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В Улан-Баторе прошла акция "Бессмертный полк" - РИА Новости, 07.05.2023
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10:55 07.05.2023
https://ria.ru/20230507/polk-1870289492.html
В Улан-Баторе прошла акция "Бессмертный полк"
В Улан-Баторе прошла акция "Бессмертный полк" - РИА Новости, 07.05.2023
В Улан-Баторе прошла акция "Бессмертный полк"
Акция "Бессмертный полк" состоялась в столице Монголии Улан-Баторе с участием около 500 человек, сообщил РИА Новости инициатор мероприятия, руководитель... РИА Новости, 07.05.2023
2023-05-07T10:55
2023-05-07T10:55
в мире
улан-батор
монголия
день победы
бессмертный полк
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ПЕКИН, 7 мая – РИА Новости. Акция "Бессмертный полк" состоялась в столице Монголии Улан-Баторе с участием около 500 человек, сообщил РИА Новости инициатор мероприятия, руководитель читинского филиала фонда "Добровольцы Донбасса" Андрей Петров. Шествие прошло по проспекту Советов до площади Жукова. В мероприятии также принял участие посол России в Монголии Алексей Евсиков, сотрудники посольства. По его словам, жители Улан-Батора очень доброжелательно отнеслись к акции. "Проезжающие мимо машины радостно сигналили. Все махали руками, кричали "ура", - рассказал Петров. Инициатор акции также выразил уверенность в том, что в дальнейшем в шествии примут больше людей. По его словам, в этот раз не удалось как следует донести населению информацию об акции "Бессмертный полк", так как сообщения о ней, размещенные в Facebook* организацией "Друзья Новороссии", помогавшей организовать акцию, немедленно удалялись. "Бессмертный полк" - общенародная акция, которая проводится в России и ряде стран ближнего и дальнего зарубежья для увековечивания памяти участников и жертв Великой Отечественной войны. Впервые она прошла 9 мая 2012 года в Томске по инициативе местных журналистов, а в 2013 году стала всероссийской.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20230503/den_pobedy-1869492014.html
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в мире, улан-батор, монголия, день победы, бессмертный полк
В мире, Улан-Батор, Монголия, День Победы, Бессмертный полк
В Улан-Баторе прошла акция "Бессмертный полк"

Около 500 человек приняли участие в акции "Бессмертный полк" в Улан-Баторе

© Фото : Благотворительный Фонд Добровольцы ДонбассаАкция "Бессмертный полк" прошла в Улан-Баторе
Акция Бессмертный полк прошла в Улан-Баторе - РИА Новости, 1920, 07.05.2023
© Фото : Благотворительный Фонд Добровольцы Донбасса
Акция "Бессмертный полк" прошла в Улан-Баторе
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 7 мая – РИА Новости. Акция "Бессмертный полк" состоялась в столице Монголии Улан-Баторе с участием около 500 человек, сообщил РИА Новости инициатор мероприятия, руководитель читинского филиала фонда "Добровольцы Донбасса" Андрей Петров.
Шествие прошло по проспекту Советов до площади Жукова. В мероприятии также принял участие посол России в Монголии Алексей Евсиков, сотрудники посольства.
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"Было около 500 человек, все сказали, что все прошло лучше, чем в прошлом году. Был концерт, пели дети, пели военнослужащие монгольские, играл оркестр", - рассказал Петров.
По его словам, жители Улан-Батора очень доброжелательно отнеслись к акции.
"Проезжающие мимо машины радостно сигналили. Все махали руками, кричали "ура", - рассказал Петров.
© Фото : Благотворительный Фонд Добровольцы ДонбассаАкция "Бессмертный полк" прошла в Улан-Баторе
Акция Бессмертный полк прошла в Улан-Баторе - РИА Новости, 1920, 07.05.2023
© Фото : Благотворительный Фонд Добровольцы Донбасса
Акция "Бессмертный полк" прошла в Улан-Баторе
Инициатор акции также выразил уверенность в том, что в дальнейшем в шествии примут больше людей. По его словам, в этот раз не удалось как следует донести населению информацию об акции "Бессмертный полк", так как сообщения о ней, размещенные в Facebook* организацией "Друзья Новороссии", помогавшей организовать акцию, немедленно удалялись.
"Бессмертный полк" - общенародная акция, которая проводится в России и ряде стран ближнего и дальнего зарубежья для увековечивания памяти участников и жертв Великой Отечественной войны. Впервые она прошла 9 мая 2012 года в Томске по инициативе местных журналистов, а в 2013 году стала всероссийской.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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