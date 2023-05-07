https://ria.ru/20230507/polsha-1870361059.html

В Польше накануне Дня Победы решили заработать на Освенциме

В Польше накануне Дня Победы решили заработать на Освенциме - РИА Новости, 07.05.2023

В Польше накануне Дня Победы решили заработать на Освенциме

В Польше разгорелся скандал из-за незаконно построенного при входе в лагерь смерти Аушвиц (Освенцим) киоска с мороженым, пишет Gazeta Wyborcza. РИА Новости, 07.05.2023

2023-05-07T19:09

2023-05-07T19:09

2023-05-07T19:40

в мире

польша

освенцим

gazeta wyborcza

юнеско

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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. В Польше разгорелся скандал из-за незаконно построенного при входе в лагерь смерти Аушвиц (Освенцим) киоска с мороженым, пишет Gazeta Wyborcza.Сообщается, что администрация музея возмущена появлением киоска с цветастыми вывесками и столиками для отдыха. Но постройка стоит за пределами территории мемориала, поэтому демонтировать ее будет сложно."У людей нет никакого уважения к этому месту, как будто они совершенно не понимают, где они находятся и что здесь произошло", — рассказал изданию один из местных жителей.Аушвиц-Биркенау был крупнейшим нацистским лагерем смерти и стал одним из главных символов холокоста. Около 1,4 миллиона человек, из которых около 1,1 миллиона евреи, погибли в Аушвице в 1941-1945 годах. Красная армия освободила его 27 января 1945 года. Спустя два года на месте бывшего нацистского концлагеря создали музей. В 1979 году он был включен в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

https://ria.ru/20230507/vrag-1870255760.html

польша

освенцим

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Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, польша, освенцим, gazeta wyborcza, юнеско