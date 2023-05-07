https://ria.ru/20230507/polk-1870396611.html

В Коста-Рике прошел марш "Бессмертного полка"

В Коста-Рике прошел марш "Бессмертного полка" - РИА Новости, 07.05.2023

В Коста-Рике прошел марш "Бессмертного полка"

Около ста человек приняли участие в марше "Бессмертного полка", который прошел в столичном парке Морасан в Коста-Рике, после шествия россияне и представители... РИА Новости, 07.05.2023

2023-05-07T23:38

2023-05-07T23:38

2023-05-07T23:38

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МЕХИКО, 7 мая - РИА Новости. Около ста человек приняли участие в марше "Бессмертного полка", который прошел в столичном парке Морасан в Коста-Рике, после шествия россияне и представители различных местных движений возложили цветы к мемориалам, сообщили в российской дипмиссии. "Седьмого мая в Коста-Рике в столичном парке Морасан прошла традиционная акция "Бессмертный полк". В мероприятии приняли участие сотрудники посольства, соотечественники, выпускники советских и российских вузов", - говорится в сообщении в телеграм-канале посольства РФ в Коста-Рике. По оценке российских дипломатов, в акции приняли участие около ста человек. К шествию присоединились представители различных политических движений Коста-Рики, Венесуэлы, Никарагуа и Чили. После шествия участники возложили цветы к мемориальным плитам, посвященным битве под Москвой и Второй мировой войне. Акция "Бессмертный полк", во время которой люди несли фотографии своих родственников, участвовавших в сражениях Великой Отечественной войны, впервые была организована в 2007 году в Тюмени. Тогда шествие проходило под названием "Парад победителей". Название "Бессмертный полк" появилось в 2012 году в Томске. В 2013 году акция распространилась на 120 городов. Годом позже на улицы с портретами родственников-фронтовиков вышли жители уже 500 городов в семи странах, придав мероприятию международный масштаб.

https://ria.ru/20230507/aktsiya-1870371831.html

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в мире, коста-рика, день победы, россия