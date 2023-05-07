https://ria.ru/20230507/prilepin-1870250790.html

Соседи Прилепина рассказали, как стали свидетелями взрыва

Соседи Прилепина рассказали, как стали свидетелями взрыва - РИА Новости, 07.05.2023

Соседи Прилепина рассказали, как стали свидетелями взрыва

Покушение на писателя Захара Прилепина взбудоражило тихую деревушку в лесной глуши в Нижегородской области, где он отдыхал с семьей. Жители деревни Ярки... РИА Новости, 07.05.2023

2023-05-07T00:08

2023-05-07T00:08

2023-05-07T00:22

пионерский

нижегородская область

россия

захар прилепин

игорь иванов

подрыв автомобиля захара прилепина

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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ЯРКИ (Нижегородская обл.), 7 мая - РИА Новости, Елена Жаркова. Покушение на писателя Захара Прилепина взбудоражило тихую деревушку в лесной глуши в Нижегородской области, где он отдыхал с семьей. Жители деревни Ярки рассказали РИА Новости, как услышали взрыв, как вытаскивали пострадавшего Прилепина и как он ждал, пока за ним прилетит вертолет с врачами. Ранее в субботу машину Прилепина взорвали в Нижегородской области. Водитель погиб, Прилепин ранен. Пресс-служба Прилепина также сообщила, что в результате взрыва погиб соратник писателя Александр Шубин, сотрудник батальона "Оплот" Росгвардии. Позже в области полицейские по горячим следам задержали мужчину, который может быть причастен к подрыву автомобиля с Прилепиным, информировало МВД. Позднее ведомство сообщило, что продолжает розыск возможных соучастников задержанного. СК РФ возбудил уголовное дело по статье "теракт". После взрыва автомобиля Прилепина в Нижегородской области объявили план "Перехват", организованные на дорогах блокпосты выборочно проверяли автомобили, а территорию рядом с полузаброшенным поселком Пионерский, возле которого произошел теракт, перекрыли. Оцепление выставили за 3 километра от места происшествия – деревни Ярки, на окраине которой и прогремел взрыв. Дорога до поселка Пионерский непростая – 50 километров от города Бор удается проехать за 2,5 часа, поскольку последние 15 километров нет ни асфальта, ни даже грунтовой дороги – только песок и глубокие ямы. На повороте на деревню Ярки к дереву с едва заметно написанным от руки указателем привязан падающий манекен, рукой указывающий направление. Однако дорогу перегораживает патруль ДПС. В деревню никого не подпускают, объясняя, что на месте работают следственные органы. Добраться можно до расположенного неподалеку поселка Пионерский, где стоит несколько двухэтажных кирпичных домов, в которых почти никто не живет. Местные жители рассказывают, как их спокойный выходной прервал громкий взрыв. По его словам, Прилепин хоть и не местный, но часто бывал здесь, поскольку его супруга родом из этих мест и у нее здесь старый дом. В небольшом поселке все хорошо друг друга знают. Он рассказал, что в деревне Ярки постоянно живут едва ли больше 15 человек, но на выходные и праздники приезжает много семей. Попасть в деревню, минуя оцепление, корреспонденту агентства удалось по развалившемуся мостику. Пройдя мимо аккуратных домов за новенькими заборами, можно было выйти к полю, на краю которого, у самой опушки далеко за лентой оцепления лежал перевернутый взорванный автомобиль. Дом семьи Савельевых находится очень близко к месту трагедии. В момент взрыва взрослые сидели за столом, а четверо детей 3, 4, 5 и 11 лет играли на втором этаже на террасе. Они-то первыми и увидели случившееся. "Мы были с сестрами на втором этаже, и я услышала гром. Я посмотрела, а машина уже подлетела. Я увидела, что один человек выпал из машины. И мой папа туда побежал... Напугалась очень сильно. И дети заплакали", - рассказала корреспонденту агентства 11-летняя Эля, добавив, что знает Прилепина и регулярно здоровалась с ним на улице. По словам Марии Савельевой, первым к месту трагедии подбежал ее родственник. "Побежали до машины, достали Захара Прилепина. Наш дядя, он как раз у дороги занимался делами, они достали с мужиками. Второй был уже мертв, всмятку. Мы вызвали скорую", - рассказала молодая женщина. По ее словам, соседи накрыли раненого одеялом и подложили ему подушку под голову. "Он стонал. Выглядел ужасно. Мы его накрыли одеялом, дали подушку. С лицом все хорошо у него было, но ноги у него... одна нога шевелилась, а вторая - кости все переломанные... Скорая приехала спустя два часа. Следом прилетел вертолет и уже его забрали. Когда его забирали, он был в чувствах, ему капельницу поставили", - рассказала Савельева. Пожилой сосед Сергей Карпов приехал в деревню на выходные из Нижнего Новгорода. "Взорвался автомобиль, сам слышал. Громко. Мы сидели за столом и где-то около 11 часов услышали взрыв. Вышли, спросили соседей. Сказали, что там машина перевернутая. Тоже туда пошли. Увидели - один там мертвый, а одного из-под машины вытащили. Сказали, что это журналист Прилепин. Сам я с ним не знаком… Мы пришли минут через 5 после взрыва, сосед уже держал его (Прилепина) за руку", - сообщил мужчина. Он рассказал, что Прилепина оттащили метра на четыре в сторону от машины, у него были сломаны ноги, но он был в сознании и просил пить. По словам местных жителей, тело погибшего водителя до самого вечера из машины так и не достали. Стоявшие в оцеплении сотрудники полиции общаться отказались. К 20.30 рядом с местом происшествия оставались около десятка легковых автомобилей и машин спецслужб.

https://ria.ru/20230506/terror-1870230561.html

https://ria.ru/20230506/terakt-1870246539.html

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пионерский, нижегородская область, россия, захар прилепин, игорь иванов, подрыв автомобиля захара прилепина, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)