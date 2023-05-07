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ВСУ потеряли до 40 военных на Херсонском направлении

ВСУ потеряли до 40 военных на Херсонском направлении - РИА Новости, 07.05.2023

ВСУ потеряли до 40 военных на Херсонском направлении

Российские военнослужащие уничтожили за сутки на херсонском направлении до 40 украинских военных, заявили в воскресенье в Минобороны РФ. РИА Новости, 07.05.2023

2023-05-07T14:33

2023-05-07T14:33

2023-05-07T14:48

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

россия

вооруженные силы украины

херсонская область

вооруженные силы рф

безопасность

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Российские военнослужащие уничтожили за сутки на херсонском направлении до 40 украинских военных, заявили в воскресенье в Минобороны РФ."На херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожены до 40 украинских военнослужащих и пять автомобилей", - говорится в сводке российского военного ведомства.

россия

херсонская область

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2023

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министерство обороны рф (минобороны рф), россия, вооруженные силы украины, херсонская область , вооруженные силы рф, безопасность