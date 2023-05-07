В Польше накануне Дня Победы решили заработать на Освенциме

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Gazeta Wyborcza: при входе в концлагерь Аушвиц незаконно построили киоск с мороженым
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкМузей на территории бывшего концентрационного лагеря Аушвиц-Биркенау в польском Освенциме
Музей на территории бывшего концентрационного лагеря Аушвиц-Биркенау в польском Освенциме. Архивное фото
МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. В Польше разгорелся скандал из-за незаконно построенного при входе в лагерь смерти Аушвиц (Освенцим) киоска с мороженым, пишет Gazeta Wyborcza.
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"На дороге, ведущей от автостоянки к главным воротам бывшего нацистского лагеря Аушвиц-Биркенау, появился ларек с мороженым. Это самострой. Местные власти начали проверку", — говорится в статье.
Сообщается, что администрация музея возмущена появлением киоска с цветастыми вывесками и столиками для отдыха. Но постройка стоит за пределами территории мемориала, поэтому демонтировать ее будет сложно.
"У людей нет никакого уважения к этому месту, как будто они совершенно не понимают, где они находятся и что здесь произошло", — рассказал изданию один из местных жителей.
Аушвиц-Биркенау был крупнейшим нацистским лагерем смерти и стал одним из главных символов холокоста. Около 1,4 миллиона человек, из которых около 1,1 миллиона евреи, погибли в Аушвице в 1941-1945 годах. Красная армия освободила его 27 января 1945 года. Спустя два года на месте бывшего нацистского концлагеря создали музей. В 1979 году он был включен в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.