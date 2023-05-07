https://ria.ru/20230507/prilepin-1870250790.html
Соседи Прилепина рассказали, как стали свидетелями взрыва
Соседи Прилепина рассказали, как стали свидетелями взрыва - РИА Новости, 07.05.2023
Соседи Прилепина рассказали, как стали свидетелями взрыва
Покушение на писателя Захара Прилепина взбудоражило тихую деревушку в лесной глуши в Нижегородской области, где он отдыхал с семьей. Жители деревни Ярки... РИА Новости, 07.05.2023
2023-05-07T00:08
2023-05-07T00:08
2023-05-07T00:22
пионерский
нижегородская область
россия
захар прилепин
игорь иванов
подрыв автомобиля захара прилепина
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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ЯРКИ (Нижегородская обл.), 7 мая - РИА Новости, Елена Жаркова. Покушение на писателя Захара Прилепина взбудоражило тихую деревушку в лесной глуши в Нижегородской области, где он отдыхал с семьей. Жители деревни Ярки рассказали РИА Новости, как услышали взрыв, как вытаскивали пострадавшего Прилепина и как он ждал, пока за ним прилетит вертолет с врачами. Ранее в субботу машину Прилепина взорвали в Нижегородской области. Водитель погиб, Прилепин ранен. Пресс-служба Прилепина также сообщила, что в результате взрыва погиб соратник писателя Александр Шубин, сотрудник батальона "Оплот" Росгвардии. Позже в области полицейские по горячим следам задержали мужчину, который может быть причастен к подрыву автомобиля с Прилепиным, информировало МВД. Позднее ведомство сообщило, что продолжает розыск возможных соучастников задержанного. СК РФ возбудил уголовное дело по статье "теракт". После взрыва автомобиля Прилепина в Нижегородской области объявили план "Перехват", организованные на дорогах блокпосты выборочно проверяли автомобили, а территорию рядом с полузаброшенным поселком Пионерский, возле которого произошел теракт, перекрыли. Оцепление выставили за 3 километра от места происшествия – деревни Ярки, на окраине которой и прогремел взрыв. Дорога до поселка Пионерский непростая – 50 километров от города Бор удается проехать за 2,5 часа, поскольку последние 15 километров нет ни асфальта, ни даже грунтовой дороги – только песок и глубокие ямы. На повороте на деревню Ярки к дереву с едва заметно написанным от руки указателем привязан падающий манекен, рукой указывающий направление. Однако дорогу перегораживает патруль ДПС. В деревню никого не подпускают, объясняя, что на месте работают следственные органы. Добраться можно до расположенного неподалеку поселка Пионерский, где стоит несколько двухэтажных кирпичных домов, в которых почти никто не живет. Местные жители рассказывают, как их спокойный выходной прервал громкий взрыв. По его словам, Прилепин хоть и не местный, но часто бывал здесь, поскольку его супруга родом из этих мест и у нее здесь старый дом. В небольшом поселке все хорошо друг друга знают. Он рассказал, что в деревне Ярки постоянно живут едва ли больше 15 человек, но на выходные и праздники приезжает много семей. Попасть в деревню, минуя оцепление, корреспонденту агентства удалось по развалившемуся мостику. Пройдя мимо аккуратных домов за новенькими заборами, можно было выйти к полю, на краю которого, у самой опушки далеко за лентой оцепления лежал перевернутый взорванный автомобиль. Дом семьи Савельевых находится очень близко к месту трагедии. В момент взрыва взрослые сидели за столом, а четверо детей 3, 4, 5 и 11 лет играли на втором этаже на террасе. Они-то первыми и увидели случившееся. "Мы были с сестрами на втором этаже, и я услышала гром. Я посмотрела, а машина уже подлетела. Я увидела, что один человек выпал из машины. И мой папа туда побежал... Напугалась очень сильно. И дети заплакали", - рассказала корреспонденту агентства 11-летняя Эля, добавив, что знает Прилепина и регулярно здоровалась с ним на улице. По словам Марии Савельевой, первым к месту трагедии подбежал ее родственник. "Побежали до машины, достали Захара Прилепина. Наш дядя, он как раз у дороги занимался делами, они достали с мужиками. Второй был уже мертв, всмятку. Мы вызвали скорую", - рассказала молодая женщина. По ее словам, соседи накрыли раненого одеялом и подложили ему подушку под голову. "Он стонал. Выглядел ужасно. Мы его накрыли одеялом, дали подушку. С лицом все хорошо у него было, но ноги у него... одна нога шевелилась, а вторая - кости все переломанные... Скорая приехала спустя два часа. Следом прилетел вертолет и уже его забрали. Когда его забирали, он был в чувствах, ему капельницу поставили", - рассказала Савельева. Пожилой сосед Сергей Карпов приехал в деревню на выходные из Нижнего Новгорода. "Взорвался автомобиль, сам слышал. Громко. Мы сидели за столом и где-то около 11 часов услышали взрыв. Вышли, спросили соседей. Сказали, что там машина перевернутая. Тоже туда пошли. Увидели - один там мертвый, а одного из-под машины вытащили. Сказали, что это журналист Прилепин. Сам я с ним не знаком… Мы пришли минут через 5 после взрыва, сосед уже держал его (Прилепина) за руку", - сообщил мужчина. Он рассказал, что Прилепина оттащили метра на четыре в сторону от машины, у него были сломаны ноги, но он был в сознании и просил пить. По словам местных жителей, тело погибшего водителя до самого вечера из машины так и не достали. Стоявшие в оцеплении сотрудники полиции общаться отказались. К 20.30 рядом с местом происшествия оставались около десятка легковых автомобилей и машин спецслужб.
https://ria.ru/20230506/terror-1870230561.html
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пионерский, нижегородская область, россия, захар прилепин, игорь иванов, подрыв автомобиля захара прилепина, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Пионерский, Нижегородская область, Россия, Захар Прилепин, Игорь Иванов, Подрыв автомобиля Захара Прилепина, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
ЯРКИ (Нижегородская обл.), 7 мая - РИА Новости, Елена Жаркова. Покушение на писателя Захара Прилепина взбудоражило тихую деревушку в лесной глуши в Нижегородской области, где он отдыхал с семьей. Жители деревни Ярки рассказали РИА Новости, как услышали взрыв, как вытаскивали пострадавшего Прилепина и как он ждал, пока за ним прилетит вертолет с врачами.
Ранее в субботу машину Прилепина взорвали в Нижегородской области
. Водитель погиб, Прилепин ранен. Пресс-служба Прилепина также сообщила, что в результате взрыва погиб соратник писателя Александр Шубин, сотрудник батальона "Оплот" Росгвардии
. Позже в области полицейские по горячим следам задержали мужчину, который может быть причастен к подрыву автомобиля с Прилепиным, информировало МВД. Позднее ведомство сообщило, что продолжает розыск возможных соучастников задержанного. СК РФ
возбудил уголовное дело по статье "теракт".
После взрыва автомобиля Прилепина в Нижегородской области объявили план "Перехват", организованные на дорогах блокпосты выборочно проверяли автомобили, а территорию рядом с полузаброшенным поселком Пионерский
, возле которого произошел теракт, перекрыли. Оцепление выставили за 3 километра от места происшествия – деревни Ярки, на окраине которой и прогремел взрыв.
Дорога до поселка Пионерский непростая – 50 километров от города Бор
удается проехать за 2,5 часа, поскольку последние 15 километров нет ни асфальта, ни даже грунтовой дороги – только песок и глубокие ямы. На повороте на деревню Ярки к дереву с едва заметно написанным от руки указателем привязан падающий манекен, рукой указывающий направление. Однако дорогу перегораживает патруль ДПС. В деревню никого не подпускают, объясняя, что на месте работают следственные органы.
Добраться можно до расположенного неподалеку поселка Пионерский, где стоит несколько двухэтажных кирпичных домов, в которых почти никто не живет. Местные жители рассказывают, как их спокойный выходной прервал громкий взрыв.
«
"Я был на рыбалке, когда это случилось. Взрыв был очень сильный, было слышно километров за пять по реке. Мы приехали туда примерно через час. Сотрудники ГАИ попросили проводить, дороги никто не знает. Там уже успели оцепить место, стояла скорая, МЧС. Видел воронку и Захара Прилепина, лежавшего на носилках", - рассказал агентству житель поселка Пионерский Игорь Иванов.
По его словам, Прилепин хоть и не местный, но часто бывал здесь, поскольку его супруга родом из этих мест и у нее здесь старый дом. В небольшом поселке все хорошо друг друга знают. Он рассказал, что в деревне Ярки постоянно живут едва ли больше 15 человек, но на выходные и праздники приезжает много семей.
Попасть в деревню, минуя оцепление, корреспонденту агентства удалось по развалившемуся мостику. Пройдя мимо аккуратных домов за новенькими заборами, можно было выйти к полю, на краю которого, у самой опушки далеко за лентой оцепления лежал перевернутый взорванный автомобиль.
Дом семьи Савельевых находится очень близко к месту трагедии. В момент взрыва взрослые сидели за столом, а четверо детей 3, 4, 5 и 11 лет играли на втором этаже на террасе. Они-то первыми и увидели случившееся. "Мы были с сестрами на втором этаже, и я услышала гром. Я посмотрела, а машина уже подлетела. Я увидела, что один человек выпал из машины. И мой папа туда побежал... Напугалась очень сильно. И дети заплакали", - рассказала корреспонденту агентства 11-летняя Эля, добавив, что знает Прилепина и регулярно здоровалась с ним на улице.
По словам Марии Савельевой, первым к месту трагедии подбежал ее родственник. "Побежали до машины, достали Захара Прилепина. Наш дядя, он как раз у дороги занимался делами, они достали с мужиками. Второй был уже мертв, всмятку. Мы вызвали скорую", - рассказала молодая женщина.
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По ее словам, соседи накрыли раненого одеялом и подложили ему подушку под голову. "Он стонал. Выглядел ужасно. Мы его накрыли одеялом, дали подушку. С лицом все хорошо у него было, но ноги у него... одна нога шевелилась, а вторая - кости все переломанные... Скорая приехала спустя два часа. Следом прилетел вертолет и уже его забрали. Когда его забирали, он был в чувствах, ему капельницу поставили", - рассказала Савельева.
Пожилой сосед Сергей Карпов приехал в деревню на выходные из Нижнего Новгорода
. "Взорвался автомобиль, сам слышал. Громко. Мы сидели за столом и где-то около 11 часов услышали взрыв. Вышли, спросили соседей. Сказали, что там машина перевернутая. Тоже туда пошли. Увидели - один там мертвый, а одного из-под машины вытащили. Сказали, что это журналист Прилепин. Сам я с ним не знаком… Мы пришли минут через 5 после взрыва, сосед уже держал его (Прилепина) за руку", - сообщил мужчина.
Он рассказал, что Прилепина оттащили метра на четыре в сторону от машины, у него были сломаны ноги, но он был в сознании и просил пить.
По словам местных жителей, тело погибшего водителя до самого вечера из машины так и не достали. Стоявшие в оцеплении сотрудники полиции общаться отказались. К 20.30 рядом с местом происшествия оставались около десятка легковых автомобилей и машин спецслужб.
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