субботу в области полицейские по горячим следам задержали мужчину, который может быть причастен к подрыву автомобиля с Прилепиным, сообщало МВД. Позднее ведомство уточнило, что продолжает розыск возможных соучастников. Задержанный Александр Пермяков на допросе признался, что действовал по заданию украинских спецслужб. СК РФ возбудил уголовное дело по статье "теракт".

https://ria.ru/20230506/prilepin-1870177578.html

нижегородская область

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Ольга Фомченкова

происшествия, нижегородская область, захар прилепин, подрыв автомобиля захара прилепина, госдума рф