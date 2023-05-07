https://ria.ru/20230507/prigozhin-1870252863.html
Пригожин отчитался об освобождении территории Артемовска
Пригожин отчитался об освобождении территории Артемовска - РИА Новости, 07.05.2023
Пригожин отчитался об освобождении территории Артемовска
Под контролем российских сил находится почти вся территория Артемовска, заявил основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин, слова которого приводит его... РИА Новости, 07.05.2023
2023-05-07T01:05
2023-05-07T01:05
2023-05-07T01:12
специальная военная операция на украине
артемовск
украина
донецкая народная республика
евгений пригожин
безопасность
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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Под контролем российских сил находится почти вся территория Артемовска, заявил основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин, слова которого приводит его пресс-служба.По словам основателя группы "Вагнер", оставшиеся пять процентов "никакой роли не играют".Артемовск расположен к северу от Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки в Донбассе. За него уже многие месяцы идут ожесточенные бои.
https://ria.ru/20230506/spetsoperatsiya-1870243467.html
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артемовск, украина, донецкая народная республика, евгений пригожин, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Артемовск, Украина, Донецкая Народная Республика, Евгений Пригожин, Безопасность
Пригожин отчитался об освобождении территории Артемовска
Основатель группы "Вагнер" Пригожин: Артемовск на 95% находится под контролем России