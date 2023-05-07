https://ria.ru/20230507/pavodok-1870290615.html
В Горном районе Якутии в еще одном селе объявили режим ЧС из-за паводка
В Горном районе Якутии в еще одном селе объявили режим ЧС из-за паводка - РИА Новости, 07.05.2023
В Горном районе Якутии в еще одном селе объявили режим ЧС из-за паводка
Режим ЧС из-за паводка объявлен в селе Бясь-Кюель, это второе по счету село Горного района Якутии, где вода зашла в дома, сообщает в Telegram-канале оперативный РИА Новости, 07.05.2023
2023-05-07T11:04
2023-05-07T11:04
2023-05-07T11:04
происшествия
алдан
республика саха (якутия)
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ЯКУТСК, 7 мая - РИА Новости. Режим ЧС из-за паводка объявлен в селе Бясь-Кюель, это второе по счету село Горного района Якутии, где вода зашла в дома, сообщает в Telegram-канале оперативный штаб. Режим чрезвычайной ситуации ранее ввели в селе Ерт Горного района. Отмечается, что дневная температура воздуха в районе - плюс 13 градусов, идет интенсивный рост уровня воды на реках. "На территории села Бясь-Кюель Атамайского наслега введен режим чрезвычайной ситуации. Подтоплено 2 жилых дома, 2 бани, 2 коровника, 2 гаража. Вода поднялась на 7 дворовых территориях", - доложили в оперштабе.Превышение критического уровня воды в Бясь-Кюеле составляет 76 сантиметров, в селе Ерт - более 70 сантиметров. "В Ерте затоплены территории МКД, дворовые территории жилых домов, спортивного зала, здания администрации, центральная котельная ГУП "ЖКХ РС (Я)", - говорится в сообщении. В населенных пунктах ведется круглосуточное дежурство, население в зонах возможного затопления оповещено.
https://ria.ru/20230427/polovode-1868142261.html
https://ria.ru/20230323/yakutiya-1860216096.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, алдан, республика саха (якутия)
Происшествия, Алдан, Республика Саха (Якутия)
В Горном районе Якутии в еще одном селе объявили режим ЧС из-за паводка
Оперштаб: режим ЧС из-за паводка объявили в селе Бясь-Кюель Горного района Якутии
ЯКУТСК, 7 мая - РИА Новости.
Режим ЧС из-за паводка объявлен в селе Бясь-Кюель, это второе по счету село Горного района Якутии, где вода зашла в дома, сообщает в Telegram-канале
оперативный штаб.
Режим чрезвычайной ситуации ранее ввели в селе Ерт Горного района.
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Отмечается, что дневная температура воздуха в районе - плюс 13 градусов, идет интенсивный рост уровня воды на реках. "На территории села Бясь-Кюель Атамайского наслега введен режим чрезвычайной ситуации. Подтоплено 2 жилых дома, 2 бани, 2 коровника, 2 гаража. Вода поднялась на 7 дворовых территориях", - доложили в оперштабе.
Превышение критического уровня воды в Бясь-Кюеле составляет 76 сантиметров, в селе Ерт - более 70 сантиметров. "В Ерте затоплены территории МКД, дворовые территории жилых домов, спортивного зала, здания администрации, центральная котельная ГУП "ЖКХ РС (Я)", - говорится в сообщении.
В населенных пунктах ведется круглосуточное дежурство, население в зонах возможного затопления оповещено.
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"Что касается других малых рек республики... начался ледоход на реке Олекма, на реке Тяня появились закраины, повышение уровня воды наблюдается на реках Витим, Марха, Маркова, Алдан, Амга, Мая. На северных реках Яна, Индигирка и Колыма сохраняется зимний режим", - добавили в оперштабе.
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