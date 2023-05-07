https://ria.ru/20230507/prilepin-1870274590.html
Прилепина вывели из медикаментозного сна
Прилепина вывели из медикаментозного сна - РИА Новости, 07.05.2023
Прилепина вывели из медикаментозного сна
Писателя Захара Прилепина, пострадавшего при подрыве его машины, вывели из медикаментозного сна, сообщил в Telegram-канале губернатор Нижегородской области Глеб РИА Новости, 07.05.2023
2023-05-07T09:18
2023-05-07T09:18
2023-05-07T14:58
захар прилепин
подрыв автомобиля захара прилепина
нижегородская область
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 мая — РИА Новости. Писателя Захара Прилепина, пострадавшего при подрыве его машины, вывели из медикаментозного сна, сообщил в Telegram-канале губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.Это подтвердили РИА Новости и в пресс-службе Прилепина.Накануне машину Прилепина взорвали на трассе в Нижегородской области. При этом погиб соратник писателя Александр Шубин, сотрудник батальона "Оплот" Росгвардии. Прилепин получил ранения, ему потребовалась операция, после которой его ввели в медикаментозный сон.Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. По горячим следам полицейские задержали подозреваемого в причастности к подрыву. На допросе он признался, что действовал по заданию украинских спецслужб.
https://ria.ru/20230506/prilepin-1870177578.html
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захар прилепин, подрыв автомобиля захара прилепина, нижегородская область
Захар Прилепин, Подрыв автомобиля Захара Прилепина, Нижегородская область
Прилепина вывели из медикаментозного сна
Глава Нижегородской области Никитин сообщил о выводе Прилепина из медикаментозного сна