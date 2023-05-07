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В МВД рассказали о задержании подозреваемого в подрыве машины Прилепина - РИА Новости, 07.05.2023
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03:43 07.05.2023 (обновлено: 06:34 07.05.2023)
https://ria.ru/20230507/prilepin-1870259024.html
В МВД рассказали о задержании подозреваемого в подрыве машины Прилепина
В МВД рассказали о задержании подозреваемого в подрыве машины Прилепина - РИА Новости, 07.05.2023
В МВД рассказали о задержании подозреваемого в подрыве машины Прилепина
Подозреваемый в подрыве машины писателя Захара Прилепина Александр Пермяков сперва пытался ввести силовиков в заблуждение, сообщили сотрудники МВД на видео в... РИА Новости, 07.05.2023
2023-05-07T03:43
2023-05-07T06:34
происшествия
россия
нижегородская область
украина
захар прилепин
глеб никитин
александр соколов
подрыв автомобиля захара прилепина
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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Подозреваемый в подрыве машины писателя Захара Прилепина Александр Пермяков сперва пытался ввести силовиков в заблуждение, сообщили сотрудники МВД на видео в Telegram-канале ведомства.Он подчеркнул, что на том участке озера этих птиц не было."В кошельке у него было два паспорта. Один паспорт Украины, а другой — российский. Стали с ним разговаривать, и он все-таки сознался", — добавил старший участковый уполномоченный Александр Соколов.В субботу утром машину, в которой находился писатель, подорвали на трассе в Нижегородской области. Водитель погиб, сам Прилепин получил ранения. По информации источника РИА Новости в силовых структурах, у него сотрясение мозга и переломы. Писателя прооперировали и ввели в медикаментозный сон.Позднее полицейские по горячим следам задержали подозреваемого в покушении Александра Пермякова, который признался в работе на украинские спецслужбы. Он рассказал, что разместил две противотанковые мины на дороге по пути следования автомобиля Прилепина и дистанционно привел их в действие.СК возбудил уголовное дело по статье "Теракт". На место выехали следователи и криминалисты центрального аппарата ведомства. В прокуратуре заявили, что подрыв авто произошел во время его движения в поселке Пионерский в 50 километрах от города Бор.
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происшествия, россия, нижегородская область, украина, захар прилепин, глеб никитин, александр соколов, подрыв автомобиля захара прилепина
Происшествия, Россия, Нижегородская область, Украина, Захар Прилепин, Глеб Никитин, Александр Соколов, Подрыв автомобиля Захара Прилепина
В МВД рассказали о задержании подозреваемого в подрыве машины Прилепина

Сотрудники МВД рассказали подробности задержания подозреваемого в подрыве машины Прилепина

© СК РФДопрос Александра Пермякова, подозреваемого в подрыве машины Прилепина.
Допрос Александра Пермякова, подозреваемого в подрыве машины Прилепина.
© СК РФ
Допрос Александра Пермякова, подозреваемого в подрыве машины Прилепина.. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Подозреваемый в подрыве машины писателя Захара Прилепина Александр Пермяков сперва пытался ввести силовиков в заблуждение, сообщили сотрудники МВД на видео в Telegram-канале ведомства.
«
"Изначально данный человек нам говорил вещи, которые не являются действительностью. Что он на пруду в данной местности ловил куропаток", — заявил участковый уполномоченный полиции по Семеновскому городскому округу Дмитрий Воеводин.
Он подчеркнул, что на том участке озера этих птиц не было.
"В кошельке у него было два паспорта. Один паспорт Украины, а другой — российский. Стали с ним разговаривать, и он все-таки сознался", — добавил старший участковый уполномоченный Александр Соколов.
В субботу утром машину, в которой находился писатель, подорвали на трассе в Нижегородской области. Водитель погиб, сам Прилепин получил ранения. По информации источника РИА Новости в силовых структурах, у него сотрясение мозга и переломы. Писателя прооперировали и ввели в медикаментозный сон.
Позднее полицейские по горячим следам задержали подозреваемого в покушении Александра Пермякова, который признался в работе на украинские спецслужбы. Он рассказал, что разместил две противотанковые мины на дороге по пути следования автомобиля Прилепина и дистанционно привел их в действие.
СК возбудил уголовное дело по статье "Теракт". На место выехали следователи и криминалисты центрального аппарата ведомства. В прокуратуре заявили, что подрыв авто произошел во время его движения в поселке Пионерский в 50 километрах от города Бор.
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ПроисшествияРоссияНижегородская областьУкраинаЗахар ПрилепинГлеб НикитинАлександр СоколовПодрыв автомобиля Захара Прилепина
 
 
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