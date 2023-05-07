Москвичам пообещали апрельскую погоду в воскресенье
Синоптик Тишковец: высокое давление и не выше десяти градусов будет в Москве в воскресенье
Парк Победы на Поклонной горе в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Высокое давление, без существенных осадков и не выше плюс 10 градусов ожидается в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
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"Сегодня синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится влиянием скандинавского антициклона благодаря чему осадки маловероятны, но солнечная погода будет сменяться облачной. При этом сохранится холодный температурный фон с климатическими показателями апреля. То есть в Москве облачно, с прояснениями, без существенных осадков, температура воздуха днем в столице плюс 8 - плюс 10, по области плюс 6 - плюс 11", - рассказал Тишковец.
По его словам, ветер ожидается северо-западный, 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 759 миллиметров ртутного столба.