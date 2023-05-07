https://ria.ru/20230507/prigozhin-1870252863.html

Пригожин отчитался об освобождении территории Артемовска

Пригожин отчитался об освобождении территории Артемовска - РИА Новости, 07.05.2023

Пригожин отчитался об освобождении территории Артемовска

Под контролем российских сил находится почти вся территория Артемовска, заявил основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин, слова которого приводит его... РИА Новости, 07.05.2023

2023-05-07T01:05

2023-05-07T01:05

2023-05-07T01:12

специальная военная операция на украине

артемовск

украина

донецкая народная республика

евгений пригожин

безопасность

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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Под контролем российских сил находится почти вся территория Артемовска, заявил основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин, слова которого приводит его пресс-служба.По словам основателя группы "Вагнер", оставшиеся пять процентов "никакой роли не играют".Артемовск расположен к северу от Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки в Донбассе. За него уже многие месяцы идут ожесточенные бои.

https://ria.ru/20230506/spetsoperatsiya-1870243467.html

артемовск

украина

донецкая народная республика

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2023

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артемовск, украина, донецкая народная республика, евгений пригожин, безопасность