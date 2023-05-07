https://ria.ru/20230507/pavodok-1870290615.html

В Горном районе Якутии в еще одном селе объявили режим ЧС из-за паводка

В Горном районе Якутии в еще одном селе объявили режим ЧС из-за паводка - РИА Новости, 07.05.2023

В Горном районе Якутии в еще одном селе объявили режим ЧС из-за паводка

Режим ЧС из-за паводка объявлен в селе Бясь-Кюель, это второе по счету село Горного района Якутии, где вода зашла в дома, сообщает в Telegram-канале оперативный РИА Новости, 07.05.2023

2023-05-07T11:04

2023-05-07T11:04

2023-05-07T11:04

происшествия

алдан

республика саха (якутия)

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ЯКУТСК, 7 мая - РИА Новости. Режим ЧС из-за паводка объявлен в селе Бясь-Кюель, это второе по счету село Горного района Якутии, где вода зашла в дома, сообщает в Telegram-канале оперативный штаб. Режим чрезвычайной ситуации ранее ввели в селе Ерт Горного района. Отмечается, что дневная температура воздуха в районе - плюс 13 градусов, идет интенсивный рост уровня воды на реках. "На территории села Бясь-Кюель Атамайского наслега введен режим чрезвычайной ситуации. Подтоплено 2 жилых дома, 2 бани, 2 коровника, 2 гаража. Вода поднялась на 7 дворовых территориях", - доложили в оперштабе.Превышение критического уровня воды в Бясь-Кюеле составляет 76 сантиметров, в селе Ерт - более 70 сантиметров. "В Ерте затоплены территории МКД, дворовые территории жилых домов, спортивного зала, здания администрации, центральная котельная ГУП "ЖКХ РС (Я)", - говорится в сообщении. В населенных пунктах ведется круглосуточное дежурство, население в зонах возможного затопления оповещено.

https://ria.ru/20230427/polovode-1868142261.html

https://ria.ru/20230323/yakutiya-1860216096.html

алдан

республика саха (якутия)

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, алдан, республика саха (якутия)