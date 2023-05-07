https://ria.ru/20230507/prilepin-1870259024.html

В МВД рассказали о задержании подозреваемого в подрыве машины Прилепина

В МВД рассказали о задержании подозреваемого в подрыве машины Прилепина - РИА Новости, 07.05.2023

В МВД рассказали о задержании подозреваемого в подрыве машины Прилепина

Подозреваемый в подрыве машины писателя Захара Прилепина Александр Пермяков сперва пытался ввести силовиков в заблуждение, сообщили сотрудники МВД на видео в... РИА Новости, 07.05.2023

2023-05-07T03:43

2023-05-07T03:43

2023-05-07T06:34

происшествия

россия

нижегородская область

украина

захар прилепин

глеб никитин

александр соколов

подрыв автомобиля захара прилепина

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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Подозреваемый в подрыве машины писателя Захара Прилепина Александр Пермяков сперва пытался ввести силовиков в заблуждение, сообщили сотрудники МВД на видео в Telegram-канале ведомства.Он подчеркнул, что на том участке озера этих птиц не было."В кошельке у него было два паспорта. Один паспорт Украины, а другой — российский. Стали с ним разговаривать, и он все-таки сознался", — добавил старший участковый уполномоченный Александр Соколов.В субботу утром машину, в которой находился писатель, подорвали на трассе в Нижегородской области. Водитель погиб, сам Прилепин получил ранения. По информации источника РИА Новости в силовых структурах, у него сотрясение мозга и переломы. Писателя прооперировали и ввели в медикаментозный сон.Позднее полицейские по горячим следам задержали подозреваемого в покушении Александра Пермякова, который признался в работе на украинские спецслужбы. Он рассказал, что разместил две противотанковые мины на дороге по пути следования автомобиля Прилепина и дистанционно привел их в действие.СК возбудил уголовное дело по статье "Теракт". На место выехали следователи и криминалисты центрального аппарата ведомства. В прокуратуре заявили, что подрыв авто произошел во время его движения в поселке Пионерский в 50 километрах от города Бор.

https://ria.ru/20230506/terakt-1870246539.html

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происшествия, россия, нижегородская область, украина, захар прилепин, глеб никитин, александр соколов, подрыв автомобиля захара прилепина