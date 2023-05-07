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В Ярославле проведут парад военной техники в спальных районах города - РИА Новости, 07.05.2023
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16:11 07.05.2023
https://ria.ru/20230507/parad-1870334981.html
В Ярославле проведут парад военной техники в спальных районах города
В Ярославле проведут парад военной техники в спальных районах города - РИА Новости, 07.05.2023
В Ярославле проведут парад военной техники в спальных районах города
Парад военной техники 9 мая впервые состоится в спальных районах Ярославля, на центральной площади его проводить не будут, сообщил губернатор Ярославской... РИА Новости, 07.05.2023
2023-05-07T16:11
2023-05-07T16:11
общество
ярославль
ярославская область
михаил евраев
день победы
россия
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ЯРОСЛАВЛЬ, 7 мая - РИА Новости. Парад военной техники 9 мая впервые состоится в спальных районах Ярославля, на центральной площади его проводить не будут, сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев. "В этом году меняем формат праздничного парада. Сделаем его по-настоящему "Народным парадом". Военная техника, украшенная флагами и плакатами, под музыку, пройдёт 9 мая по всему Ярославлю, в том числе и в спальных районах города. Так жители смогут посмотреть парад в удобном для себя месте и не ездить специально в центр", - написал губернатор в своём телеграм-канале. В областном правительстве пояснили журналистам, что традиционного парада на Советской площади в центре Ярославля не будет. Время прохода техники по городу - с 9.00 до 12.00. По словам губернатора, праздничный концерт в связи с погодными условиями состоится в концертно-зрелищном центре "Миллениум", чтобы поберечь здоровье ветеранов. Прямую трансляцию концерта можно будет посмотреть на телеканале "Первый Ярославский" в 12:00. "Но и большое представление, которое традиционно проходит на Советской площади, также смогут увидеть все желающие. Запишем выступления коллективов заранее и сделаем телевизионную версию концерта. Он выйдет в эфир 9 мая на всех региональных телеканалах и в социальных сетях правительства и администраций муниципальных районов", - рассказал глава региона.
https://ria.ru/20230507/germaniya-1870329046.html
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общество, ярославль, ярославская область, михаил евраев, день победы, россия
Общество, Ярославль, Ярославская область, Михаил Евраев, День Победы, Россия
В Ярославле проведут парад военной техники в спальных районах города

Губернатор Евраев: парад военной техники 9 мая пройдет в спальных районах Ярославля

© iStock.com / nantonovВид на церковь Илии Пророка и центр города Ярославля
Вид на церковь Илии Пророка и центр города Ярославля - РИА Новости, 1920, 07.05.2023
© iStock.com / nantonov
Вид на церковь Илии Пророка и центр города Ярославля. Архивное фото
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ЯРОСЛАВЛЬ, 7 мая - РИА Новости. Парад военной техники 9 мая впервые состоится в спальных районах Ярославля, на центральной площади его проводить не будут, сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.
"В этом году меняем формат праздничного парада. Сделаем его по-настоящему "Народным парадом". Военная техника, украшенная флагами и плакатами, под музыку, пройдёт 9 мая по всему Ярославлю, в том числе и в спальных районах города. Так жители смогут посмотреть парад в удобном для себя месте и не ездить специально в центр", - написал губернатор в своём телеграм-канале.
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В областном правительстве пояснили журналистам, что традиционного парада на Советской площади в центре Ярославля не будет. Время прохода техники по городу - с 9.00 до 12.00.
По словам губернатора, праздничный концерт в связи с погодными условиями состоится в концертно-зрелищном центре "Миллениум", чтобы поберечь здоровье ветеранов. Прямую трансляцию концерта можно будет посмотреть на телеканале "Первый Ярославский" в 12:00.
"Но и большое представление, которое традиционно проходит на Советской площади, также смогут увидеть все желающие. Запишем выступления коллективов заранее и сделаем телевизионную версию концерта. Он выйдет в эфир 9 мая на всех региональных телеканалах и в социальных сетях правительства и администраций муниципальных районов", - рассказал глава региона.
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