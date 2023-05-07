https://ria.ru/20230507/pogoda-1870279062.html

Москвичам пообещали апрельскую погоду в воскресенье

Москвичам пообещали апрельскую погоду в воскресенье - РИА Новости, 07.05.2023

Москвичам пообещали апрельскую погоду в воскресенье

Высокое давление, без существенных осадков и не выше плюс 10 градусов ожидается в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды... РИА Новости, 07.05.2023

2023-05-07T09:48

2023-05-07T09:48

2023-05-07T09:48

общество

москва

евгений тишковец

погода

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Высокое давление, без существенных осадков и не выше плюс 10 градусов ожидается в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. По его словам, ветер ожидается северо-западный, 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 759 миллиметров ртутного столба.

https://ria.ru/20230507/pogoda-1870276318.html

москва

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, москва, евгений тишковец, погода