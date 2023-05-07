https://ria.ru/20230507/polk-1870289492.html

В Улан-Баторе прошла акция "Бессмертный полк"

В Улан-Баторе прошла акция "Бессмертный полк" - РИА Новости, 07.05.2023

В Улан-Баторе прошла акция "Бессмертный полк"

Акция "Бессмертный полк" состоялась в столице Монголии Улан-Баторе с участием около 500 человек, сообщил РИА Новости инициатор мероприятия, руководитель... РИА Новости, 07.05.2023

2023-05-07T10:55

2023-05-07T10:55

2023-05-07T10:55

в мире

улан-батор

монголия

день победы

бессмертный полк

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ПЕКИН, 7 мая – РИА Новости. Акция "Бессмертный полк" состоялась в столице Монголии Улан-Баторе с участием около 500 человек, сообщил РИА Новости инициатор мероприятия, руководитель читинского филиала фонда "Добровольцы Донбасса" Андрей Петров. Шествие прошло по проспекту Советов до площади Жукова. В мероприятии также принял участие посол России в Монголии Алексей Евсиков, сотрудники посольства. По его словам, жители Улан-Батора очень доброжелательно отнеслись к акции. "Проезжающие мимо машины радостно сигналили. Все махали руками, кричали "ура", - рассказал Петров. Инициатор акции также выразил уверенность в том, что в дальнейшем в шествии примут больше людей. По его словам, в этот раз не удалось как следует донести населению информацию об акции "Бессмертный полк", так как сообщения о ней, размещенные в Facebook* организацией "Друзья Новороссии", помогавшей организовать акцию, немедленно удалялись. "Бессмертный полк" - общенародная акция, которая проводится в России и ряде стран ближнего и дальнего зарубежья для увековечивания памяти участников и жертв Великой Отечественной войны. Впервые она прошла 9 мая 2012 года в Томске по инициативе местных журналистов, а в 2013 году стала всероссийской.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20230503/den_pobedy-1869492014.html

https://ria.ru/20230504/vtsiom-1869551410.html

улан-батор

монголия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, улан-батор, монголия, день победы, бессмертный полк