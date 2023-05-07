https://ria.ru/20230507/poteri-1870317477.html
ВСУ потеряли до 40 военных на Херсонском направлении
ВСУ потеряли до 40 военных на Херсонском направлении - РИА Новости, 07.05.2023
ВСУ потеряли до 40 военных на Херсонском направлении
Российские военнослужащие уничтожили за сутки на херсонском направлении до 40 украинских военных, заявили в воскресенье в Минобороны РФ. РИА Новости, 07.05.2023
2023-05-07T14:33
2023-05-07T14:33
2023-05-07T14:48
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
вооруженные силы украины
херсонская область
вооруженные силы рф
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/02/1869125501_0:317:3077:2048_1920x0_80_0_0_5a16a1a634a611c94624a351a0ce2760.jpg
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Российские военнослужащие уничтожили за сутки на херсонском направлении до 40 украинских военных, заявили в воскресенье в Минобороны РФ."На херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожены до 40 украинских военнослужащих и пять автомобилей", - говорится в сводке российского военного ведомства.
россия
херсонская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/02/1869125501_14:0:2745:2048_1920x0_80_0_0_e587fa5d7895704cbea8a64c3534812e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф (минобороны рф), россия, вооруженные силы украины, херсонская область , вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Россия, Вооруженные силы Украины, Херсонская область , Вооруженные силы РФ, Безопасность
ВСУ потеряли до 40 военных на Херсонском направлении
Минобороны: Киев потерял за сутки до 40 военных на Херсонском направлении